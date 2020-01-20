Трудовой кодекс Украины. Изменения в Трудовом кодексе. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2528-izmeneniya-v-trudovom-kodekse-ukrainy-vremya-rabotat-i-vremya-otdyhat.html

Ракурс

«Ракурс» продолжает анализировать изменения в Трудовом кодексе Украины, предлагаемые законопроектом «О труде».

В прошлый раз, рассказывая о новшествах, предлагаемых в законопроекте «О труде», недавно опубликованном на официальном сайте Верховной Рады, мы говорили, что никаких ужасов в документе нет — в нем предлагается законодательно закрепить нормы, де-факто уже давно существующие на рынке труда. При этом права наемных сотрудников, закрепленные в действующем Трудовом кодексе Украины, остались прежними, а некоторые нормы даже стали более либеральными к ним. Например, если законопроект станет законом, можно будет официально заключать трудовые договоры сразу с несколькими работодателями.

Теперь вспомним еще одну страшилку о новом Трудовом кодексе Украины, который якобы разрешит работодателям заставлять своих сотрудников вкалывать круглые сутки, и поговорим о том, как законопроект «О труде» предлагает регламентировать вопросы рабочего времени.

Изменения в Трудовом кодексе Украины: беременные сверхурочно не работают

Рабочему времени посвящена целая глава документа, третья. И первое, что в ней сказано: «Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в течение каждого семидневного периода». В целом же продолжительность ежедневной работы действительно устанавливается работодателем с учетом специфики работы и «консультаций с представителями работников». Возможно, этот пункт добавлен в документ на будущее — а вдруг в Украине появятся настоящие профсоюзы? Сейчас то невразумительное нечто, которое называет себя «профсоюзами», — либо рудимент «совка», либо… очень скверный бандитский рудимент «совка», но это тема отдельного разговора.

Если реально смотреть на вещи, то понятно, что от сверхурочных работ совсем отказаться не получится, но работать сверхурочно, согласно изменениям в Трудовой кодекс Украины, можно будет только в исключительных случаях, прописанных в трудовом или коллективном договоре. И привлекать к ним ни в коем случае нельзя беременных, несовершеннолетних, инвалидов, работников, занятых на тяжелом или вредном производстве. Беременных и несовершеннолетних нельзя заставлять выходить в ночную смену, да и в целом работа в ночное время предусматривает целый ряд льгот.

О гибком графике в новом Трудовом кодексе Украины

Теперь о фрилансерах: им в документе посвящена статья 51 «Гибкий режим рабочего времени и дистанционная (надомная) работа».

Работодатель и наемный сотрудник, согласно изменениям в Трудовом кодексе Украины, могут оговаривать гибкий график работы — на определенный срок или бессрочно, при принятии на работу и позже. Само понятие «гибкого графика» довольно… гибкое. Это может быть фиксированное время, когда сотрудник присутствует на рабочем месте, разделение рабочего дня. Под гибким графиком может пониматься и время, выбираемое сотрудником по собственному усмотрению (в том числе и право выбирать удобное время для отдыха или обеда).

Кто хоть недолго работал в так называемых бюджетных организациях с лютыми кадровиками старой выучки, наверняка помнит все эти «табелирования с девяти до шести», «журналы учета рабочего времени», «обед с часу до без четверти двух» и прочие дурацкие установки, которые ровно никакого отношения не имели к реальной работе и реальному рабочему времени. Нормирование работы сохранится там, где оно действительно необходимо технологически. Но речь идет о реальной работе, а не об обязательном отсиживании на рабочем месте «от забора до обеда».

Наконец, о надомной работе. В любой момент в трудовой договор можно внести изменения, разрешающие сотруднику работать дома — благо, современные коммуникационные технологии это позволяют. Надо сказать, что часто надомная работа дешевле обходится самому работодателю.

В законопроекте о новом Трудовом кодексе Украины сказано, что «дистанционные работники распределяют рабочее время по своему усмотрению, на них не распространяются правила внутреннего трудового распорядка, если иное не предусмотрено в трудовом договоре. При этом общая продолжительность рабочего времени не может превышать нормальную продолжительность рабочего времени». Последнее предложение, между прочим, позволяет надомному работнику успешно «качать права», если работодатель круглосуточно держит его на коротком поводке, заставляя вкалывать днем и ночью.

