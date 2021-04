Безопасность COVID-вакцинации Фото pixabay

На днях Европейское агентство лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) квалифицировало тромбозы как возможный побочный эффект вакцинации препаратом Vaxzevria, ранее известным под названием AstraZeneca. Британский регулятор MHRA объявил, что польза от AstraZeneca выше рисков, но молодым людям до 30 лет имеет смысл предлагать альтернативную вакцину, если таковая имеется. В Украине до недавних пор использовалась единственная вакцина CoviShield — AstraZeneca индийского производства. 12 апреля стартовала вакцинация CoronaVac (Китай), на подходе — Comirnaty производства Pfizer/BioNTech. Какие симптомы после вакцинации должны стать поводом для обращения к врачу? Кому лучше не вакцинироваться CoviShield? Взаимозаменяемы ли антиковидные вакцины и можно ли их совмещать?

Кому стоит воздержаться от вакцинации AstraZeneca/CoviShield — мнение инфекциониста

Недавно в The New England Journal of Medicine были опубликованы два научных исследования, устанавливающие причинно-следственную связь между COVID-вакциной AstraZeneca и тяжелыми тромботическими осложнениями. Авторы обеих работ сошлись во мнении, что это состояние по своим механизмам напоминает хорошо известную в медицине гепарин-индуцированную тромбоцитопению (ГИТ). Синдром, связанный с вакциной, получил название индуцированной вакциной иммунной тромботической тромбоцитопении (VITT).

После сообщений о тяжелых реакциях, связанных по времени с вакцинацией AstraZeneca, ряд стран дали различные рекомендации по использованию вакцины. Так, Норвегия и Дания полностью приостановили использование препарата, а другие европейские страны ограничили его использование лицами старше 55 или 65 лет, поскольку у пожилых людей было меньше случаев данного осложнения. В настоящее время Великобритания рекомендует использовать альтернативную вакцину людям моложе 30 лет.

Кроме того, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson&Johnson после сообщений о тромбах у пациентов, получивших прививку (прошу обратить внимание: на 6,8 млн доз — шесть зарегистрированных случаев тромбоза).

Что делать в этой ситуации Украине? «Прежде всего надо понимать, что, вероятно, у этих же людей, у которых развивается подобное состояние, имеется повышенный риск тяжелого течения COVID-19. С теми же осложнениями, но с большей вероятностью», — объясняет инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская. По ее мнению, людям младше 30 лет от вакцинации CoviShield необходимо воздержаться.

«По-прежнему я считаю, что (тем более в данных условиях) вакцинировать иммунных лиц нецелесообразно. Дабы избежать ненужных, ничем не оправданных рисков. Все неиммунные, не болевшие, давно переболевшие люди (более шести месяцев) без антител должны быть вакцинированы», — советует врач. И добавляет, что специалистам предстоит разработать рекомендации для населения: на что обращать внимание, чтобы вовремя обратиться за медицинской помощью.

Нельзя не отметить, что вероятность развития тромбозов как побочного эффекта вакцинации очень мала: по предварительным оценкам, его частота варьируется от одного случая на 125 тысяч привитых до одного на миллион. А врачи умеют хорошо с ним справляться. Диагностируется и лечится синдром аналогично ГИТ — введением внутривенных иммуноглобулинов и антикоагулянтов. А для успешного лечения важно обратиться за помощью как можно раньше.

Вакцинированным нужно срочно обращаться к врачу, если в течение двух недель после прививки появились следующие симптомы (рекомендации европейского регулятора ЕМА):

резкая одышка;

боль в груди;

стойкая интенсивная боль в животе;отек одной голени;

сильная и устойчивая головная боль, ухудшение зрения, другие непонятные неврологические симптомы;

высыпания на коже по типу петехий (петехиальная сыпь — один из видов кровоизлияний, которые происходят вследствие повреждения мельчайших сосудов. Небольшое количество крови растекается под кожей, образуя округлое пятнышко размером не более 2 мм).

Идеальная комбинация: можно ли прививаться от COVID-19 разными вакцинами

В конце января Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) разрешил делать первую прививку от коронавируса одной вакциной, а вторую — другим препаратом. И уточнил, что одобренные в США вакцины «не взаимозаменяемы между собой или с другими вакцинами против СOVID-19». Однако в исключительных ситуациях для второй дозы может быть использована любая доступная мРНК-вакцина от коронавируса (в таком случае после первого укола должно пройти минимум 28 дней). Завершать вакцинацию другим препаратом можно в таких случаях: если вторая доза вакцины, которую вначале получил пациент, недоступна либо производитель первой дозы вакцины неизвестен. В то же время в CDC указали, что «безопасность и эффективность серии смешанных продуктов не оценивались».

