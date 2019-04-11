Кір в Україні 2019. Поради інфекціоніста. Фото: medcast.com.au

https://racurs.ua/ua/2325-scho-ne-tak-z-korom-porady-infekcionista-dlya-vsih-i-kojnogo.html

Ракурс

Спалах кору, який переживає населення України, характеризується низкою особливостей. Хворіють усі — діти і дорослі, люди похилого віку та старенькі, вагітні й породіллі... «Дитячу хворобу» підхоплюють і малюки до року, не дотягнувши до першого щеплення згідно з національним календарем вакцинації.

На жаль, хворіють і вакциновані (як правило, значно легше за невакцинованих). Інфекціоністи нещодавно заговорили про те, що почали хворіти медпрацівники інфекційних стаціонарів, які три роки перебувають в епіцентрі спалаху кору.

Кір не здає своїх позицій: після короткочасного зниження захворюваності знову спостерігається зростання. Погана новина: зростає число випадків важкого перебігу захворювання, корових пневмоній і енцефалітів. Але є і хороша новина від інфекціоністів. Смертність від кору в Україні становить 0,04% (найнижча серед європейських країн). Можна говорити про високий професіоналізм лікарів, які надають кваліфіковану допомогу пацієнтам з тяжким перебігом цієї хвороби.

Незвичайні умови

«Перш за все, такого спалаху не було ніде і ніколи, тому всі регламентуючі документи мають бути прописані відповідно до цих незвичайних умов, а не списані з наявних загальних рекомендацій», — вважає Ольга Голубовська, доктор медичних наук, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. Богомольця.

Запитань багато. Наприклад, чому на кір хворіє так багато дорослих, вакциновані й медпрацівники? Вичерпних відповідей наразі немає, спалах потребує ретельного аналізу і досліджень.

«На розвиток і перебіг інфекційного захворювання впливають фактори як зовнішнього середовища, включно з соціальними, так і внутрішні, включно з генетикою, — пояснює лікар. — У зв'язку з цим треба розуміти, що наші уявлення про ці процеси є дуже примітивними. Саме тому ми періодично отримуємо від світу мікробів всілякі сюрпризи, що ставлять нас у глухий кут і змушують заново переосмислити глобальні тенденції. Сьогоднішній кір — яскраве тому підтвердження».

Чому медпрацівники втрачають імунітет

Виникнення захворювання у медичних працівників, які кілька років працюють в осередках кору, свідчить про те, що вони з якихось причин також втрачають свій імунітет.

«В імунної людини зниження захисного титру антитіл (IgG) проти кору відбувається з різних причин, вона стає вразливою і, за наявності джерела інфекції, може захворіти. Тимчасове зниження захисного титру антитіл може статися через різні фактори — інтеркурентні захворювання (хвороби, що приєдналися і ускладнюють перебіг основного захворювання. — Ред.), стреси, вживання гормонів і... навіть вакцинація проти кору імунних», — каже інфекціоніст.

Саме тому, за її словами, Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC), наприклад, рекомендує вакцинувати дорослих за відсутності у них документа про імунітет (а не штампа про вакцинацію). «Вакцинувати імунних не зовсім правильно, бо вони тимчасово можуть бути схильні до ризику розвитку захворювання, а для декого це небезпечно у зв'язку з можливим розвитком описаних в інструкції ускладнень», — пояснила Ольга Голубовська.

Коли антитіл для захисту недостатньо

Імунітет проти кору визначається наявністю захисного титру антитіл (класу IgG) проти збудника. Згідно з даними ВООЗ, захисним вважається титр антитіл 120 мМО/мл. На думку Андрія Волянського, імунолога, доктора медичних наук, завкафедри імунології та мікробіології Харківської медичної академії післядипломної освіти, титр антитіл 250 мМО/мл і вище практично виключає ризик захворіти на кір.

Сьогодні Україна фактично являє собою суцільне вогнище кору, тому кожному з нас бажано перевірити свій імунний статус щодо «дитячої хвороби». Для цього потрібно здати аналіз крові на напруженість імунітету проти кору (антитіла класу G — IgG).

