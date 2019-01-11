Корь в Украине. Фото: Medical News Today

https://racurs.ua/2226-kor-i-oslojneniya-planovo-ekstrenno-i-s-fiktivnymi-spravkami-chto-delat-pri-vspyshke.html

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«За последнюю неделю у меня было 12 пациентов с корью. Приблизительно половина из них взрослые. Остальные — непривитые дети. Самому младшему 1 год 1 мес. Я в ужасе — как много у нас непривитых детей. Меня вводит в ступор гордое заявление родителей ребенка, заболевшего корью: «Да, мы не привиты!». Чем же здесь гордиться? Тем, что вы приняли решение за своего ребенка? А он хотел болеть корью? Тем, что вы заразили еще десяток детей вокруг себя, которые тоже не хотели болеть корью?.. Я взываю к здравому смыслу — привейте детей! Хотя бы от кори», — призывает на своей странице в Facebook инфекционист Станислава Гапонова.

В нашем обществе бытует мнение о кори как о безобидной детской болезни — ничего страшного, если ребенок переболеет. С этим утверждением готова поспорить статистика: 1 из 1000 больных корью имеет серьезные осложнения, с высокой вероятностью смертельных исходов.

Корь — острое вирусное заболевание. Вирус кори способен вызвать тяжелые осложнения — коревую вирусную пневмонию, энцефалит, неврит; и даже привести к потере зрения. Еще одна особенность вируса — он подавляет иммунную систему. На фоне вторичного иммунодефицита возникают бактериальные осложнения — отиты, пневмонии.

Корь коварна — может дать о себе знать через много лет. Человек уже и забыл о болезни, а лет эдак через десять поражается нервная система. К сожалению, это серьезное осложнение не лечится, к счастью — случается очень редко. Однако риск есть, и об этом стоит помнить, взвешивая для себя все за и против в вопросе вакцинации.

Лечится ли корь?

Как уже было сказано, корь — заболевание вирусное. Антибиотики на вирус не действуют, их применяют при бактериальных осложнениях. Сегодня в арсенале врачей от кори нет специфического лечения, лишь симптоматическое. Существует миф, что витамин А способен вылечить корь.

«Действительно, витамин А показан при кори — уменьшает количество осложнений, но вылечить, к сожалению, не может. Поэтому когда диагноз корь поставлен, врач должен назначить больному прием витамина А (в больших дозах)», — объясняет на одном из вебинаров детский инфекционист Елена Луцкая.

Корь и ее особенности

Как правило, корь начинается с катарального периода — возникает лихорадка, иногда с очень высокой температурой, до 40,5. Сильная общая интоксикация, мучительный сухой кашель, воспаляются глаза, появляется насморк, может возникать светобоязнь. Характерный для кори признак — на внутренней стороне щек появляются пятна Коплика, похожие на россыпь манной крупы.

Особенность кори нынешнего сезона — невыраженный катаральный период. Высыпания могут идти вместе с катаральными симптомами. Пятна Коплика могут не появиться.

«Корь очень заразна. 9 из 10 непривитых заболеют корью при контакте. Больной заразен в последний день перед проявлением клинических симптомов — то есть он выглядит вполне здоровым, ходит в коллектив и заражает других. Человек заразен также весь катаральный период и четыре дня с момента появления сыпи. Хорошая новость — через третьих лиц корь не передается. Заразиться можно только от того, кто болеет. Допустим, если вы в детстве переболели и у вас есть иммунитет, контактируя с больным корью, домой вы ее не принесете», — объясняет педиатр Анна Матвеева.

Кстати, вопреки бытующему мифу, вакцинированный КПК не заразен.

Заболели — следите за красными флажками

«Обязательно следите за общим состоянием заболевшего ребенка. Если ребенок вялый, не интересуется игрушками, эмоционально не реагирует на любимые мультики, отказывается пить... Если мама видит: что-то не так — лучше обратиться к врачу для решения вопроса, не нужна ли госпитализация. Любые неврологические нарушения у ребенка, больного корью, очень тревожны (например, судороги). Если возникают поражения дыхательной системы — ребенку трудно дышать — нужно вызывать скорую помощь. Это те самые красные флажки», — предостерегает Анна Матвеева. По словам педиатра, родителям маленьких детей стоит быть особенно внимательными. Почти все дети до года с тяжелыми инфекциями лечатся в стационаре.

