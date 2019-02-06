Между корью и гриппом: спокойно спать могут защищенные, а не привитые

Ребенок болеет. Рикард Каналс, 1903

https://racurs.ua/2251-mejdu-koru-i-grippom-spokoyno-spat-mogut-zaschischennye-a-ne-privitye.html

Racurs.ua

В Украине продолжается самая большая вспышка кори в Европе. 15 095 — столько украинцев заболело корью в январе 2019 года. Наивысшие показатели — во Львовской области (2651 человек), Винницкой (1383) и Ровенской (1389). Не отстает и столица — в первом месяце нового года 1214 киевлян пополнили нерадужную статистику.

«Министерство здравоохранения призывает родителей обязательно вакцинировать детей по календарю прививок и как можно скорее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию», — призвал в который раз Минздрав.

Бесплатно вакцинироваться могут дети до 18 лет, а также взрослые из групп риска — военные, участники Операции объединенных сил (ООС), студенты, медики и педагоги.

Ваш ребенок привит только на бумаге? Минздрав предлагает посетить семейного врача или педиатра, который, по заверению профильного министерства, несмотря на отметки о прививках в медицинской карточке, должен направить ребенка на вакцинацию.

«Поскольку сейчас в Украине продолжается крупнейшая за последнее десятилетие вспышка кори, Минздрав Украины предлагает защиту для всех, кто в ней нуждается. И просит родителей, чьи дети имеют неправдивые данные о вакцинации, наверстать все прививки. Несмотря на отметки о прививках в медицинской карте ребенка, вы можете обратиться к своему семейному врачу или педиатру, и он направит на вакцинацию», — отметили в ведомстве.

Чиновники советуют обратиться к главному врачу медучреждения, если в вакцинации вам откажут. В случае если и там вопрос решить не удалось — в министерстве привычно направляют в местный департамент здравоохранения.

В прививке вам, скорее всего, откажут, ведь Минздрав не разработал соответствующую документальную базу. Медикам приходится руководствоваться действующими приказами, где ничего не сказано о фиктивных справках, но в то же время разрешается прививать КПК переболевших корью. Поэтому ребенка, перенесшего «детскую чуму» (имеющего соответствующую запись о кори в медкарте), но не привитого от этого заболевания, имеют право не пускать в школу.

Как защититься взрослым?

Корь набирает обороты. Сравните: в 2017 году, согласно информации Минздрава, было зарегистрировано 4782 случая заболевания корью, в 2018-м — 54 481. Только за первый месяц 2019 года статистика пополнилась еще на 15 тыс. Болеют как дети, так и взрослые. Так, на Львовщине в январе заболели 908 взрослых (из общего числа 2651), в Киеве 624 взрослых и 572 ребенка (всего 1214).

Если в детстве вы не болели корью, в медицинской карте недостает прививок и вы не входите в группы риска, вакцинироваться за свой счет вам не удастся — на частном рынке вакцин КПК нет довольно давно. И это вовсе не упущение частных медицинских центров или аптечных сетей. Рынок вакцин — приоритет исключительно государственных закупщиков. В ритейле вакцины могут появляться лишь как дополнение к объемам и номенклатуре, закупаемой государством на своем внутреннем рынке.

Что обещает Минздрав? «Все регионы обеспечены вакцинами от кори, паротита и краснухи производства Бельгии и США. Проверить количество вакцин в вашей области можно в таблице. Обратите внимание, что сделать прививки вакцинами, закупленными за государственный счет, можно только в коммунальных (которые часто называют государственными) учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную помощь. Это те учреждения здравоохранения, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры».

Руководствуясь советом, «Ракурс» обзвонил несколько амбулаторий. Там ответили, что прививки делают только детям, причем запасов не так и много, внекоторых вообще считанные единицы. Где делать вакцинацию взрослым — вразумительного ответа получить не удалось.

Еще один важный нюанс: согласно национальному календарю прививок, взрослых старше 30 лет вообще не вакцинируют. Поэтому призывы профильного министерства прививаться, дабы защититься от кори, выглядят в нынешней ситуации как насмешка.

Может быть, дело в том, что вакцин недостаточно? По состоянию на 1 января в Украине числилось 841 468 доз. По мнению завкафедрой иммунологии и микробиологии Харьковской медицинской академии последипломного образования Андрея Волянского, еще необходимо как минимум 1 млн доз.