Щеплені діти не є винятком, оскільки приблизно у 5% навіть два достовірні щеплення не створюють достатній для захисту імунітет. Аналіз на кількість антитіл здають натщесерце, вжитий напередодні алкоголь чи жирна їжа можуть викривити результат. Заздалегідь потрібно знайти лабораторію, що робить кількісний аналіз (вважається більш достовірним, ніж якісний). Як показує досвід, більшість відомих лабораторій роблять напівкількісний аналіз. Тож доводиться задовольнятися таким.

Окрема категорія — діти до року. За словами Андрія Волянського, материнські антитіла зберігаються у малюків не більш як шість місяців. У шість місяців захисні титри знаходять лише у 10–20% дітей (переважно якщо мати перехворіла на кір).

У три місяці в більшості дітей, народжених щепленими матусями (які не хворіли), вже немає достатнього захисту проти кору. Тому в родині з немовлям діють у такий спосіб: визначають статус у матері та членів сім'ї, щоб оцінити ризики захворювання й вибрати режим обмеження спілкування дитини. «Годуючих можна та абсолютно безпечно щепити. Дітей, які досягли дев'ятимісячного віку, в умовах підйому захворюваності можна прищеплювати всупереч календарю», — радить імунолог.

Головне — вчасно встановити правильний діагноз

Оскільки людство ще не розробило специфічного лікування кору, за словами Ольги Голубовської, дуже важливо правильно і вчасно встановити діагноз, щоб уникнути в початковий період призначення некоректної терапії, яка посилить стан хворих. На жаль, атиповий перебіг захворювання, відсутність характерної етапності висипання і плям Філатова-Коплика (дрібні білі цятки, схожі на крупинки манки на слизовій щік) призводять до масових діагностичних помилок.

Поради потенційним пацієнтам

«Звертатися вчасно до лікаря при підвищенні температури тіла вище за 38 градусів. Вчасно — це перший-другий день хвороби, — радить Ольга Голубовська. — Не займайтеся самолікуванням, дуже важливо не зловживати жарознижувальними та антибіотиками без показань».

Дотримуйтеся поради «захворів — сиди вдома», будь-яка активність у початковому періоді може спричинити наслідки, а саме важкий перебіг захворювання.

Якщо у вас відсутні захисні титри антитіл до кору або вони нижчі за норму, вакцинуйтеся.

Якщо у вас був контакт із хворим на кір і високий ризик зараження, водночас відсутні дані про перенесену хворобу, вакцинацію та поточний імунітет, протягом трьох днів після першого (!) контакту з хворим слід вакцинуватися. На жаль, за словами Голубовської, на практиці цей період дуже часто пропускається, оскільки діагноз ставлять вже на момент висипань, тобто на четвертий-п'ятий день хвороби.

Після вакцинації протягом перших кількох тижнів за можливості уникайте контакту з інфекційними хворими (наприклад, точно не слід ходити провідувати близьких, що перебувають на лікуванні в інфекційному стаціонарі).

Рекомендації для лікарів

На жаль, відсутність належної настороженості щодо кору призводить до подальшого поширення захворювання. Знайомій жінці з температурою 39 у лікарні понад тиждень не могли поставити діагноз. Висип вважали алергією на ліки. Скількох людей за цей час вона заразила!

«Підозрювати кір слід при будь-якому підвищенні температури тіла незалежно від вираженості катарального синдрому (пам'ятаємо про особливість кору в імунних осіб, для яких він зазвичай не є страшним, але сам пацієнт стає джерелом інфекції для оточуючих)», — дає рекомендації лікарям Ольга Голубовська.

Важкі ускладнення при сьогоднішньому кору можуть наступити вже в період згасання висипу і навіть пізніше. Для діагностики таких станів інфекціоніст радить перевіряти IgM і, бажано, наростання титру антитіл IgG.