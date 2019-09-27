Повышение иммунитета. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2454-vrednye-sovety-dlya-povysheniya-immuniteta-ili-chto-mojet-pryatatsya-pod-maskoy-orvi-immunolog.html

Ракурс

О том, почему сегодня дети болеют чаще и это нормально, о гибридной войне вирусов, «волшебных» иммуномодуляторах, о психонейроиммунологии, о повышении иммунитета и многом другом «Ракурс» беседовал с Натальей Бравистовой, педиатром, детским иммунологом высшей категории с 24-летним опытом работы.

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Повышение иммунитета ребенка: когда беспокоиться и чего делать нельзя

— Наталья Александровна, давайте пойдем от обратного. По аналогии с замечательной книгой Григория Остера, дадим «вредные советы» родителям о повышении иммунитета. Что делать, чтобы ухудшить работу иммунитета ребенка?

— Я всегда шучу, что для древних людей проблемой было переохлаждение и недоедание, а для современного общества основные проблемы — переедание и перегревание. Избыточное тепло — один из факторов, ухудшающих состояние ребенка. Особенно в период лихорадки — высокой температуры. Вместо того, чтобы дать возможность телу отдать тепло наружу, его всячески укутывают, закрывают форточки. В итоге температура тела повышается еще больше.

Если ваш сын или дочь не хотят есть в течение одного-двух, максимум трех дней — это нормально. Таким образом организм переживает острую фазу болезни.

Накормить — любыми способами. Вместо того, чтобы дать больному ребенку отдохнуть, когда он отказывается от еды. Если ваш сын или дочь не хотят есть в течение одного-двух, максимум трех дней — это нормально. Таким образом организм переживает острую фазу болезни. Грубо говоря, экономит ресурс для того, чтобы иммунная система могла заниматься другими вещами. Детям можно давать напитки, содержащие глюкозу или фруктозу, — компот, сок.

Травы и мед можно применять лишь в том случае, если достоверно известно, что у ребенка нет на них аллергии. Часто родители думают, что у ребенка аллергии на травы нет, но ошибаются.

Использовать народную медицину. Это еще один бич и больше камень в огород бабушек, которые всеми силами пытаются не только согреть температурящих внуков, но и растереть их козьим, барсучьим и другими жирами для повышения иммунитета. Действительно, были времена, когда люди передвигались на лошадях с ямщиками, три дня лесом и два дня полем ехали по холоду. Если они простужались и кашляли, то в этом случае растереть теплым жиром и поместить в теплое место было правильным решением. Но если вы живете в современных условиях, где тепло или жарко, а вас при этом еще и натирают жиром... У детей очень лабильная система потоотделения, они легко перегреваются. Натирая жиром, мы закрываем поры. Поэтому не следует ожидать, что температура упадет, — она поднимется еще выше. Мало того, кожа перестанет осуществлять обмен и состояние ребенка точно ухудшится.

Травы и мед можно применять лишь в том случае, если достоверно известно, что у ребенка нет на них аллергии. Часто родители думают, что у ребенка аллергии на травы нет, а он каждый сезон явно реагирует на цветение и ходит с заложенным носом. При этом все уверены, что это респираторное заболевание. Если такому ребенку дать сбор трав для повышения иммунитета (особенно те, на которые он реагирует), эффект будет обратный — ему станет хуже.

У меня был случай, когда ребенку давали отвар тысячелистника, чтобы вывести из респираторного заболевания. У него отекло лицо, заложило нос, даже поднялась температура до 38! Не все знают, что аллергические реакции могут сопровождаться повышением температуры. Поэтому ОРВИ может быть вовсе не вирусной инфекцией, а аллергией — у нас их очень часто путают.

Если ребенок болеет до 10 раз в год и без бактериальных осложнений, это считается нормальной работой иммунитета.

— Дети часто болеют. Это огромный стресс для родителей. Какое количество заболеваний является нормой, а какое — поводом копать глубже, заниматься повышением иммунитета?

