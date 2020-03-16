Відпустка на період карантину: хто має право і як оформити

Відпустка на період карантину. Фото: Pixabay

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Ракурс

У зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні набирають обертів жорсткі карантинні заходи. Навіть коли ірраціональна паніка перед невідомою небезпекою спаде, перед українцями постане низка практичних питань, що стосуються не стільки їх життя, скільки гаманця. І особливо сильно карантин вдарить по фінансах найманих співробітників, а також по дрібному і середньому бізнесу, поставивши багатьох на межу виживання. Комусь доведеться піти в неоплачувану відпустку на період карантину.

Перед найманими працівниками встала ще одна болюча проблема — через карантин у дитячих закладах багатьом просто немає на кого залишити дітей. Скасування занять у школах і дитячих садках викликало цілу хвилю обурення в соцмережах. «Ми з тих, хто «понаїхав», наша сім'я орендує квартиру, — пише одна користувачка фейсбуку. — Батьки далеко, приїхати до нас не можуть, а дитині чотири роки, і везти її до бабусі в іншу область — теж не вихід. Що ж нам — тягати дитину по черзі з собою на роботу? І так, про няню не треба тут радити, нам би подужати плату за квартиру».

Питання дуже болюче. Один з виходів — оформити на період карантину відпустку за свій рахунок одного з батьків. Тим більше що є чітка процедура, що дозволяє це зробити, навіть якщо роботодавець проти.

Карантинна відпустка по догляду за дитиною без збереження зарплати

Є Закон України «Про відпустки», де в ч. 1 п. 3-1 ст. 25 сказано, що відпустка без збереження заробітної плати має бути надана одному з батьків або близькому родичу «для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території». До списку тих, хто має право на відпустку, окрім батька з матір'ю входять бабусі з дідусями, інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, усиновитель чи опікун.

Далі потрібне документальне підтвердження підстав для отримання відпустки. Органи місцевого самоврядування оголошують карантин, і у зв'язку з цим припиняється освітній процес у навчальних закладах. Управління та відділи освіти району чи міста приймають рішення про призупинення занять на підставі закону «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та наказу МОЗ «Про затвердження нормативно-правових актів з питань організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій».

Тому з рідних дитини, хто збирається оформити на період карантину відпустку за свій рахунок, треба мати на руках довідку з навчального закладу або копію наказу про зупинення навчального процесу. Крім того, він має додати до заяви копію свідоцтва про народження дитини і документ, який свідчить про відповідний статус того, хто оформлює відпустку. Роботодавець, у свою чергу, зобов'язаний видати наказ про надання відпустки без збереження зарплати на період дії карантину. Оскільки карантинні заходи можуть бути продовжені, відповідно, може бути продовжена і відпустка, і роботодавець зобов'язаний надавати її за бажанням співробітника.

А якщо немає грошей на відпустку за свій рахунок?

Існує лист Мінсоцполітики №242/13/116-16 від 29 квітня 2016 року, в якому йдеться про те, що роботодавець може за власною ініціативою і за власні гроші вводити додаткові пільги для співробітників — наприклад, інші види оплачуваних відпусток або більш тривалі відпустки, ніж ті, що встановлюються за графіком.

Звідси запитання: а якщо у сім'ї матеріальні обставини такі, що відпустка за свій рахунок сильно вдарить по бюджету? Звичайно, можна оформити і чергову оплачувану відпустку, але як бути, якщо на підприємстві, скажімо, існує жорсткий графік відпусток?

По роз'яснення ми звернулися до ГО «Трудові ініціативи», юристи якої надають безкоштовні консультації громадянам України з питань трудового права.

«Черговість відпусток, за загальним правилом, дійсно визначається графіком. Тому якщо є потреба внести зміни до графіка, їх потрібно узгоджувати з роботодавцем. Проте є категорії працівників, яким щорічна відпустка повинна надаватися в зручний для них час: