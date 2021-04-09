Користь від AstraZeneca вища за ризики, але молодим краще утриматися. А як із CoviShield?

https://racurs.ua/ua/2845-koryst-vid-astrazeneca-vyscha-za-ryzyky-ale-molodym-krasche-utrymatysya-a-yak-iz-covishield.html

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Днями Європейське агентство лікарських засобів (European Medicines Agency, EMA) визнало зв’язок між вакцинацією Vaxzevria, раніше відомою під назвою AstraZeneca, і тромбозами. Вивчивши 62 випадки тромбозу мозкових вен і 24 — вен органів черевної порожнини (серед цих 86 пацієнтів померли 18), європейський регулятор дійшов висновку, що такі тромби «незвичайної» локалізації в поєднанні з тромбоцитопенією (зниженням кількості тромбоцитів) слід кваліфікувати як можливий побічний ефект вакцинації препаратом Vaxzevria.

Раніше ряд європейських країн, у тому числі Австрія, Німеччина, Італія, Іспанія і Франція, оголошували про тимчасове припинення використання препарату AstraZeneca після повідомлень про виникнення тромбів у щеплених. Нагадаємо: 15 березня фармацевтична компанія AstraZeneca заявила, що за результатами аналізу інформації про 17 мільйонів осіб, вакцинованих у Великій Британії та Європейському Союзі, доказів утворення тромбів після вакцинації їхнім продуктом на той момент знайдено не було. 18 березня європейський регулятор також не побачив зв’язку між вакцинацією та ускладненнями у щеплених вакциною AstraZeneca. Як повідомляло EMA, препарат AstraZeneca є безпечним і ефективним, але у вкрай рідкісних випадках вакцина справді може призводити до утворення тромбів. Однак пізніше з’явилися нові випадки, які не могли не стривожити. Так, німецький регулятор повідомив про 31 випадок тромбозів через 4–16 днів після введення вакцини AstraZeneca (всього щеплено 2,7 мільйона чоловік).

Після вакцинації: зверніть увагу на симптоми!

Більшість зареєстрованих на сьогодні випадків тромбозу відбулися у жінок віком до 60 років і протягом двох тижнів після введення першої дози вакцини. Досвід застосування другої дози наразі обмежений. Факторів ризику такого ускладнення на даний момент не встановлено, як і достовірних причин. Припускають, що вакцина може запускати імунну відповідь, що призводить до атипової гепарин-індукованої тромбоцитопенії (ГІТ). За попередніми оцінками, частота такого ускладнення варіюється від одного випадку на 125 тисяч щеплених до одного на мільйон.

Поки що невідомо, чому цей розлад розвивається лише в одиниць із щеплених жінок. Чому в групі ризику в основному прекрасна половина людства? «Це якраз не дивно: жінки загалом входять до групи ризику як за розвитком тромбозів, так і за ймовірністю розвитку автоімунних захворювань. Судинні ускладнення пов’язують із роботою естрогенів — жіночих статевих гормонів, а підвищену схильність до автоімунних хвороб (жінки становлять близько 80% пацієнтів, у яких вони виявляються) — з більшою активністю імунітету. Можна сказати, що це побічне явище кращої здатності жінок захищатися від патогенів», — пояснює молекулярний біолог Ірина Якутенко.

Також на сьогодні невідомо, який саме з компонентів вакцини служить тригером патологічного процесу. Це може бути аденовірус шимпанзе (використовуваний у вакцині як вектор), який доставляє ген спайк-білка коронавірусу в клітини, власне спайк-білок, що продукується в клітинах після вакцинації, або якась супутня речовина. Крім того, реакція може розвинутися як відповідь на потрапляння в організм високих концентрацій вірусу-вектора: подібні автоімунні розлади в деяких випадках бувають наслідком вірусних інфекцій.

