Польза от AstraZeneca выше рисков, но молодым лучше воздержаться. А как с CoviShield?

https://racurs.ua/2845-polza-ot-astrazeneca-vyshe-riskov-no-molodym-luchshe-vozderjatsya-a-kak-s-covishield.html

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На днях Европейское агентство лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) признало связь между вакцинацией Vaxzevria, ранее известной под названием AstraZeneca, и тромбозами. Изучив 62 случая тромбоза мозговых вен и 24 — вен органов брюшной полости (среди этих 86 пациентов умерли 18), европейский регулятор пришел к выводу, что такие тромбы «необычной» локализации в сочетании с тромбоцитопенией (снижением количества тромбоцитов) следует квалифицировать как возможный побочный эффект вакцинации препаратом Vaxzevria.

Ранее ряд европейских стран, в том числе Австрия, Германия, Италия, Испания и Франция, объявляли о временной приостановке использования препарата AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбов у привитых. Напомним: 15 марта фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что по результатам анализа информации о 17 миллионах человек, вакцинированных в Великобритании и Европейском Союзе, доказательства образования тромбов после вакцинации их продуктом на тот момент найдены не были. 18 марта европейский регулятор также не увидел связи между вакцинацией и осложнениями у привитых вакциной AstraZeneca. Как сообщало EMA, препарат AstraZeneca является безопасным и эффективным, но в крайне редких случаях вакцина действительно может приводить к образованию тромбов. Однако позже появились новые случаи, которые не могли не вызвать тревогу. Так, немецкий регулятор сообщил о 31 случае тромбозов через 4–16 дней после введения вакцины AstraZeneca (всего привито 2,7 миллиона человек).

После вакцинации: обратите внимание на симптомы!

Большинство зарегистрированных на сегодняшний день случаев тромбоза произошли у женщин в возрасте до 60 лет и в течение двух недель после введения первой дозы вакцины. Опыт применения второй дозы пока ограничен. Факторы риска этого осложнения на данный момент не установлены, как и достоверные причины. Предполагается, что вакцина может запускать иммунный ответ, приводящий к атипичной гепарин-индуцированной тромбоцитопении (ГИТ). По предварительным оценкам, частота подобного осложнения варьируется от одного случая на 125 тысяч привитых до одного на миллион.

Пока неизвестно, почему данное расстройство развивается только у единиц из привитых женщин. Почему в группе риска главным образом прекрасная половина человечества? «Это как раз неудивительно: женщины в целом входят в группу риска как по развитию тромбозов, так и по вероятности развития аутоиммунных заболеваний. Сосудистые осложнения связывают с работой эстрогенов — женских половых гормонов, а повышенную склонность к аутоиммунным болезням (женщины составляют около 80% пациентов, у которых они обнаруживаются) — с большей активностью иммунитета. Можно сказать, что это побочное явление лучшей способности женщин защищаться от патогенов», — объясняет молекулярный биолог Ирина Якутенко.

Также на сегодня неизвестно, какой именно из компонентов вакцины служит триггером патологического процесса. Это может быть аденовирус шимпанзе (используемый в вакцине как вектор), доставляющий ген спайк-белка коронавируса в клетки, собственно спайк-белок, продуцируемый в клетках после вакцинации, или какое-либо сопутствующее вещество. Кроме того, реакция может развиться как ответ на попадание в организм высоких концентраций вируса-вектора: подобного рода аутоиммунные расстройства в некоторых случаях бывают следствием вирусных инфекций.

Есть и хорошие новости: вероятность развития данного побочного эффекта очень мала, а врачи умеют хорошо с ним справляться. Для того чтобы терапия была успешной, важно обратиться за помощью как можно раньше. Первые признаки ГИТ-подобной патологии начинают появляться приблизительно с четвертого дня после вакцинации любой дозой. Симптомы включают сильную головную боль, особенно в районе глаз и затылка, которая не снимается обычными болеутоляющими. Позже у человека могут начаться проблемы со зрением. Еще один типичный признак — кровоизлияния и синяки на коже не в месте прививки.

Итак, ЕМА рекомендует вакцинированным срочно обращаться к врачу, если в течение двух недель после прививки появились следующие симптомы:

резкая одышка;

боль в груди;

стойкая интенсивная боль в животе;

отек одной голени;

значительная и устойчивая головная боль, ухудшение зрения, другие непонятные неврологические симптомы;

высыпания на коже по типу петехий (петехиальная сыпь — один из видов кровоизлияний, которые происходят вследствие повреждения мельчайших сосудов. Небольшое количество крови растекается под кожей, образуя округлое пятнышко размером не более 2 мм).

Британский регулятор: польза от AstraZeneca выше рисков, но молодым лучше ее избегать

Обращая внимание на риски, связанные с вакцинацией, нельзя забывать, что COVID-19 — серьезное заболевание с высоким уровнем госпитализации и смертности. «AstraZeneca показала себя высокоэффективной, она предотвращает тяжелое течение болезни, госпитализацию и спасает жизни, — заявила представительница EMA Эмер Кук. — Наш комитет по вопросам безопасности подтверждает, что преимущества вакцины AstraZeneca по предотвращению COVID-19 в целом перевешивают риски побочных эффектов».

В то же время 7 апреля британский регулятор MHRA объявил, что людям до 30 лет имеет смысл предлагать альтернативную вакцину, поскольку число случаев тромбоза, связанных именно с прививкой AstraZeneca, растет. По словам представительницы MHRA, доктора Джун Рейн, общественная безопасность выступает главным приоритетом. Согласно данным MHRA, на 31 марта были введены 20 млн доз вакцины AstraZeneca, в 79 случаях (51 женщина, 28 мужчин в возрасте 18–79 лет) наблюдался тромбоз, при этом у 19 человек с летальным исходом.

Как заявил председатель Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI) профессор Вэй Шэнь, в свете новых данных необходимо обновить информацию, которую сообщают как тем, кто готовится получить прививку, так и самим медикам. По мнению профессора, привитым первой дозой вакцины AstraZeneca следует предлагать вторую дозу этой же вакцины. А вот молодым людям 18–29 лет без проблем со здоровьем стоит прививаться не AstraZeneca, а альтернативными вакцинами, если таковые есть в наличии.

По состоянию на 1 апреля вакцинация AstraZeneca была приостановлена в Дании и Норвегии (независимо от возраста), Франции (для тех, кто моложе 55 лет), Канаде и Германии (моложе 60 лет). В Швеции, Финляндии, Испании и Литве решили не вакцинировать AstraZeneca граждан младше 65 лет.

В Украине пока в ходу единственная антиковидная вакцина CoviShield — AstraZeneca индийского производства. Ввиду новых данных хотелось бы в ближайшее время увидеть рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики. Ведь медицинские работники должны быть внимательны к признакам и симптомам тромбоэмболии и тромбоцитопении, дабы оперативно лечить пострадавших согласно существующим рекомендациям. А вакцинированным следует донести информацию, в каких случаях нужно срочно обращаться за медицинской помощью.

«Минздраву давно пора собирать экспертов, но не «диванных», а профессиональных врачей и ученых в соответствующих отраслях для предоставления заключения о продолжении или ограничении вакцинации CoviShield, — отмечает доктор медицинских наук, кардиолог, профессор внутренней медицины Екатерина Амосова. — Для принятия осознанных решений люди должны знать и плюсы, и риски. Чтобы давать информированное согласие. Так, для пожилых плюсов AstraZeneca больше, чем рисков. А для молодых с низким риском умереть от ковида есть другие вакцины».