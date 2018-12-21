Грипп унес первые жизни: что нужно знать о «Сингапуре»

Грипп — тяжелая инфекция с частыми осложнениями. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/2200-gripp-unes-pervye-jizni-chto-nujno-znat-o-singapure.html

Racurs.ua

Грипп — это резко подскочившая высокая температура (у пожилых и людей с ослабленным иммунитетом отметка на градуснике может подниматься лишь немного выше нормы), сильная интоксикация, проявляющаяся ломотой в мышцах и суставах, головной болью, выраженной слабостью. А вот катаральные синдромы — насморк, боль в горле или кашель, в отличие от ОРВИ, присоединяются позже.

В Украине прошлогодний сезон гриппа был «тихим»: согласно официальной статистике, вирус унес семь жизней. Чего не скажешь о Северном полушарии. По данным CDC (Центра по контролю и профилактике заболеваний США), казавшийся вначале «безобидным» грипп А H3N2/Сингапур, доминирующий в прошлом сезоне, уложил на больничные койки по меньшей мере 900 тыс. человек, привел к 80 тыс. смертей (тенденция настораживающая, если сравнить с пандемическим сезоном 2009–2010 годов, когда в США погибли 13 тыс., а в Украине — 1100 человек). Главным образом погибали дети младшего возраста и люди старше 65 лет. «Сингапур» пришел в Северное полушарие в конце 2016 года, а также вызвал дополнительную летнюю волну в 2017-м (около 600 летальных исходов в Гонконге и Индии).

Прогнозы настораживают

Как заявляют специалисты, «Сингапур» особенно опасен для украинцев, так как мы с ним незнакомы. Украины он коснулся лишь отчасти в конце 2016 года, а все последующее время у нас хозяйничал грипп типа В. Если «незнакомец» привел к столь плачевной статистике в довольно благополучных в плане вакцинации США, то что уж говорить об Украине, где нет иммунной прослойки (в отличие от соседних России и Беларуси, где от гриппа прививаются соответственно 46% и 41% населения, в Украине — меньше 1%).

На сегодня в Европе активность гриппа в целом низкая, доминируют вирусы гриппа А (H1N1) — 55,9%, А (H3N2) — 44,1% и В — 4,5%.

«Несмотря на некоторое доминирование гриппа А (H1N1) в циркуляции, наиболее тяжелые формы заболевания обусловлены гриппом А (H3N2)/Сингапур. Это весьма настораживает для прогноза этого сезона, принимая во внимание напряженный сезон в США, связанный с этим субтипом», — предостерегает Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца.

По данным Центра общественного здоровья, в Украине эпидемический порог пока превышен на 6,7% (на прошлой неделе — на 1,8%), в циркуляции преобладает грипп А (H3N2)/Сингапур. Несмотря на то, что заболевших гриппом еще немного, уже есть смертельные случаи: в Харькове скончались девочка девяти лет и женщина 1956 года рождения. По факту смерти маленькой харьковчанки открыто уголовное производство. По данным врачей, ребенок неделю чувствовал себя плохо, однако родители оттягивали обращение к медикам. В больницу доставили уже в состоянии клинической смерти, к сожалению, реанимационные мероприятия не помогли.

Что делать потенциальным пациентам?

«В Украине грипп распространяется с востока, и в Харьковской области процент положительных анализов на грипп достиг 25%, — объясняет Андрей Волянский, иммунолог, доктор медицинских наук, завкафедрой клинической иммунологии и микробиологии Харьковской медакадемии последипломного образования. — У девятилетней девочки, умершей от гриппа несколько дней назад в Харькове, был выделен вирус H3N2. — Грипп — тяжелая инфекция с частыми осложнениями. Реальная защита — вакцинация. Важно привиться как можно скорее. Пик сезона, как и всегда, ожидается в феврале-марте, но грипп в Украине уже активен. Особенно важно прививать детей, так как они не имеют специфической защиты и получить ее могут только двумя путями — прививаясь или заболев», — советует иммунолог.

О вакцинации стоит подумать в первую очередь группам риска. Это дети младшего возраста и лица старше 60 лет, беременные, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, хроническими обструктивными болезнями легких, метаболическими расстройствами, неврологическими проблемами, заболеваниями почек.

«Для выработки полноценного иммунитета после прививки нужно две недели. Но начинает работать вакцина уже через несколько дней, — говорит Андрей Волянский. — Возможности иммунной системы неизмеримо выше, чем ответ на несколько вирусных белков. По этой причине неопасно прививаться в активный период. Опасно болеть, так как можно умереть».

В Украине доступны две вакцины от гриппа — корейская «ДжиСи Флю» (содержит три штамма гриппа, применяется с шести месяцев) и французская «Ваксигрип тетра» (содержит четыре штамма гриппа, применяется с трех лет). Обе вакцины включают доминирующий в циркуляции штамм А H3N2/Сингапур.

Что делать пациентам?

«Если вы входите в группу риска и подхватили грипп, обращайтесь к врачу как можно раньше (первые, максимум вторые сутки) для решения вопроса о назначении ингибиторов вирусной нейраминидазы (озельтамивир, известный, например, под торговым названием «Тамифлю». — Ред.). Эти препараты достаточно эффективны при одном условии: если назначаются в первые несколько дней. Согласно инструкции — в течение 48 часов с момента развития заболевания. Если человек обращается позже, могут наступить необратимые изменения, в том числе и в легких, когда мы помочь, к сожалению, уже не можем», — констатирует Ольга Голубовская.

Врачи советуют в любом случае при сохранении лихорадящего состояния после пятого дня от начала болезни обязательно обращаться за медицинской помощью. Решение о назначении препаратов должен принимать врач, но озельтамивир, по мнению некоторых специалистов, было бы неплохо иметь в аптечке, «ибо всякое может случиться — от выходных и отсутствия регистрации препарата до стихийного бедствия».

Одним из критериев тяжести течения гриппа является высокая температура тела, плохо реагирующая на жаропонижающие препараты. Это повод для обращения за экстренной медицинской помощью и, в соответствии с приказом Минздрава Украины №34 от 15 января 2014 года, — для госпитализации. Грипп коварен, вначале может протекать нетяжело. Чтобы избежать тяжелых последствий, группы риска (особенно дети до пяти лет и взрослые старше 60, инвалиды) должны наблюдаться в динамике или госпитализироваться. Решение о назначении специфического лечения принимается в каждом конкретном случае врачом.

Почему постельный режим очень важен

«Любое инфекционное заболевание, характеризующееся повышением температуры тела, свидетельствует о том, что организм пытается бороться, — разъясняет Ольга Голубовская. — Наверное, вы замечали, что когда животные болеют, они не только не бегают, но и не едят. Следует знать, что любые нагрузки в этот период — не только физические, но и переутомление, стресс — увеличивают риски осложнений. Например, со стороны сердечно-сосудистой системы нередки миокардиты. Это заболевание может сопровождать вас всю оставшуюся жизнь. Последствия инфекционных болезней мы еще очень мало умеем оценивать, а проявлять они себя могут со временем, с возрастом. Поэтому в течение острого периода заболевания соблюдайте постельный режим».