— Если раньше нормой считалось четыре заболевания ОРВИ в год, то сейчас — 10 (если они не осложненные).

— То есть ребенок может болеть почти каждый месяц, и это нормально? Родителям трудно воспринять этот факт спокойно. И почти невозможно объяснить бабушкам и дедушкам, что в этом нет ничего страшного, нет повода для беспокойства и отчаянных попыток заняться повышением иммунитета.

— Потому что бабушки и дедушки застали в принципе другую эпидемическую ситуацию. Все меняется. Животный мир — остается меньше крупных животных, меняется ландшафт — вырубка лесов, меняются микроорганизмы. Если раньше бактериальных инфекций была масса, и это были бактерии, дающие сильную лихорадку, возможность поработать хирургу — выпустить гной наружу, то сейчас ситуация изменилась благодаря антибиотикам и вакцинации.

В большинстве случаев мы имеем дело с вирусами. Вирусы ведут себя по-другому, подобно гибридной войне: они проникают, сидят тихонько, а в какие-то моменты могут вылезать и что-то делать — ослаблять организм в целом или обусловливать локальное воспаление. Это неприятно, но не смертельно — в отличие от болезней, которые были ранее. Именно поэтому, если ребенок болеет до 10 раз в год и без бактериальных осложнений, это считается нормальной работой иммунитета, то есть нет повода беспокоиться о повышении иммунитета.

Рекомендации для повышения иммунитета

— Какие базовые рекомендации для повышения иммунитета вы можете дать как иммунолог?

— Я бы выделила несколько направлений, на которые стоит обратить внимание для повышения иммунитета.

Полноценное питание. Современный человек склонен скорее к избыточному питанию, чем к недостатку. Нужна золотая середина. Продуктов «для повышения иммунитета» не существует, это миф. Исключением является грудное молоко. Доказано, что грудное молоко улучшает иммунную функцию младенцев и обеспечивает более полноценный иммунитет в будущем. Грудное молоко является основой питания примерно до 6‒8 месяцев После полугода ребенка нужно понемногу знакомить с разной пищей. Соблюдение дома благоприятных для работы иммунитета условий (температура 20‒22 градуса, во время сна — до 20, влажность не менее 60%). Очень важен режим, если мы говорим о системе иммунитета как части целого. Режим для ребенка (да и для взрослого) играет огромную роль. Это как двигатель. Если хотите, чтобы он ехал, он должен работать очень четко. Ритмы помогают адаптироваться, вырабатывать антитела. Вакцинация. Тренировать иммунитет можно с помощью вакцинации, делать это с помощью болезней — все равно, что взять неспортивного человека и заставить пробежать марафон. Может, выживет, а может, и нет. Если мы его подготовим — он пробежит дистанцию. Что делает прививка? В понятной форме дает организму белки, с которыми он должен ознакомиться, чтобы выработать антитела. Вакцинация — совершенно простой и достаточно изучаемый процесс, отслеживаемый через увеличение количества антител. Мы можем увидеть, как работает иммунитет. Люди до сих пор думают, что их заражают через прививки. Прививка сама по себе заболевание вызвать не может. Опять-таки, вакцинация не избавляет ребенка от инфекции полностью. Часто можно услышать, что все равно болеют и непривитые, и привитые. На самом деле привитые как болеют? Если бактерия или вирус зашли внутрь организма, то там столкнутся с армией антител. Поэтому острая форма болезни не развивается. Может быть локальная, маленькая, которой можно управлять. Для повышения иммунитета обязательны занятия спортом, но большинству детей — не для достижений, а в удовольствие, для обеспечения необходимой подвижности тела два-три раза в неделю. Избегание при лечении ОРВИ полипрагмазии (одновременное назначение множества лекарств. — Ред.), применение антибиотиков строго по рекомендации врача, не более девяти дней в году. Вхождение в детский коллектив, по возможности, не ранее 3‒4 лет. Применять витамины для повышения иммунитета только по рекомендации лечащего врача, который хорошо знает ребенка. Не все витамины полезны, не все нужны для вашего малыша.

