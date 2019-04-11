Корь в Украине 2019. Советы инфекциониста. Фото: medcast.com.au

https://racurs.ua/2325-chto-ne-tak-s-koru-sovety-infekcionista-dlya-vseh-i-kajdogo.html

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Вспышка кори, которую переживает население Украины, характеризуется рядом особенностей. Болеют все — дети и взрослые, пожилые и старики, беременные и роженицы... «Детскую болезнь» подхватывают и малыши до года, не дотянув до первой прививки согласно национальному календарю вакцинации.

К сожалению, болеют и вакцинированные (как правило, значительно легче невакцинированных). Инфекционисты недавно заговорили о том, что начали болеть медработники инфекционных стационаров, три года находящиеся в эпицентре вспышки кори.

Корь не сдает своих позиций: после кратковременного снижения заболеваемости снова наблюдается рост. Плохая новость: растет число случаев тяжелого течения заболевания, коревых пневмоний и энцефалитов. Но есть и хорошая новость от инфекционистов. Смертность от кори в Украине составляет 0,04% (самая низкая среди европейских стран). Можно говорить о высоком профессионализме врачей, оказывающих квалифицированную помощь пациентам с тяжелым течением этой болезни.

Необычные условия

«Прежде всего, такой вспышки не было нигде и никогда, поэтому все регламентирующие документы должны быть прописаны в соответствии с данными необычными условиями, а не списаны с имеющихся общих рекомендаций», — считает Ольга Голубовская, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца.

Вопросов много. Например, почему корью болеет так много взрослых, вакцинированные и медработники? Исчерпывающих ответов пока нет, вспышка требует тщательного анализа и исследований.

«На развитие и течение инфекционного заболевания оказывают влияние факторы как внешней среды, включая социальные, так и внутренние, включая генетику, — объясняет врач. — В связи с этим надо понимать, что наши представления об этих процессах весьма примитивны. Именно поэтому мы периодически получаем от мира микробов всевозможные сюрпризы, ставящие нас в тупик и заставляющие заново переосмыслить глобальные тенденции. Сегодняшняя корь — яркое сему подтверждение».

Почему медработники утрачивают иммунитет

Возникновение заболевания у медицинских работников, несколько лет работающих в очагах кори, говорит о том, что они по каким-то причинам также утрачивают свой иммунитет.

«У иммунного человека снижение защитного титра антител (IgG) против кори происходит по разным причинам, он становится уязвимым и, при наличии источника инфекции, может заболеть. Временное снижение защитного титра антител может произойти из-за различных факторов — интеркуррентные заболевания (присоединившиеся болезни, осложняющие течение основного заболевания. — Ред.), стрессы, прием гормонов и... даже вакцинация от кори иммунных», — говорит инфекционист.

Именно поэтому, по ее словам, Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), например, рекомендует вакцинировать взрослых при отсутствии у них документа об иммунитете (а не штампа о вакцинации). «Вакцинировать иммунных не совсем правильно, ибо они временно могут быть подвержены риску развития заболевания, а для некоторых людей это опасно в связи с возможным развитием описанных в инструкции осложнений», — пояснила Ольга Голубовская.

Когда антител для защиты недостаточно

Иммунитет к кори определяется наличием защитного титра антител (класса IgG) против возбудителя. Согласно данным ВОЗ, защитным считается титр антител 120 мМЕ/мл. По мнению Андрея Волянского, иммунолога, доктора медицинских наук, завкафедрой иммунологии и микробиологии Харьковской медицинской академии последипломного образования, титр антител 250 мМЕ/мл и выше практически исключает риск заболеть корью.

Сегодня Украина фактически представляет собой сплошной очаг кори, поэтому каждому из нас желательно проверить свой иммунный статус в отношении «детской болезни». Для этого нужно сдать анализ крови на напряженность иммунитета против кори (антитела класса G — IgG).

Привитые дети не являются исключением, поскольку примерно у 5% даже две достоверные прививки не создают достаточный для защиты иммунитет. Анализ на количество антител сдается натощак, принятый накануне алкоголь или жирная еда могут исказить результат. Заранее нужно найти лабораторию, делающую количественный анализ (считается более достоверным, чем качественный). Как показывает опыт, большинство известных лабораторий делают полуколичественный анализ. Так что приходится довольствоваться таковым.

Отдельная категория — дети до года. По словам Андрея Волянского, материнские антитела сохраняются у малышей не более шести месяцев. В шесть месяцев защитные титры находят лишь у 10–20% детей (в основном если мамы переболели корью).

В три месяца у большинства деток, рожденных привитыми мамами (не болевшими), уже нет достаточной защиты против кори. Поэтому в семье с грудным ребенком поступают следующим образом: определяют статус у матери и членов семьи, дабы оценить риски заболевания и выбрать режим ограничения общения ребенка. «Кормящих можно и абсолютно безопасно прививать. Детей, достигших девятимесячного возраста, в условиях подъема заболеваемости можно прививать вопреки календарю», — советует иммунолог.

Главное — вовремя установить правильный диагноз

Поскольку человечество еще не разработало специфического лечения кори, по словам Ольги Голубовской, очень важно правильно и вовремя установить диагноз, чтобы избежать в начальный период назначения некорректной терапии, усугубляющей состояние больных. К сожалению, атипичное течение заболевания, отсутствие характерной этапности высыпания и пятен Филатова-Коплика (мелкие белые пятнышки, напоминающие крупинки манки на слизистой щек) приводят к массовым диагностическим ошибкам.

Советы потенциальным пациентам

«Обращаться вовремя к врачу при повышении температуры тела выше 38 градусов. Вовремя — это первый-второй день болезни, — советует Ольга Голубовская. — Не занимайтесь самолечением, очень важно не злоупотреблять жаропонижающими и антибиотиками без показаний».

Придерживайтесь совета «заболел — сиди дома», любая активность в начальном периоде чревата последствиями, а именно тяжелым течением заболевания.

Если у вас отсутствуют защитные титры антител к кори или они ниже нормы, вакцинируйтесь.

Если у вас был контакт с больным корью и высок риск заражения, при этом отсутствуют данные о перенесенной болезни, вакцинации и текущем иммунитете, в течение трех дней после первого (!) контакта с больным следует вакцинироваться. К сожалению, по словам Голубовской, на практике этот период очень часто пропускается, так как диагноз ставят уже на момент высыпаний, то есть на четвертый-пятый день болезни.

После вакцинации в течение первых нескольких недель по возможности избегайте контакта с инфекционными больными (например, точно не стоит ходить проведывать близких, находящихся на лечении в инфекционном стационаре).

Рекомендации для докторов

К сожалению, отсутствие должной настороженности в отношении кори приводит к дальнейшему распространению заболевания. Знакомой женщине с температурой 39 в больнице больше недели не могли поставить диагноз. Сыпь посчитали аллергией на лекарства. Скольких людей за это время она заразила!

«Подозревать корь следует при любом повышении температуры тела вне зависимости от выраженности катарального синдрома (помним об особенности кори у иммунных лиц, для которых она, как правило, не страшна, но сам пациент является источником инфекции для окружающих)», — дает рекомендации врачам Ольга Голубовская.

Тяжелые осложнения при сегодняшней кори могут наступить уже в период угасания высыпаний и даже позже. Для диагностики таких состояний инфекционист рекомендует проверять IgM и, желательно, нарастание титра антител IgG.