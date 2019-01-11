Кір в Україні. Фото: Medical News Today

https://racurs.ua/ua/2226-kir-ta-uskladnennya-planovo-ekstreno-i-z-fiktyvnymy-dovidkamy-scho-robyty-pid-chas-spalahu.html

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«За останній тиждень у мене було 12 пацієнтів з кором. Приблизно половина з них дорослі. Решта — не щеплені діти. Наймолодшому 1 рік 1 міс. Я шокована — як багато у нас нещеплених дітей. Мене вводить у ступор горда заява батьків дитини, яка захворіла на кір: «Так, ми не щеплені!». Чим же тут пишатися? Тим, що ви прийняли рішення за свою дитину? А вона хотіла хворіти на кір? Тим, що ви заразили ще десяток дітей навколо себе, які теж не хотіли хворіти на кір?.. Я закликаю до здорового глузду — прищепіть дітей! Хоча би проти кору», — пише на своїй сторінці в Facebook інфекціоніст Станіслава Гапонова.

У нашому суспільстві існує думка про кір як про нешкідливу дитячу хворобу — нічого страшного, якщо дитина перехворіє. З цим твердженням готова посперечатися статистика: 1 з 1000 хворих на кір має серйозні ускладнення, з високою ймовірністю смертей.

Кір — гостре вірусне захворювання. Вірус кору здатен викликати важкі ускладнення — корову вірусну пневмонію, енцефаліт, неврит; і навіть призвести до втрати зору. Ще одна особливість вірусу — він пригнічує імунну систему. На тлі вторинного імунодефіциту виникають бактеріальні ускладнення — отити, пневмонії.

Кір підступний — може дати про себе знати через багато років. Людина вже і забула про хворобу, а років так через десять вражається нервова система. На жаль, це серйозне ускладнення не лікується, на щастя — трапляється дуже рідко. Однак ризик є, і про це варто пам'ятати, зважуючи для себе всі за і проти в питанні вакцинації.

Чи лікується кір?

Як вже було сказано, кір — захворювання вірусне. Антибіотики на вірус не діють, їх застосовують при бактеріальних ускладненнях. Сьогодні в арсеналі лікарів проти кору немає специфічного лікування, лише симптоматичне. Існує міф, що вітамін А здатен вилікувати кір.

«Дійсно, вітамін А показаний при кору — зменшує кількість ускладнень, але вилікувати, на жаль, не може. Тому коли діагноз кір поставлено, лікар повинен призначити хворому вживання вітаміну А (у великих дозах)», — пояснює на одному з вебінарів дитячий інфекціоніст Олена Луцька.

Кір та його особливості

Зазвичай кір починається з катарального періоду — виникає лихоманка, іноді з дуже високою температурою, до 40,5. Сильна загальна інтоксикація, болісний сухий кашель, запалюються очі, з'являється нежить, може виникати світлобоязнь. Характерна для кору ознака — на внутрішньому боці щік з'являються плями Коплика, схожі на розсип манної крупи.

Особливість кору нинішнього сезону — мовчазний катаральний період. Висипання можуть тривати разом з катаральними симптомами. Плями Коплика можуть не з'явитися.

«Кір є дуже заразним. 9 із 10 нещеплених захворіють на кір при контакті. Хворий заразний в останній день перед проявом клінічних симптомів — тобто він виглядає цілком здоровим, ходить у колектив і заражає інших. Людина заразна також весь катаральний період і чотири дні з моменту появи висипу. Добра новина — через третіх осіб кір не передається. Заразитися можна тільки від того, хто хворіє. Припустімо, якщо ви в дитинстві перехворіли й у вас є імунітет, контактуючи з хворим на кір, додому ви його не принесете», — пояснює педіатр Ганна Матвєєва.

До речі, всупереч поширеному міфу, вакцинований КПК не заразний.

Захворіли — стежте за червоними прапорцями

«Обов'язково стежте за загальним станом хворої дитини. Якщо дитина млява, не цікавиться іграшками, емоційно не реагує на улюблені мультики, відмовляється пити... Якщо мати бачить: щось не так — краще звернутися до лікаря для вирішення питання, чи не потрібна госпіталізація. Будь-які неврологічні порушення у дитини, хворої на кір, дуже тривожні (наприклад, судоми). Якщо виникають ураження дихальної системи — дитині важко дихати — потрібно викликати швидку допомогу. Це ті самі червоні прапорці», — застерігає Ганна Матвєєва. За словами педіатра, батькам маленьких дітей варто бути особливо уважними. Майже всі діти до року з важкими інфекціями лікуються у стаціонарі.

