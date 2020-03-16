Отпуск на период карантина: кому положен и как оформить

Отпуск на период карантина. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2581-otpusk-na-period-karantina-komu-polojen-i-kak-oformit.html

Ракурс

В связи с пандемией коронавируса в Украине набирают обороты жесткие карантинные мероприятия. Даже когда иррациональная паника перед неведомой опасностью схлынет, перед украинцами встанет ряд практических вопросов, касающихся не столько их жизни, сколько кошелька. И особенно сильно карантин ударит по финансам наемных сотрудников, а также по мелкому и среднему бизнесу, поставив многих на грань выживания. Кому-то придется уйти в неоплачиваемый отпуск на период карантина.

Перед наемными сотрудниками встала еще одна болезненная проблема — из-за карантина в детских учреждениях многим просто не на кого оставить детей. Отмена занятий в школах и детских садах вызвала целую бурю возмущения в соцсетях. «Мы из «понаехавших», наша семья снимает квартиру, — пишет одна пользовательница фейсбука. — Родители далеко, приехать к нам не могут, а ребенку четыре года, и везти его к бабушке в другую область — тоже не выход. Что же нам — таскать ребенка по очереди с собой на работу? И да, про няню не надо тут советовать, нам бы осилить плату за квартиру».

Вопрос очень болезненный. Один из выходов — оформить на период карантина отпуск за свой счет одному из родителей. Тем более что есть четкая процедура, позволяющая это сделать, даже если работодатель против.

Карантинный отпуск по уходу за ребенком без сохранения зарплаты

Есть Закон Украины «Об отпусках», где в ч. 1 п. 3-1 ст. 25 сказано, что отпуск без сохранения заработной платы должен быть предоставлен одному из родителей или близкому родственнику «для ухода за ребенком в возрасте до 14 лет на период объявления карантина на соответствующей территории». В список имеющих право на отпуск кроме отца с матерью входят бабушки с дедушками, другие родственники, фактически присматривающие за ребенком, усыновитель или опекун.

Дальше необходимо документальное подтверждение оснований для получения отпуска. Органы местного самоуправления объявляют карантин, и в связи с этим прекращается образовательный процесс в учебных заведениях. Управления и отделы образования района или города принимают решение о приостановлении занятий на основании закона «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения» и приказа Минздрава «Об утверждении нормативно-правовых актов по вопросам организации и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения гриппа и острых респираторных инфекций».

Тому из родных ребенка, кто собирается оформить на период карантина отпуск за свой счет, нужно иметь на руках справку из учебного заведения или копию приказа о приостановлении образовательного процесса. Кроме того, он должен приложить к заявлению копию свидетельства о рождении ребенка и документ, который свидетельствует о соответствующем статусе того, кто оформляет отпуск. Работодатель, в свою очередь, обязан издать приказ о предоставлении отпуска без сохранения зарплаты на период действия карантина. Поскольку карантинные мероприятия могут быть продолжены, соответственно, может быть продолжен и отпуск, и работодатель обязан предоставлять его по желанию сотрудника.

А если нет денег на отпуск за свой счет?

Существует письмо Минсоцполитики №242/13/116-16 от 29 апреля 2016 года, в котором говорится о том, что работодатель может по собственной инициативе и за собственные деньги вводить дополнительные льготы для сотрудников — например, другие виды оплачиваемых отпусков или более длительные отпуска, чем те, что устанавливаются по графику.

Отсюда вопрос: а если у семьи материальные обстоятельства таковы, что отпуск за свой счет сильно ударит по бюджету? Конечно, можно оформить и очередной оплачиваемый отпуск, но как быть, если на предприятии, скажем, существует жесткий график отпусков?

За разъяснениями мы обратились в ОО «Трудовые инициативы», юристы которой предоставляют бесплатные консультации гражданам Украины по вопросам трудового права.

«Очередность отпусков, по общему правилу, действительно определяется графиком. Поэтому если есть необходимость внести изменения в график, их нужно согласовывать с работодателем. Однако есть категории работников, которым ежегодный отпуск должен предоставляться в удобное для них время: