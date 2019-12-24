Трудовое законодательство Украины. Фото: Max Pixel

https://racurs.ua/2514-10-mifov-novogo-trudovogo-zakonodatelstva.html

Ракурс

Сегодня в Украине трудовые отношения регулируются трудовым законодательством «родом из СССР», и, разумеется, оно давно нуждается в изменениях. Если захотеть, то в этой законодательной базе можно найти свои плюсы, особенно в части защиты прав наемных работников.

Вокруг предполагаемых новых законов о труде пока ходят только разговоры, и время от времени возникают страшилки о том, что новое трудовое законодательство будет защищать интересы собственников, а наемных работников можно будет заставить работать сверхурочно или выставить на улицу в любой момент.

Правда это или нет, мы вскоре узнаем. 23 декабря министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил в фейсбуке о том, что новый проект закона «О повышении занятости» еще дорабатывается, но в самое ближайшее время документ появится на сайте Минэкономики. В соцсетях Милованов развенчивает основные мифы вокруг новых норм трудового законодательства.

Миф №1: закон позволит увольнять беременных, инвалидов, пенсионеров

Министр уверяет, что это неправда. Наоборот, изменения в трудовом законодательстве предоставят данным категориям возможность работать дистанционно и по гибкому графику, имея все социальные и прочие гарантии. Такой подход, по мнению Милованова, поможет урегулировать баланс между материнством и карьерой, а пенсионерам и инвалидам — найти свою нишу на рынке труда.

Миф №2: вводя понятие временного договора, закон лишает украинцев уверенности в завтрашнем дне

По словам Милованова, в трудовом законодательстве останется понятие бессрочного договора, выбор — за работодателем и наемным сотрудником. Зато в договоре наемный работник может зафиксировать штраф и компенсации на случай нарушения работодателем его условий.

Миф №3: после изменений в трудовое законодательство работодатель сможет заставить наемного сотрудника работать сверхурочно

Милованов утверждает в своем посте, что в новом трудовом законодательстве осталась норма рабочей недели в 40 часов. Но теперь работодатель и сотрудник могут договариваться о гибком графике работы, о возможности работать удаленно, выбирая и продолжительность рабочего дня, и пропорциональную оплату. Единственное жесткое условие — время отдыха между двумя рабочими сменами не должно быть меньше 12 часов.

Миф №4: новые нормы трудового законодательства вводят обязательный испытательный срок

«Часть так называемых льгот для определенных категорий работников, среди них и отсутствие испытательного срока, делает их нежелательными для работодателей и зачастую не дает трудоустроиться официально, — поясняет министр. — В новом законе не будет устаревших дискриминационных норм, а испытательный срок и для сотрудника станет возможностью присмотреться к будущей работе, коллективу, руководству».

Миф №5: новый закон отменяет все льготы для отдельных категорий

Закон оставляет льготы для бойцов АТО/ООС, беременных и находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, инвалидов, несовершеннолетних. За мобилизованными в армию сохраняется рабочее место и выплаты на время службы.

Миф №6: новое трудовое законодательство уничтожает профсоюзы

Тимофей Милованов утверждает, что профсоюзы будут работать и, более того, получат более широкие возможности договариваться с работодателями и наемными работниками. По его мнению, профсоюзы сейчас работают неэффективно, ограничиваясь раздачей путевок и подарков или организацией забастовок. Поэтому работу профсоюзов следует регулировать отдельным законом, проект которого вскоре будет разработан.

Миф №7: закон позволяет за гроши нанимать временных сотрудников

Действительно, в проекте нового трудового законодательства есть понятие нефиксированного рабочего времени, и это легализует наем временного персонала. Это и так происходит, только обычно такая временная «левая» работа делается в тени. А с принятием закона человек сможет совершенно легально работать сразу на нескольких работах.

Миф №8: Новые нормы трудового законодательства позволят использовать труд несовершеннолетних

Этот пункт как раз мифом можно назвать с натяжкой. В законопроекте, по словам Милованова, действительно вводятся понятия ученических, временных и других гибких форм договоров, и ученики и студенты получат легальную возможность найти работу и получить подтверждение того, что у них уже есть трудовой стаж, даже если учатся они на дневной форме обучения.

Миф №9: закон упразднит трудовые книжки, и украинцы утратят страховой стаж

Трудовые никто не отменяет, поясняет министр, они переводятся в цифровую форму. Просто предъявлять трудовую книжку по месту трудоустройства не будет необходимости, все данные о трудовом стаже уже с 2000 года хранятся в электронных реестрах. Те же, кто желает и дальше пользоваться трудовыми книжками, смогут это делать. А те, кто начал трудовой стаж в 2000-м и позже, могут не заводить бумажную трудовую.

Миф №10: после изменений в трудовое законодательство увольнять работников будут без объяснений

«Работодатели на самом деле давно нашли лазейки для незаконного увольнения сотрудников, — поясняет Тимофей Милованов. — Манипуляции с реорганизацией, фиктивные сокращения — это только ширма для незаконных сокращений и давления на сотрудников. По новому законодательству в случае увольнения по инициативе работодателя тот должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока предварительного сотрудничества с работником». Кроме того, уволиться по собственному желанию можно будет без обязательной двухнедельной отработки.

Но пока новые законы не приняты, в действующие вносятся точечные правки. Такие, например, как уменьшение штрафных санкций за нарушение трудового законодательства для малого и среднего бизнеса. А недавно в Раду был внесен законопроект о новых условиях увольнения сотрудников. И если его примут, работодателю будет где разгуляться. Но об этом мы расскажем в следующем материале.