Планова та екстрена — профілактика кору

Згідно з Національним календарем щеплень, вакцинація проти кору проводиться в два етапи — в 1 рік і в 6 років повторно.

«Якщо відбувся контакт з хворим на кір, діткам з 9 місяців можна робити екстрену профілактику протягом трьох діб (72 годин) з моменту контакту, — пояснює дитячий інфекціоніст Олена Луцька. — Якщо дитина вакцинується до року в екстреному порядку, то ця доза не зараховується. Тобто все рівно в рік має відбутися планова вакцинація, і в 6 років також. Якщо дитина вакцинована однією дозою та відбувся контакт з хворим на кір (але вже минуло понад місяць після першої вакцинації, а друга ще за віком не показана), цю дитину також протягом трьох діб потрібно вакцинувати. Але ця доза вже рахується, і в 6 років робити планову вакцинацію не потрібно».

Коли вакцинуватися не можна? «Протипоказанням для вакцинації КПК (вакцина проти кору, краснухи та паротиту) є вагітність, імунодефіцити та анафілактична реакція на попереднє введення вакцини. Щодо непереносимості курячого білка — це міф. Якщо є така особливість, це показання до вакцинації у стаціонарі. Якщо є висип на курячий білок, це не є протипоказанням для вакцинації від кору», — зауважує дитячий інфекціоніст.

Що робити, якщо є протипоказання до вакцинації, а контакт з хворим на кір відбувся? Наприклад, дитина не досягла 9 місяців. «Протягом шести діб можна ввести нормальний людський імуноглобулін. Навіть якщо пройшло більше часу, його можна ввести, але це буде менш ефективно (хоча тяжкість перебігу захворювання може зменшитися)», — пояснює Олена Луцька.

Якщо ви годуєте грудьми, робити щеплення проти кору навіть потрібно. «Якщо ви не вакциновані або не знаєте, чи прищеплювали вас у дитинстві проти кору, вакцинуйтеся, щоб убезпечити дитину. Якщо дитина не досягла віку вакцинації, ми можемо створити кокон захисту — вакцинувати всю сім'ю (якщо ви не впевнені, що хворіли на кір або щеплені)», — радить Ганна Матвєєва.

Щепився, проте захворів

Дуже часто доводиться чути такі історії: від кору щеплений, але все одно захворів. Потрібно пам'ятати, що вакцинація не дає 100-відсоткової гарантії, однак дозволяє сподіватися, що захворювання якщо і наздожене, то пройде в легкій формі і без ускладнень.

Ще один важливий нюанс. Згідно зі статистикою, одна доза вакцини КПК захищає приблизно 93–95% вакцинованих. Тобто залишаються 5–7% тих, у кого імунна система не відповідає належним чином на перше щеплення. Друге щеплення — це не ревакцинація. Мета другої дози КПК — охопити незахищених. В результаті двох вакцинацій виробляється необхідна кількість антитіл приблизно у 98–99%. Виходить, що 1–2% людей, вакцинованих двічі, все ж ризикують захворіти на кір. Як правило, в легкій формі.

У суспільстві, де вакциновано понад 95%, незахищені не хворіють завдяки колективному імунітету. Слід пам'ятати, що щеплення — це також соціальна відповідальність. Прищеплюючи себе і своїх дітей, ми захищаємо тих, кому вакцинація протипоказана.

Якщо думаєте, що в дитинстві хворіли на кір і тепер він вам не страшний, ви можете помилятися.

«Коли була маленька, я хворіла на якусь хворобу. У медичній картці написано, що то був кір. Але тепер, поспілкувавшись із мамою, я розумію, що то була розеола. В дитинстві мені поставили діагноз кір і сказали, що вакцинувати не потрібно. Коли я працювала в дитячій інфекційній лікарні (це був 2006 рік — спалах кору), я захворіла і дуже важко перенесла кір», — розповідає Олена Луцька.

Таких історій чимало. У нашому радянському дитинстві часто ставили загадковий діагноз корова краснуха, що сьогодні вводить багатьох в оману щодо перенесеного кору.

Що робити, якщо ви не впевнені щодо вакцинації проти кору в дитинстві, хочете упевнитися, що не потрапили у відсоток незахищених? Для перевірки імунного статусу можна здати аналіз крові на напруженість імунітету до вірусу кору (Ig G). На думку імунолога Андрія Волянського, краще зробити не якісний, а кількісний аналіз. (Захисний титр у різних системах може відрізнятися — від 180 до 300 мМО/мл. На думку лікаря, показник вищий за 250 мМО/мл практично виключає ризик захворіти.)