В Украине этот вопрос ввиду дефицита вакцин особенно актуален. Глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий внес разъяснения: «Если речь идет о AstraZeneca, то неважно, это вакцина, изготовленная в Индии (то есть CoviShield), или изготовленная в Южной Корее, — они абсолютно взаимозаменяемы».

Если вы ввели первую дозу CoviShield, можно ли вводить вторую дозу CoronaVac? «Нет, на сегодняшний день эксперты считают, что они не взаимозаменяемы», — отвечает эксперт.

И здесь у многих из нас возникает резонный вопрос: какова гарантия, что вторая доза этой же вакцины будет доступна? CoviShield уже на исходе. Как заверил Федор Лапий, вакцинированные вносятся в электронную систему, и за ними резервируется вторая доза из следующих партий вакцины. «Оптимальный интервал между двумя дозами CoviShield составляет 12 недель. Например, в Канаде — 4 месяца. Если пройдет не 12, а 13–14 недель — ничего страшного, начинать вакцинацию заново вам не придется», — успокаивает эксперт.

COVID-вакцинация, аллергическая реакция и при чем тут зубная паста

Как обещают в Минздраве, в ближайшее время антиковидная вакцинация в Украине ускорится и будет проводиться сразу тремя препаратами разных производителей — CoviShield, CoronаVac и Pfizer (вакцинация CoronаVac стартовала 12 апреля, а поставка Pfizer ожидается до конца недели). Вакцину от коронавируса производителя Pfizer Минздрав планирует вводить следующим категориям украинцев: пожилым людям, людям, проживающим в интернатах, а также их сотрудникам.

Comirnaty — это мРНК-вакцина, совместная разработка компаний Pfizer и BioNTech. «Для этой вакцины риск возникновения тяжелых аллергических реакций выше, ведь тут есть молекула полиэтиленгликоля, — объясняет иммунолог Федор Лапий. — Нужно ли делать какие-то специальные тесты перед вакцинацией? Нет, потому что молекулы полиэтиленгликоля входят, например, в зубную пасту, крем для бритья, сладкие газированные напитки, им покрывают фрукты для лучшего хранения и т.д. Как правило, если у человека есть аллергия на полиэтиленгликоль, то у него в анамнезе будут аллергические реакции».

Наличие в анамнезе любой немедленной аллергической реакции на любую другую вакцину или инъекционную терапию (то есть внутримышечные, внутривенные или подкожные вакцины либо лечебные препараты) считается предостережением, но не противопоказанием к вакцинации Pfizer/BioNTech, говорится во Временных рекомендациях по использованию данной вакцины Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ рекомендует сопоставлять риски развития тяжелой аллергической реакции с преимуществами вакцинации. Но поскольку небольшое количество анафилактических реакций все же было зарегистрировано у вакцинированных без серьезных аллергических реакций в анамнезе, ВОЗ рекомендует вводить вакцину только при наличии возможности лечения анафилаксии. Пищевая, контактная или сезонная аллергия не считается предостережением. Вакцина Comirnaty не содержит яиц или желатина, поэтому нет никаких противопоказаний или предостережений для вакцинации людей с аллергией на эти компоненты.

Привился и заболел COVID-19. Нужно ли вводить вторую дозу вакцины

Помните, как главный санитарный врач заболел после антиковидной прививки? 2 марта Виктор Ляшко публично привился от COVID-19, а на 13-й день после вакцинации получил положительный ПЦР-тест на коронавирус. Дело в том, что на формирование иммунитета нужно определенное время. Если посмотреть на данные клинических исследований, эффективность вакцины CoviShield после введения однократной дозы в период с 22-го по 90-й день составляет 76%. Различие между группой вакцинированных и невакцинированных становится заметным через 12–14 дней. Может ли вакцинированный заболеть «короной»? Да. Ведь любая вакцина не дает 100% гарантии, что вы не заболеете. В чем же тогда эффективность вакцины? Болезнь протекает легко, как правило, без необходимости обращаться в стационар.

Нужно ли вводить в этом случае вторую дозу? «На сегодняшний день тем, кто заболел после первой дозы, ми рекомендуем ввести вторую дозу вакцины, — объясняет Федор Лапий. — Возможно, отложить на шесть месяцев, но при достаточном количестве вакцин можно сделать раньше. Этот вопрос еще будет решаться, возможно, рекомендации будут меняться. Некоторые страны, например, Франция, Италия, Германия, рекомендуют переболевшим вводить только одну дозу. Но пока эта позиция не изменена ВОЗ».