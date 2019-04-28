Медицина в Украине. Медицинские мифы

https://racurs.ua/2340-medicinskie-mify-kotorye-mogut-stoit-jizni-ili-pochemu-my-verim-v-barbariyskuu-utku.html

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О распространенных медицинских мифах и лайфхаках, как не дать себя обмануть, — известный медицинский блогер, врач-анестезиолог, кандидат медицинских наук Андрей MED Goblin:

— 1650 год, королевство Англия. Служанка Анна родила ребенка от владельца имения, в котором она работала. К сожалению, вскоре ребенок умер. С подачи аристократа Анну обвинили в убийстве, приговорили к смертной казни и повесили на центральной площади Оксфорда. Для тех времен ситуация достаточно типичная.

Когда на следующее утро тело служанки отдали на вскрытие, один из врачей Томас Уиллис заметил, что она дышит. Начал с коллегами ее спасать. Согласно всем представлениям тогдашней медицины, Анне пускали кровь, в рот вливали спиртовые растворы, в задний проход вдували дым. Чудо! Анна после всех экзекуций ожила и прожила после этого еще лет пять. Томас Уиллис, главный врач, который ее лечил, настолько вдохновился этим событием, что посвятил всю свою жизнь научным исследованиям. Стал одним из основателей Лондонского королевского общества (аналог академии наук), которое успешно существует и сегодня.

Но что же именно спасло Анну? Случайность. Она не успела задохнуться в петле. Но Томас Уиллис до конца своей жизни был уверен, что вдувание дыма в зад возвращает недавно умерших к жизни. Эта методика была настолько успешной и не вызывала ни у кого никаких сомнений, что просуществовала до XIX века.

Сегодня мы можем улыбнуться наивности наших предков и порадоваться, что живем в совершенно другом обществе, гораздо более образованном. Но многие из нас обрабатывали порезы перекисью водорода, принимали при гриппе противовирусные препараты... Научная ценность этих методов не отличается от того, как лечили в древности. Раньше вдували дым, сегодня туда засовывают интерфероновые свечи.

Долгие годы я тоже был в плену медицинских мифов. Это еще обиднее, ведь я врач по специальности.

Таблетки против уколов, или Бедный глутамат натрия

Вы знаете, что внутримышечные уколы практически никогда не имеют преимуществ перед другими способами введения лекарств? В тех редких случаях, когда их вообще надо делать, уколы нельзя выполнять в ягодицы, потому что это место является самым опасным с точки зрения возможных осложнений. То есть каждый раз, когда вам делали болезненный укол, могли дать таблетку. Эта информация давно известна. ВОЗ проводит информационные кампании, чтобы донести это до пациентов и врачей. Однако, как мы видим, не очень успешно.

Почему медицинские мифы настолько распространены в обществе? Есть две основные причины, как по мне. Во-первых — огромный объем информации, который растет каждый час. Если ее постоянно прицельно не отслеживать, то вас могут ввести в заблуждение. Больше всего этим грешат индустрия wellness (здорового образа жизни), фитнес и диеты. Всем прекрасно известно, что глутамат натрия — это страшный яд. Для похудения нужно есть бурый рис, а не белый. Антиоксиданты замедляют старение. Для того чтобы меньше болеть и чувствовать себя активными в повседневной жизни, надо принимать витаминные добавки.

Научная реальность другая. Глутамат натрия — природное вещество, которое безопаснее столовой соли. Бурый рис обычно калорийнее белого. Антиоксиданты не влияют на старение. Витаминные добавки не помогают стать здоровым. Эта информация взята из тысяч клинических исследований, которые есть в свободном доступе в интернете на специализированных ресурсах. Например, на сайтах Национальной медицинской библиотеки США — PubMed, или Национального института здоровья Великобритании (NICE). Здесь есть куча разделов для пациентов, написанных доступным языком, но большинство туда не заходит: это требует дополнительного времени, надо знать английский язык. Проще наведаться в уютный инстаграм-аккаунт раскрученного фитнес-гуру или какого-то целителя и там прочитать, как правильно жить.

Другая причина, почему мы верим в мифы: способ человеческого мышления практически не изменился за последние тысячи лет. Нам всем присущи когнитивные ошибки (ошибки в мышлении), от которых страдали наши предки. Иногда бывает трудно проследить причинно-следственную связь от корреляции. То есть когда два события просто связаны друг с другом во времени.

Обычная простуда проходит за 5‒7 дней — с лечением или без лечения. Если в первый день вы начнете принимать противовирусные таблетки, то на седьмой день (когда болезнь пройдет так или иначе) ни один академик и нобелевский лауреат вас не убедит, что это произошло само собой. Наш мозг устроен таким образом, что любит подмечать уже известные факты. Пытается игнорировать все, что не вписывается в обычную картину мира. Если мать с бабушкой мажут нам с детства в носу оксолиновой мазью, чтобы мы не заболели, то мы обязательно запомним, что был сезон, когда мы не заболели. Значит, мазь работает. И проигнорируем тот факт, что вокруг была куча людей, кто не мазал и тоже не заболел.

Все когнитивные ошибки хорошо известны и прекрасно эксплуатируются маркетологами. Если каждый день из всевозможных медиа на нас валятся тонны рекламы, наш мозг устает и перестает это осмысливать критически. Мы просто едим эту информацию и начинаем воспринимать ее как объективный факт.

Что не так с небулайзерами

Результатом информационной кампании — очень успешной с точки зрения рекламы и страшной по своим последствиям с точки зрения медицины — была продажа небулайзеров в Украине. Десятки тысяч семей приобрели небулайзер — аппарат, в который можно залить лекарства и потом их вдыхать. Он замечательный, но сферой его применения является очень ограниченное количество болезней, которые можно пересчитать по пальцам одной руки.

Если человек приобрел небулайзер, то он будет лечить им всю свою семью — бабушек, соседей... Причем заливать не только лекарства, но и ароматические масла, минеральные воды. Маркетологам мало продать вам веревку, они еще и продадут кусок мыла. Так, вместе с небулайзером, вероятнее всего, вам всучат, например, аминокапроновую кислоту. Это всемирно известное вещество. Правда, применяется оно совсем с другой целью. В Украине многие пациенты ее вдыхают, а врачи назначают. Если бы кто-то из них решил копнуть немного глубже рекламного буклета, открыл официальную инструкцию к препарату, то увидел бы, что это вещество вдыхать категорически нельзя. Последствия такого лечения могут быть смертельными.

Иногда мы верим в медицинские мифы просто из-за предрассудков. Вы знаете, что в большинстве больниц Украины медицинские сестры боятся возить пациентов на каталках ногами вперед? Верят, что по каким-то мистическим причинам человек от этого умирает. Но даже с точки зрения здравого смысла передний конец каталки чаще врезается в стены, двери при поворотах, поэтому лучше, чтобы там были ноги. Тем не менее, возят головой вперед.

Ни высокий интеллект, ни финансовая обеспеченность не являются залогом критического мышления. Креативный гений Стив Джобс, который был безусловно умным человеком, долгие годы страдал раком поджелудочной железы. И все эти годы его жизнь поддерживалась самыми современными медицинскими технологиями, к которым он имел доступ благодаря своим финансам. За год-два до смерти он полностью отказался от западной медицины в пользу нетрадиционной. Об этом писали в научных медицинских журналах. Ничего хорошего из этого не вышло.

Фантастические звери и где их искать

В современном мире существует масса псевдонаучных теорий, в которые продолжают верить даже врачи.

Гомеопатия. Дикая теория о том, что чем меньше концентрация, тем больше будет лечебный эффект. Производители очень ответственно относятся к этому месседжу: в большинстве гомеопатических препаратов, которые вы видите в аптеках, нет ни одной молекулы лекарственного вещества. Фактически людям продают расфасованную по флаконам воду и сахарные шарики по космической цене. Это проблема не только постсоветских стран или стран с переходной экономикой, но и развитых западных.

Национальная «гордость» Франции в фармакологии — препарат оцилококцинум. По замыслу его изобретателя, он должен лечить все, начиная от рака и заканчивая туберкулезом. В XXI веке им пытаются лечить насморк, но с сомнительным успехом. Чтобы поддержать ауру таинственности, производитель отмечает на коробочке: изготавливается из печени барбарийской утки. Самая большая ирония в том, что живого существа с таким названием на планете Земля пока никто не обнаружил. Когда Джоан Роулинг пишет о «фантастических зверях и где их искать» — это не о фэнтези, а о гомеопатии.