И последнее — права надомных работников, согласно изменениям в Трудовом кодексе Украины, точно такие же, как и у остальных.

Месяц за свой счет

Теперь о святом — об отдыхе. Отдых между сменами не может быть менее 12 часов. (Видимо, отсюда и пошел миф о 12-часовом рабочем дне, однако напомним, что в законопроекте прописана 40-часовая рабочая неделя.) Кстати, в рабочей неделе тоже должен быть минимум один выходной день. Таким образом, видимо, предполагается, что работодатель и наемный сотрудник могут заключить соглашение о шестидневной рабочей неделе. Но в ней все равно должно быть 40 рабочих часов. Выходные дни закреплены в трудовом договоре, а работа в выходные может компенсироваться деньгами или предоставлением выходного в будний день.

Изменения в Трудовом кодексе Украины предусматривают несколько видов отпусков: ежегодные оплачиваемые, дополнительные оплачиваемые, дополнительные в связи с учебой, социальные отпуска (например, по беременности и родам, в связи с уходом за ребенком до трех лет) и наконец отпуска за свой счет. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен составлять не менее 24 дней.

Что касается отпуска за свой счет, то он (если, конечно, законопроект станет законом) увеличится вдвое по сравнению с действующими нормами и может составить 30 календарных дней в год.

Инспектор труда может все

В новом Трудовом кодексе Украины прописано, что государство гарантирует наемным сотрудникам минимальную заработную плату, минимальные размеры доплат за работу в ночные смены, в выходные, праздничные и нерабочие дни (не менее 20% оклада). Нынешнее законодательство, кстати, в этом пункте лояльнее к наемным сотрудникам — оно предполагает двойной оклад за работу в неурочное время.

А вот контроль за соблюдением трудового законодательства предполагается довольно жесткий. Этим будет заниматься государственная инспекция труда. Инспекторы получат право при предъявлении удостоверения приходить на любое рабочее место в любое время без уведомления, получать оригиналы трудовых документов, делать с них копии, опрашивать работодателей и сотрудников. Словом, будут иметь очень широкие полномочия. Инспекторская проверка может быть инициирована в том числе и по обращению сотрудника, права которого, по его мнению, были нарушены.

Еще одно новшество Трудового кодекса Украины — ликвидация трудовых книжек. Учет трудовой деятельности будет вестись в электронной форме, на каждого будет заведена электронная учетная карточка, в которой отображен страховой стаж. (Впрочем, эти карточки и так уже ведутся Пенсионным фондом.)

Новый Трудовой кодекс Украины — без ложки дегтя не обошлось

Прочитав законопроект «О труде», можно сделать следующий вывод: это вполне нормальный документ, защищающий права наемных сотрудников в целом ничуть не хуже, чем действующее трудовое законодательство, однако куда более гибкий и учитывающий реалии рынка труда.

…Ну как же напоследок не влить ложку дегтя? Для этого давайте откроем статью 53 законопроекта — «Праздничные и нерабочие дни». Вот здесь действительно отчетливо пахнет «совком». Вместе с честными государственными праздниками в список внесены аж два Рождества (25 декабря и 7 января), православные Пасха и Троица. Вообще-то Украина — светское государство, но… «По представлению религиозных общин других (неправославных) конфессий, зарегистрированных в Украине, руководство предприятий, учреждений, организаций предоставляет лицам, исповедующим соответствующие религии, до трех дней отдыха в течение года для празднования их больших праздников с отработкой за эти дни». Стало быть, есть «православная» и «другие» конфессии. Все звери в лесу равны, лев равнее всех.

Еще в перечне есть три майских праздника. Допустим, 8 марта и 1 мая можно оставить. 8 марта — День борьбы за права женщин, 1 мая — День труда, это почтенные старые праздники. Но в мае есть еще один праздник. И это не 8 мая, День памяти жертв II мировой войны, который отмечают во всем цивилизованном мире, а советское 9-е, день победобесия в государстве-агрессоре. Комментарии излишни.