Плановая и экстренная — профилактика кори

Согласно Национальному календарю прививок, вакцинация от кори проводится в два этапа — в 1 год и в 6 лет повторно.

«Если произошел контакт с больным корью, детям с 9 месяцев можно делать экстренную профилактику в течение трех суток (72 часов) с момента контакта, — объясняет детский инфекционист Елена Луцкая. — Если ребенок вакцинируется до года в экстренном порядке, то эта доза не засчитывается. То есть все равно в год должна состояться плановая вакцинация, и в 6 лет тоже. Если ребенок вакцинирован одной дозой и произошел контакт с больным корью (но уже прошло больше месяца после первой вакцинации, а вторая еще по возрасту не показана), этого ребенка также в течение трех суток нужно вакцинировать. Но эта доза уже считается, и в 6 лет делать плановую вакцинацию не нужно».

Когда вакцинироваться нельзя? «Противопоказанием для вакцинации КПК (вакцина против кори, краснухи и паротита) является беременность, иммунодефициты и анафилактические реакции на предыдущее введение вакцины. Что касается непереносимости куриного белка — это миф. Если есть такая особенность, это показания к вакцинации в стационаре. Если есть сыпь на куриный белок, это не является противопоказанием для вакцинации от кори», — отмечает детский инфекционист.

Что делать, если есть противопоказания к вакцинации, а контакт с больным корью произошел? Например, ребенок не достиг 9 месяцев. «В течение шести суток можно ввести нормальный человеческий иммуноглобулин. Даже если прошло больше времени, его можно ввести, но это будет менее эффективно (хотя тяжесть течения заболевания может уменьшиться)», — объясняет Елена Луцкая.

Если вы кормите грудью, прививаться от кори даже нужно. «Если вы не вакцинированы или не знаете, прививали ли вас в детстве от кори, вакцинируйтесь, чтобы обезопасить ребенка. Если ребенок не достиг возраста вакцинации, мы можем создать кокон защиты — вакцинировать всю семью (если вы не уверены, что болели корью или привиты)», — советует Анна Матвеева.

Прививался, но заболел

Очень часто приходится слышать такие истории: от кори привит, но все равно заболел. Нужно помнить, что вакцинация не дает 100-процентной гарантии, однако позволяет надеяться, что заболевание если и настигнет, то пройдет в легкой форме и без осложнений.

Еще один важный нюанс. Согласно статистике, одна доза вакцины КПК защищает примерно 93–95% вакцинированных. То есть остаются 5–7% тех, у кого иммунная система не отвечает должным образом на первую прививку. Вторая прививка — это не ревакцинация. Цель второй дозы КПК — охватить незащищенных. В результате двух вакцинаций вырабатывается необходимое количество антител примерно у 98–99%. Получается, что 1–2% людей, вакцинированных дважды, все же рискуют заболеть корью. Как правило, в легкой форме.

В обществе, где вакцинированы более 95%, незащищенные не болеют благодаря коллективному иммунитету. Следует помнить, что прививки — это также социальная ответственность. Прививая себя и своих детей, мы защищаем тех, кому вакцинация противопоказана.

Если думаете, что в детстве болели корью и теперь она вам не страшна, вы можете ошибаться.

«Когда была маленькой, я болела какой-то болезнью. В медицинской карточке написано, что это была корь. Но теперь, пообщавшись с мамой, я понимаю, что это была розеола. В детстве мне поставили диагноз корь и сказали, что вакцинировать не надо. Когда я работала в детской инфекционной больнице (это был 2006 год — вспышка кори), я заболела и очень тяжело перенесла корь», — рассказывает Елена Луцкая.

Таких историй немало. В нашем советском детстве часто ставили загадочный диагноз коревая краснуха, сегодня вводящий многих в заблуждение о перенесенной кори.

Что делать, если вы не уверены насчет вакцинации от кори в детстве, хотите удостовериться, что не попали в процент незащищенных? Для проверки иммунного статуса можно сдать анализ крови на напряженность иммунитета к вирусу кори (Ig G). По мнению иммунолога Андрея Волянского, лучше сделать не качественный, а количественный анализ. (Защитный титр в разных системах может отличаться — от 180 до 300 мМЕ/мл. По мнению врача, показатель выше 250 мМЕ/мл практически исключает риск заболеть.)

