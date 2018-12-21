Грип забрав перші життя: що потрібно знати про «Сінгапур»

Грип — важка інфекція з частими ускладненнями. Фото з відкритих джерел

https://racurs.ua/ua/2200-gryp-zabrav-pershi-jyttya-scho-potribno-znaty-pro-singapur.html

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Грип — це висока температура, що різко підскочила (у літніх і людей з ослабленим імунітетом позначка на градуснику може підніматися лише трохи вище за норму), сильна інтоксикація, що проявляється ломотою у м'язах і суглобах, головним болем, вираженою слабкістю. А ось катаральні синдроми — нежить, біль у горлі чи кашель, на відміну від ГРВІ, приєднуються пізніше.

В Україні торішній сезон грипу був «тихим»: згідно з офіційною статистикою, вірус забрав сім життів. Чого не скажеш про Північну півкулю. За даними CDC (Центру з контролю і профілактики захворювань США), грип А H3N2/Сінгапур, який спочатку здавався «нешкідливим» і домінував минулого сезону, уклав на лікарняні ліжка щонайменше 900 тис. осіб, спричинив 80 тис. смертей (тенденція насторожує, якщо порівняти з пандемічним сезоном 2009–2010 років, коли в США загинули 13 тис., а в Україні — 1100 осіб). Головним чином гинули діти молодшого віку і люди старші за 65 років. «Сінгапур» прийшов у Північну півкулю наприкінці 2016 року, а також викликав додаткову річну хвилю у 2017-му (близько 600 летальних випадків у Гонконгу та Індії).

Прогнози насторожують

Як заявляють фахівці, «Сінгапур» є особливо небезпечним для українців, оскільки ми з ним незнайомі. України він торкнувся лише частково наприкінці 2016 року, а весь наступний час у нас господарював грип типу В. Якщо «незнайомець» призвів до такої сумної статистики в достатньо благополучних у плані вакцинації США, то що вже казати про Україну, де немає імунного прошарку (на відміну від сусідніх Росії та Білорусі, де проти грипу прищеплюються відповідно 46% і 41% населення, в Україні — менш як 1%).

На сьогодні в Європі активність грипу загалом низька, домінують віруси грипу А (H1N1) — 55,9%, А (H3N2) — 44,1% і В — 4,5%.

«Попри деяке домінування грипу А (H1N1) в циркуляції, найважчі форми захворювання обумовлені грипом А (H3N2)/Сінгапур. Це вельми насторожує для прогнозу цього сезону, беручи до уваги напружений сезон у США, пов'язаний з цим субтипом», — застерігає Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця.

За даними Центру громадського здоров'я, в Україні епідемічний поріг наразі перевищено на 6,7% (минулого тижня — на 1,8%), у циркуляції переважає грип А (H3N2)/Сінгапур. Попри те, що захворілих на грип ще небагато, вже є смертельні випадки: у Харкові померли дівчинка дев'яти років і жінка 1956 року народження. За фактом смерті маленької харків'янки відкрито кримінальне провадження. За даними лікарів, дитині тиждень було зле, проте батьки відтягували звернення до медиків. До лікарні доставили вже у стані клінічної смерті, на жаль, реанімаційні заходи не допомогли.

Що робити потенційним пацієнтам?

«В Україні грип поширюється зі сходу, і в Харківській області відсоток позитивних аналізів на грип досяг 25%, — пояснює Андрій Волянський, імунолог, доктор медичних наук, завідувач кафедри клінічної імунології та мікробіології Харківської медакадемії післядипломної освіти. — У дев'ятирічної дівчинки, яка померла від грипу кілька днів тому в Харкові, було виділено вірус H3N2. — Грип — важка інфекція з частими ускладненнями. Реальний захист — вакцинація. Важливо зробити щеплення якомога скоріше. Пік сезону, як і завжди, очікується в лютому-березні, але грип в Україні вже активний. Особливо важливим є прищеплювати дітей, адже вони не мають специфічного захисту й отримати його можуть лише двома шляхами — щепленням чи захворюванням», — радить імунолог.

Про вакцинацію варто подбати насамперед групам ризику. Це діти молодшого віку та особи старші за 60 років, вагітні, пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, хронічними обструктивними захворюваннями легень, метаболічними розладами, неврологічними проблемами, захворюваннями нирок.

«Для вироблення повноцінного імунітету після щеплення потрібно два тижні. Але починає працювати вакцина вже за кілька днів, — каже Андрій Волянський. — Можливості імунної системи незрівнянно вищі за відповідь на кілька вірусних білків. З цієї причини не є небезпечним робити щеплення в активний період. Небезпечно хворіти, адже можна померти».

В Україні доступні дві вакцини проти грипу — корейська «ДжіСі Флю» (містить три штами грипу, застосовується з шести місяців) і французька «Ваксигрип тетра» (містить чотири штами грипу, застосовується з трьох років). Обидві вакцини включають домінуючий у циркуляції штам А H3N2/Сінгапур.

Що робити пацієнтам?

«Якщо ви входите до групи ризику й підхопили грип, звертайтеся до лікаря якомога раніше (перша, максимум друга доба) для вирішення питання про призначення інгібіторів вірусної нейрамінідази (озельтамівір, відомий, наприклад, під торговою назвою «Таміфлю». — Ред.). Ці препарати є вельми ефективними за однієї умови: якщо призначаються в перші кілька днів. Згідно з інструкцією — протягом 48 годин з моменту розвитку захворювання. Якщо людина звертається пізніше, можуть наступити незворотні зміни, в тому числі і в легенях, коли ми допомогти, на жаль, вже не можемо», — констатує Ольга Голубовська.

Лікарі радять у будь-якому разі при збереженні лихоманки після п'ятого дня від початку хвороби обов'язково звертатися по медичну допомогу. Рішення про призначення препаратів повинен приймати лікар, але озельтамівір, на думку деяких фахівців, було б непогано мати в аптечці, «бо всяке може трапитися — від вихідних і відсутності реєстрації препарату до стихійного лиха».

Одним з критеріїв важкості перебігу грипу є висока температура тіла, що погано реагує на жарознижувальні препарати. Це привід для звернення по екстрену медичну допомогу і, відповідно до наказу МОЗ України №34 від 15 січня 2014 року, — для госпіталізації. Грип підступний, спочатку може протікати не важко. Щоб уникнути важких наслідків, групи ризику (особливо діти до п'яти років і дорослі старші за 60, інваліди) повинні спостерігатися в динаміці або госпіталізуватися. Рішення про призначення специфічного лікування приймається в кожному конкретному випадку лікарем.

Чому постільний режим є дуже важливим

«Будь-яке інфекційне захворювання, що характеризується підвищенням температури тіла, свідчить про те, що організм намагається боротися, — роз'яснює Ольга Голубовська. — Напевно, ви помічали, що коли тварини хворіють, вони не лише не бігають, але й не їдять. Слід знати, що будь-які навантаження в цей період — не лише фізичні, але і перевтома, стрес — збільшують ризики ускладнень. Наприклад, з боку серцево-судинної системи нерідкі міокардити. Це захворювання може супроводжувати вас усе життя. Наслідки інфекційних хвороб ми ще дуже мало вміємо оцінювати, а проявляти вони себе можуть з часом, з віком. Тому протягом гострого періоду захворювання дотримуйтесь постільного режиму».