Повышение иммунитета и его связь с эмоциями

Дети не умеют регулировать свои эмоции. Задача взрослых — самим научиться этому и научить детей.

Необходимо также помнить о связи иммунитета и эмоций. Это больше наблюденческие вещи, которые, возможно, когда-то подтвердятся исследованиями. Родители часто говорят, что ребенок болеет либо после большого стресса, либо после праздника. Это эмоции. Есть связь между эмоциями и иммунной системой. Повышаются эмоции — иммунная система также повышает свои показания. На следующий день настроение упало, вместе с ним и иммунная система. Ребенок уязвим. Сегодня заболел, а накануне он ходил в игровую комнату.

— Можно ли на это как-то повлиять?

— Дети не умеют регулировать свои эмоции. Задача взрослых — самим научиться этому и научить детей. Как влияет та или иная преобладающая эмоция на состояние иммунитета? Изучением этого вопроса занимается психонейроиммунология. Например, депрессия влияет на иммунитет. Четко и ясно, что она его подавляет. Почему? Снижается мотивация к жизни, падает настроение.

Есть шкала депрессии, ее сравнивают с уровнем иммунитета и делают выводы. В отношении депрессии такая связь четко прослеживается. В последнее время растет количество аутоиммунных, аллергических заболеваний. В этом случае пока можно лишь строить гипотезы. В исследованиях, изучающих связь повышения иммунитета и эмоций, очень сильно помогает МРТ. Определенные зоны возбуждения в коре головного мозга, которые видны при исследовании, дают понять, что человек чувствует. Дело в том, что немногие могут высказать, что на самом деле они чувствуют. Не всегда то, что человек называет гневом, является гневом, или печаль — печалью. Подобные исследования пока очень дороги. Когда исследования в целом будут удешевляться, их будет больше. За психонейроиммунологией будущее.

Менталитет и его влияние на повышение иммунитета

— Не секрет, что на постсоветском пространстве для маленьких детей заведено создавать практически стерильные условия. Зарубежный опыт другой. Недавно с удивлением узнала, что в Хорватии, заходя в дом, не принято снимать обувь, даже если в семье есть малыш, научившийся ползать. Может, нам пора менять свои привычки, а не заниматься повышением иммунитета в традиционном понимании?

Родители хотят полностью избавить ребенка от болезней, но это невозможно.

— Иммунитет — сложная и очень древняя система. Каждое звено иммунитета формировалось на протяжении миллионов лет. Иммунная система — это мощная огромная армия, которой нужно чем-то заниматься. Вопрос: чем она у нас занимается? Обычно ничем. Родители хотят, чтобы иммунная система еще больше занималась ничем. У ребенка то насморк, то температура — это не нравится родителям, для них это дискомфортное состояние.

Родители хотят полностью избавить ребенка от болезней, но это невозможно. Все равно, что избавить от физической нагрузки мышцы — не нагружать их. Что произойдет? Атрофия мышц, совершенно мягкий, вялый скелет, на который ничего нельзя нагрузить, общая гипотония и апатия. Так же и с повышением иммунитета. Если мы не ставим иммунитету сложные задачи, он начинает решать их сам. Через увеличение аллергических, аутоиммунных реакций — если у него для этого есть основания. Какие основания? Например, техногенное загрязнение — накопление в воздухе продуктов, которые не должны там находиться. Иммунитет воспринимает их как угрозу и начинает реагировать.

Допустим, из добрых побуждений, якобы для повышения иммунитета, родители не дают ребенку ничего, кроме грудного молока или смеси до двух лет. Не знакомят его с другой пищей. У ребенка заканчивается период иммунологической толерантности, когда новую пищу можно давать без особого риска. Или родители не знакомят ребенка с домашними животными, создают стерильные условия. В итоге малыш получает нетренированный иммунитет, который, как только у него появляется возможность ответить (примерно в три-четыре года), моментально выдает аллергическую реакцию.