Если антител к кори нет, врачи советуют вакцинироваться дважды: две дозы с минимальным интервалом в месяц. Это в теории. На практике — если удачно пройдете квест «найди вакцину».

Массовые фиктивные справки и спецоперация

За два года корью заболело более 60 тыс. украинцев. Вспышка не сбавляет темпов — высокая заболеваемость в течение последних недель тому доказательство. К сожалению, действия (скорее бездействие) Минздрава не привели к позитивным сдвигам.

Вряд ли стоит уповать на спецоперацию по обузданию кори, запланированную профильным министерством на вторую половину февраля во Львовской области (это лидер по числу заболевших). Возникает вопрос: если ситуация настолько серьезна, почему нужно ждать еще месяц? К тому же февраль-март — пик сезона гриппа.

Подхватившему ОРВИ или грипп вакцинация противопоказана. Сезон гриппа обещает быть непростым, ведь доминирует незнакомый украинцам штамм H3N2 (Сингапур). Может быть, чиновники уповают на естественное снижение заболеваемости корью в апреле-мае?

По мнению иммунолога Андрея Волянского, прививая вакциной КПК организованно большие группы детей, нужно сразу отправлять их на трехнедельные каникулы. Один летальный исход гриппа в поствакцинальном периоде сведет на нет все усилия по борьбе с корью и еще больше ударит по доверию украинцев к вакцинации.

«Здравомыслящие родители еще могут в течение января привить своих детей (и себя) против гриппа, чтобы уменьшить риски в период пиковой заболеваемости», — советует врач.

В Украине огромное количество фиктивных справок о прививках. Подтверждением тому служит ситуация во Львовской области, где 40% заболевших вакцинированы (сравните: в ЕС — 15%). Да и в социальных сетях жители Львова и окрестностей не скрывают, что получить поддельную справку — довольно легкая и обыденная вещь.

Хотелось бы услышать от Минздрава, что делать тем, кто купил справки, но опомнился и хочет привиться? В поликлиниках вакцины КПК есть («Приорикс» — качественная бельгийская вакцина), но вам откажут. На бумаге у вашего ребенка все в порядке, на каком основании вводить третью и четвертую дозы? Кто пойдет на такой риск? Попробуйте в поликлинике потребовать провести вакцинацию на основании низких титров защитных антител в анализе крови!

Для решения проблемы, советуют эксперты, Минздрав должен незамедлительно разработать соответствующий приказ, разрешив дополнительную вакцинацию детей до 6 лет и взрослых, если они имеют документальное подтверждение о незащищенности от кори.

Проблема «серых» вакцин

Среди общего числа заболевших корью взрослых немало: в 2018 году около 20 тыс. попали в статистику. Со взрослым населением ситуация еще более патовая. Непривитому от кори взрослому, а также тем, кто не уверен, болел или не болел, привит или не привит (поверьте, таких очень много), либо с низким титром защитных антител против кори идти попросту некуда.

Куда бежать взрослому за экстренной вакцинацией, если оказалось, что коллега заболел корью, а вы вчера мило вместе пили кофе? Вакцины в поликлиниках есть, но вам скажут, что они для детей. А на бесплатную вакцинацию могут рассчитывать лишь отдельные категории взрослых.

Огромная проблема в том, что на частном рынке дефицит вакцин, в том числе и КПК. И это при наличии огромного спроса и вспышки заболевания! Есть и довольно обширная категория родителей, не доверяющих вакцинации в стенах государственных поликлиник — это тоже нужно учитывать. При наличии спроса и полном отсутствии предложения «серый» рынок расцвел буйным цветом. Буквально еженедельно сообщается об изъятии «серых» вакцин с нарушениями маркировки (читай — контрабандных).

«Замечательный пример осенью 2018 года показала Сумская областная детская больница. Проверили 430 сотрудников, у 105 (25%) не были выявлены защитные титры против кори. Их привили. Регионы вовлекаются в инфекционный процесс неравномерно. В некоторых (Одесская область) проходит уже вторая волна подъема, в некоторых (Луганская, Сумская, Запорожская, Донецкая, Херсонская, Харьковская, Полтавская, Кировоградская, Черкасская, Черниговская области) еще не было серьезной заболеваемости. И руководству этих регионов не стоит расслабляться. В течение ближайших трех месяцев все изменится, и заболеть могут 25–30 тыс. украинцев», — предостерегает Андрей Волянский.