Якщо антитіл до кору немає, лікарі радять вакцинуватися двічі: дві дози з мінімальним інтервалом у місяць. Це в теорії. На практиці — якщо вдало пройдете квест «знайди вакцину».

Масові фіктивні довідки та спецоперація

За два роки на кір захворіло понад 60 тис. українців. Спалах не збавляє темпів — висока захворюваність протягом останніх тижнів тому доказ. На жаль, дії (а скоріше бездіяльність) МОЗ не призвели до позитивних зрушень.

Навряд чи варто сподіватися на спецоперацію з приборкання кору, заплановану профільним міністерством на другу половину лютого у Львівській області (це лідер за кількістю хворих). Постає запитання: якщо ситуація настільки серйозна, чому потрібно чекати ще місяць? До того ж лютий-березень — пік сезону грипу.

Тим, хто підхопив ГРВІ чи грип, вакцинація протипоказана. Сезон грипу обіцяє бути непростим, адже домінує незнайомий українцям штам H3N2 (Сінгапур). Можливо, чиновники сподіваються на природне зниження захворюваності на кір у квітні-травні?

На думку імунолога Андрія Волянського, прищеплюючи вакциною КПК організовано великі групи дітей, потрібно відразу відправляти їх на тритижневі канікули. Один летальний результат грипу в поствакцинальному періоді зведе нанівець усі зусилля щодо боротьби з кором та ще більше вдарить по довірі українців до вакцинації.

«Розсудливі батьки ще можуть протягом січня прищепити своїх дітей (і себе) проти грипу, щоби зменшити ризики в період пікової захворюваності», — радить лікар.

В Україні величезна кількість фіктивних довідок про щеплення. Підтвердженням тому є ситуація у Львівській області, де 40% хворих вакциновані (порівняйте: в ЄС — 15%). Та й у соціальних мережах жителі Львова й околиць не приховують, що отримати підроблену довідку — доволі легка і буденна річ.

Хотілося б почути від МОЗ, що робити тим, хто купив довідку, але схаменувся і хоче зробити щеплення? У поліклініках вакцини КПК є («Пріорікс» — якісна бельгійська вакцина), але вам відмовлять. На папері у вашої дитини все гаразд, то на якій підставі вводити третю і четверту дози? Хто піде на такий ризик? Спробуйте в поліклініці попросити провести вакцинацію на підставі низьких титрів захисних антитіл в аналізі крові!

Для розв'язання проблеми, радять експерти, Міністерство охорони здоров'я має негайно розробити відповідний наказ, дозволивши додаткову вакцинацію дітей до 6 років і дорослих, якщо вони мають документальне підтвердження про незахищеність від кору.

Проблема «сірих» вакцин

Серед загальної кількості хворих на кір дорослих чимало: у 2018 році близько 20 тис. потрапило у статистику. З дорослим населенням ситуація ще більш патова. Нещепленому проти кору дорослому, а також тим, хто не впевнений, хворів чи не хворів, щеплений чи не щеплений (повірте, таких дуже багато), або з низьким титром захисних антитіл проти кору йти просто нікуди.

Куди бігти дорослому по екстрену вакцинацію, якщо виявилося, що колега захворів на кір, а ви вчора мило разом пили каву? Вакцини в поліклініках є, але вам скажуть, що вони для дітей. А на безкоштовну вакцинацію можуть розраховувати лише окремі категорії дорослих.

Величезна проблема в тому, що на приватному ринку дефіцит вакцин, в тому числі і КПК. І це за наявності величезного попиту і спалаху захворювання! Є й досить велика категорія батьків, які не довіряють вакцинації у стінах державних поліклінік — це теж потрібно враховувати. За наявності попиту і повної відсутності пропозиції «сірий» ринок розцвів пишним цвітом. Буквально щотижня повідомляється про вилучення «сірих» вакцин з порушеннями маркування (читай — контрабандних).

«Чудовий приклад восени 2018 року показала Сумська обласна дитяча лікарня. Перевірили 430 співробітників, у 105 (25%) не було виявлено захисні титри проти кору. Їх прищепили. Регіони залучаються до інфекційного процесу нерівномірно. У деяких (Одеська область) відбувається вже друга хвиля підйому, в деяких (Луганська, Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська, Харківська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Чернігівська області) ще не було серйозної захворюваності. І керівництву цих регіонів не варто розслаблятися. Протягом найближчих трьох місяців все зміниться, і захворіти можуть 25–30 тис. українців», — застерігає Андрій Волянський.