Иммунитет должен работать. За рубежом очень много садиков на дому. Дети ходят босиком. Нередко можно встретить такую картину: взрослый достаточно тепло одет, а рядом ребенок в легкой кофточке. Закаливание решает очень много вопросов. Все дети болеют — это обычные вещи. Родителям нужно это запомнить и не портить себе жизнь. За рубежом родители по этому поводу не страдают. Там норма — отвести ребенка в сад с температурой 37,5, оставить персоналу лекарство. У нас, если приходящий врач вдруг случайно увидел у ребенка в садике гипотетически красное горло, сразу отправляют домой. Это особенность нашего менталитета, который нужно менять.

Иммуномодуляторы для повышения иммунитета: мифы и реальность

— В сентябре, когда дети идут в школу, реклама различных иммуномодуляторов зашкаливает. Родители изо всех сил занимаются повышением иммунитета детей. Можно ли использовать для этой цели препараты интерферонов?

Половина иммуномодуляторов — фуфломицины. Я не видела никакого выраженного эффекта от интерферонов.

— Это моя боль на протяжении многих лет. Когда-то давно я попала на самые первые курсы специализации, на которых обучали детских иммунологов по канадской программе. Уже тогда нам сказали, что половина иммуномодуляторов — фуфломицины. Исходя из своего личного опыта и наблюдений, могу сказать, что не видела никакого выраженного эффекта от интерферонов. Психотерапевтический эффект наблюдала: если родители капают что-то в нос ребенку или ставят что-либо в попу — им спокойнее, ведь они что-то делают для повышения иммунитета малыша. Чем больше жертва, на которую идут родители, тем эффект кажется большим.

— Как рекламируемые препараты, содержащие интерферон, влияют на повышение иммунитета?

— Никак. Там интерферона практически нет. Интерферон в свечах также содержит небольшую дозу действующего вещества даже для маленького ребенка. У нас используются интерфероны альфа-2b, а за рубежом для лечения применяют гамма-интерфероны. Последние лучше усваиваются, альфа-2b — практически нет. Однако поскольку интерферон — это белок, он может вызывать аллергическую реакцию. Иногда это приводит к аллергии на свой собственный интерферон, его синтез угнетается. Хотя такими количествами — вряд ли. Почему это фуфломицин? Потому что доза маленькая, а родителям так спокойнее.

— То есть если родители предпочитают что-то делать для повышения иммунитета ребенка, они могут пользоваться этими препаратами?

— Я бы так не сказала. Все же это белки, и возможна аллергизация. Гомеопатия и то безопаснее, хотя и на нее бывает отек Квинке.

Если вы наблюдаете какой-то эффект после применения иммуномодулятора, ребенок, скорее всего, выздоровел сам.

— Есть еще одна категория препаратов, позиционирующих себя как иммуномодуляторы, содержащие эхинацею, родиолу и т. п. Насколько они безопасны и эффективны для повышения иммунитета?

— Мы уже говорили о небезопасности применения трав для повышения иммунитета и возможной аллергии. У эхинацеи недоказанный эффект в отношении иммунной системы. Это отголоски тибетской, китайской медицины, которые пришли к нам. В Китае эти травы направлены на омоложение, ими пользуются люди преклонного возраста. Эхинацея, женьшень содержат фитогормоны. У пожилых собственных гормонов вырабатывается намного меньше, чем в молодом возрасте. Нужны ли такие препараты детям? Как это повлияет на развивающуюся репродуктивную систему? Эти вещи детям противопоказаны. Поэтому никакие иммуномодуляторы мы детям не даем.

Идея о волшебном иммуномодуляторе для повышения иммунитета привлекательна, но это не работает. Если вы наблюдаете какой-то эффект после применения, ребенок, скорее всего, выздоровел сам.

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Во второй части интервью — о часто болеющих детях, о том, в каких случаях следует обращаться к иммунологу и стоит ли доверять врачам, гуглящим при пациентах, а также о том, насколько страшны вирусы герпеса.