Зная все это, люди все равно склонны попробовать. Почему? Потому что все слышали, что у королевы Великобритании есть личный гомеопат. Это гораздо более весомый аргумент, чем скучные научные выкладки или даже законы физики.

От «нестрашных» болезней погибает больше детей, чем в ДТП

Еще одна ложь (в которую люди верят, многие из них — дипломированные врачи) — история о страшных прививках и нестрашных болезнях. В Украине продолжается вспышка кори. Благодаря некоторым деятелям из интернета часть общества убедилась в том, что корь — это нестрашная болезнь, которой лучше переболеть в детстве. И ни в коем случае не прививаться.

Всемирные данные свидетельствуют (по состоянию на 2010 год), что среди детей 1‒4 лет от кори умерло больше, чем утонуло, погибло в ДТП или от туберкулеза. Скажите, почему мы боимся туберкулеза больше? Почему мы учим детей правильно переходить дорогу или покупаем для них автокресло?

Во всем мире в 2016 году 1% детей умерли от кори, такое же количество ушли из жизни от СПИДа. То есть по аналогии я могу сделать вывод, что СПИД — это такая страшная болезнь, которой лучше переболеть в детстве и забыть.

К сожалению, мало кто видел эти цифры, но все слышали о связи прививок и аутизма. За эти утверждения мы можем благодарить конкретного человека науки — мистера Эндрю Уэйкфилду. Врач, который в 90-х годах провел «грандиозное» исследование на 12 детях и доказал, что от прививок бывает аутизм. Правда, позже в суде было полностью доказано, что он сфальсифицировал научные данные, вступил в сговор с некоторыми недобросовестными родителями и адвокатами — чтобы заработать денег. Врача лишили лицензии, он больше не живет в Великобритании. Но информационный вирус, запущенный Уэйкфилдом, продолжает циркулировать по планете. Многие врачи и пациенты до сих пор в это верят.

Каждый пятый пациент ищет шарлатанов

Какова ситуация с верой в медицинские мифы в Украине? Оценку дать трудно. В своем блоге я провел анонимный опрос, где дал перечень различных медицинских теорий и предложил выбрать, каким из них люди доверяют. Например, «прививки приносят больше вреда, чем пользы», «гомеопатия эффективна», «ВИЧ не существует», «уринотерапия эффективна» и др. Все теории — полный бред. Оказалось, что один из 25 врачей будет отговаривать вас от прививок. Один из 16 будет лечить гомеопатией. Каждый пятый пациент ищет тот или иной шарлатанский метод лечения. Каждый шестой врач этот метод лечения с радостью предоставит. И это очень оптимистичные данные, ведь среди моих респондентов большинство тех, кто интересуется доказательной медициной. О реальном положении вещей может намекнуть такой факт: в прошлом году украинцы потратили 53 млрд грн на лекарства, практически четверть из этой суммы пошла на препараты без доказанной эффективности — так называемые фуфломицины.

Выходит парадокс: мы часто критикуем систему здравоохранения (нередко небезосновательно) и в то же время забываем, какой вред можем сами себе нанести. Перестать слепо доверять рекламе, попробовать изменить стиль жизни, подтянуть английский, чтобы иметь доступ к более достоверной информации? Это не для нас. Результат нужен здесь и сейчас. И так, чтобы кто-то снял с нас ответственность за нашу жизнь и здоровье. Нам нужен хитроумный прибор, экстракт из клюва несуществующей барбарийской утки — что угодно, что обещает быстрый и ненапряжный результат. Минимум 20% пациентов кричат ​​«обманите меня», а мир не без «добрых» людей.

Лайфхаки: как не дать себя обмануть

Быстрого действенного способа, как никогда не быть обманутым, не существует. Лайфхак — когда выбираете себе врача, можете спросить, какая у него научная ориентация. Если он категорически против прививок, или только за гомеопатию — можете смело говорить «до свидания», и это уже убережет вас от многих бед. Школьные знания по физике могут спасти от биоэнерготерапевтов. Банальное внимательное чтение инструкции к препарату способно уберечь от страшных последствий неправильного лечения. Грамотное пользование интернетом убережет от врачебной халатности. Только критическое мышление дает шанс уберечься от человеческой глупости и от самих себя. Венцом природы человека делает не большой головной мозг, а умение правильно им пользоваться.

Из выступления на Национальной конференции по общественному здоровью.

Подготовила Оксана ШКЛЯРСКАЯ