Є і хороші новини: ймовірність розвитку такого побічного ефекту дуже низька, а лікарі вміють добре з ним справлятися. Для того щоб терапія була успішною, важливо звернутися по допомогу якомога раніше. Перші ознаки ГІТ-подібної патології починають з’являтися приблизно з четвертого дня після вакцинації будь-якою дозою. Симптоми включають сильний головний біль, особливо в районі очей і потилиці, який не знімається звичайними болезаспокійливими. Пізніше у людини можуть початися проблеми із зором. Ще одна типова ознака — крововиливи і синці на шкірі не в місці щеплення.

Отже, ЕМА рекомендує вакцинованим терміново звертатися до лікаря, якщо протягом двох тижнів після щеплення з’явилися такі симптоми:

різка задишка;

біль у грудях;

стійкий інтенсивний біль у животі;

набряк однієї гомілки;

значний і стійкий головний біль, погіршення зору, інші незрозумілі неврологічні симптоми;

висипання на шкірі за типом петехій (петехіальний висип — один із видів крововиливів, які відбуваються внаслідок пошкодження дрібних судин. Невелика кількість крові розтікається під шкірою, утворюючи округлу пляму розміром не більш як 2 мм).

Британський регулятор: користь від AstraZeneca вища за ризики, але молодим краще її уникати

Звертаючи увагу на ризики, пов’язані з вакцинацією, не можна забувати, що COVID-19 — серйозне захворювання з високим рівнем госпіталізації та смертності. «AstraZeneca показала себе високоефективною, вона запобігає важкому перебігу хвороби, госпіталізації та рятує життя, — заявила представниця EMA Емер Кук. — Наш комітет з питань безпеки підтверджує, що переваги вакцини AstraZeneca щодо запобігання COVID-19 загалом переважають ризики побічних ефектів».

Водночас 7 квітня британський регулятор MHRA оголосив, що людям до 30 років має сенс пропонувати альтернативну вакцину, бо кількість випадків тромбозу, пов’язаних саме із щепленням AstraZeneca, зростає. За словами представниці MHRA, доктора Джун Рейн, суспільна безпека виступає головним пріоритетом. Згідно з даними MHRA, на 31 березня було введено 20 млн доз вакцини AstraZeneca, у 79 випадках (51 жінка, 28 чоловіків віком 18–79 років) спостерігався тромбоз, при цьому у 19 осіб із летальним результатом.

Як заявив голова Об’єднаного комітету з вакцинації та імунізації (JCVI) професор Вей Шень, з огляду на нові дані необхідно оновити інформацію, що повідомляють як тим, хто готується отримати щеплення, так і самим медикам. На думку професора, щепленим першою дозою вакцини AstraZeneca слід пропонувати другу дозу цієї ж вакцини. А от молоді 18–29 років без проблем зі здоров’ям варто щепитися не AstraZeneca, а альтернативними вакцинами, якщо такі є в наявності.

Станом на 1 квітня вакцинацію AstraZeneca було припинено в Данії і Норвегії (незалежно від віку), Франції (для тих, хто молодше 55 років), Канаді та Німеччині (молодше 60 років). У Швеції, Фінляндії, Іспанії та Литві вирішили не вакцинувати AstraZeneca громадян молодше 65 років.

В Україні наразі використовується єдина антиковідна вакцина CoviShield— AstraZeneca індійського виробництва. Зважаючи на нові дані, хотілося б найближчим часом побачити рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. Адже медичні працівники повинні бути уважними до ознак і симптомів тромбоемболії та тромбоцитопенії, щоб оперативно лікувати постраждалих згідно з існуючими рекомендаціями. А до вакцинованих слід донести інформацію, в яких випадках потрібно терміново звертатися по медичну допомогу.

«МОЗу давно пора збирати експертів, але не «диванних», а фахових лікарів і вчених у відповідних галузях для надання висновку щодо продовження чи обмеження вакцинації CoviShield, — зазначає доктор медичних наук, кардіолог, професор внутрішньої медицини Катерина Амосова. — Для прийняття свідомих рішень люди мають знати і плюси, і ризики. Щоб надавати інформовану згоду. Так, для літніх плюсів AstraZeneca більше, ніж ризиків. А для молодих з низьким ризиком померти від ковіду є інші вакцини».