Поможет ли вялотекущая спецоперация

В Украине продолжается самая серьезная эпидемия кори с момента введения массовой вакцинации от этой инфекции в 1968 году. Об этой вспышке специалисты громко предупреждали. Однако адекватные меры приняты не были. Расформировав санэпидслужбу, работающего механизма взамен не предложили.

Закон «О защите населения от инфекционных заболеваний» действует, но фактически не выполняется. Эпидемиологов, проводивших рутинную (зачастую незаметную) работу, практически не осталось. Например, в 90-е годы при вспышке дифтерии всех лиц, контактирующих с заболевшими, оперативно проверяли, при необходимости — вакцинировали.

Эксперты напоминают, что для обуздания подобных вспышек очень важна работа в очагах: находить контактных лиц, проводить карантинные мероприятия. Сейчас такая работа не выполняется.

Инфекционисты уверяют, что количество заболевших корью было бы в разы меньше, если бы заболевшие дожидались врачей дома. А не тащились сами или с больными детьми до ближайшей поликлиники, заражая по пути, затем в очередях в больничных коридорах энное число сограждан, случайно оказавшихся рядом.

Лишь только когда количество заболевших приблизилось к 60 тыс., «Минздрав Украины инициировал чрезвычайные меры для защиты от кори. В январе во Львовской области начата фактически спецоперация для повышения охвата иммунизацией детей от 6 до 18 лет, пропустивших плановые прививки по каким-либо причинам. Чрезвычайные меры по иммунизации детей, которые начнутся во Львовской области уже во второй половине февраля, запланированы также в других областях Украины. Такие действия поддержали и в Виннице, постоянно занимающей вторую позицию печального лидерства по заболеваемости корью среди регионов Украины. По решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Винницкой области начали предпринимать меры, чтобы остановить распространение кори. С согласия родителей дети получают пропущенные прививки в школах и детских садах, а студентов направляют прививаться в центры первичной медико-санитарной помощи города руководители университетов».

Возникает логичный вопрос: если ситуация настолько серьезна, почему решили ждать до середины февраля? К тому же февраль-март — пик сезона гриппа. Заболевшему ОРВИ или гриппом вакцинация противопоказана. Сезон гриппа ожидается непростой, ведь доминирует незнакомый украинцам штамм H3N2 (Сингапур). Может быть, чиновники уповают на естественное снижение заболеваемости корью ближе к весне-лету?

А как у них? Вспышка кори в США

Болеют корью и в США. Так, департамент общественного здравоохранения штата Вашингтон объявил о вспышке кори — 23 (!) заболевших с начала этого года. Была объявлена чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения. Корь подтверждена у 18 детей в возрасте от 1 до 10 лет, у четырех детей от 11 до 18 лет и у одного взрослого. Еще два подозрительных случая расследуются. Двадцать больных были не вакцинированы, у остальных вакцинальный статус пока неизвестен.

Опубликован список 36 общественных мест, где могло произойти заражение. Этот список регулярно обновляется: восемь медицинских учреждений, 12 школ и 16 других мест (включая магазины, церкви, баскетбольный матч Portland Trail Blazers в Moda Center и международный аэропорт Портленда в Орегоне).

Поскольку заболевание очень заразно, департамент здравоохранения предупредил, что тем, кто находился в этих местах и считает, что заражен, следует позвонить своему врачу, прежде чем обращаться в медицинские учреждения (если нет нужды в неотложной медицинской помощи). Такое оповещение дает медработникам возможность убедиться, что другие пациенты не находятся в комнате ожидания.

Учащимся и сотрудникам, у которых нет документированного подтверждения иммунитета против кори, запрещено посещение школ и других заведений, которые могли быть местом заражения. Вирус кори выживает в течение двух часов в воздухе, где инфицированный человек кашлял или чихал. Другие могут заразиться, если «дышат загрязненным воздухом или касаются зараженной поверхности, а затем глаз, носа или рта». Люди с корью заразны за четыре дня до появления сыпи и до четвертого дня периода высыпаний. Также даны телефоны горячей линии для населения и т. д.

«Улавливаете разницу заботы государства? 23 несчастных больных — и уже чрезвычайная ситуация со всеми вытекающими отсюда последствиями, эпидемиологическим расследованием, работа с контактными и внимание даже к подозрительным случаям, — пишет на своей странице в Facebookдоктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца Ольга Голубовская. — А что у нас? А у нас — ничего. Ну, кроме вакцинации...

Вот пример государственного подхода. В принципе, это только часть того, что должно проводиться в очагах, и что проводилось ранее. Без этого эпидемию трудно будет сдержать. А далее надо вакцинировать неимунных. Собственно, об этом говорится и в рекомендациях, например, CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США) — вакцинировать взрослых при отсутствии у них документального подтверждения иммунитета, а не штампа о вакцинации. Ибо вакцинированный и иммунный — это разные вещи, а вакцинировать иммунных не совсем, мягко говоря, правильно».

Что делать?

«Нужны немедленные, молниеносные, сверхбыстрые и адекватные меры. В течение ближайших дней необходимо максимально активизировать вакцинацию как непривитых против кори, так и всех желающих привить себя, свои семьи, свои трудовые коллективы против гриппа», — предлагает иммунолог Андрей Волянский.

Возможна как одновременная вакцинация от кори и гриппа, так и с любым интервалом (например, день или неделя). Вакцина от гриппа неживая, и иммунный ответ на эти вакцины принципиально разный. Если привитые вакциной КПК не защищены от гриппа прививкой, нужно проводить мероприятия для их защиты от гриппа в поствакцинальном периоде, в первую очередь разобщением (карантин).

«Мы не знаем, кто не имеет защиты против кори среди взрослых, — говорит Андрей Волянский. — В 2018 году заболело около 20 тыс. взрослых, и понятно, что это только часть восприимчивых. По моим данным (лаборатория иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии им. Мечникова АМНУ), полученным в 2018 году после обследования 1500 здоровых харьковчан, около 20% лиц в возрасте 18‒40 лет и 10% старше 40 лет не имеет защитных титров. Вероятно, такая же ситуация имеет место во всех регионах страны. В отличие от детей, только отдельные категории взрослого населения имеют право на бесплатную прививку».

Как быть со взрослыми? «Привить всю армию? Всех педагогов? Всех студентов? Всех медиков? Бессмысленно. 80% взрослых имеют пожизненную защиту. Да и вакцины не хватит. При этом есть взрослые, которые хотят привиться, не имеют антител, что зафиксировано в анализе, но не имеют права на бесплатную вакцинацию. Нужно немедленно приказом Минздрава разрешить дополнительную вакцинацию детей до шести лет и взрослых, если они имеют документальное подтверждение незащищенности от кори», — резюмирует Андрей Волянский.

К сожалению, полученные две дозы КПК не являются гарантией защищенности. Примерно у 5% дважды привитых защитные уровни антител не вырабатываются. Что делать, если вы не уверены, привиты ли от кори в детстве, или хотите удостовериться, что вы или ваш ребенок не попали в процент незащищенных?

Можно сдать анализ крови на напряженность иммунитета к вирусу кори (Ig G). Пока что это самый достоверный способ определения защищенности против этого заболевания. По мнению иммунолога, намного более показателен не качественный, а количественный анализ, а показатель выше 250 мМЕ/мл практически исключает риск заболеть.

Этот анализ платный, и далеко не все могут оторвать от бюджета пару сотен гривен. А если придется проверить всю семью? Корь особенно опасна для детей старше пяти месяцев, утративших материнскую защиту и не создавших своей. В этом случае прибегают к так называемому кокону — окружение ребенка должно быть защищено от кори. К сожалению, пока что проблема защиты от опасного инфекционного заболевания во многом ложится на плечи граждан, а не государства. И расслабляться рано — около 500 человек заболевает ежедневно во всех регионах Украины.

«Примерно такая же заболеваемость будет иметь место в течение февраля-марта и, возможно, в апреле. То есть в течение трех месяцев можно смело прогнозировать еще 30‒40 тыс. случаев заболевания с 15‒20 летальными исходами», — предупреждает врач.

Может быть, Минздрав все же прислушается к экспертам, и кроме призывов вакцинироваться примет адекватные в этом случае меры. От вспышек того или иного инфекционного заболевания не застраховано ни одно общество. Даже самое благополучное. Важно умение оперативно и слаженно действовать. И то, как страна справляется с инфекциями и их сдерживанием, является лакмусовой бумагой ее (не)благополучия.