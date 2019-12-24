Трудове законодавство України. Фото: Max Pixel

https://racurs.ua/ua/2514-10-mifiv-novogo-trudovogo-zakonodavstva.html

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Сьогодні в Україні трудові відносини регулюються трудовим законодавством «родом з СРСР», і, зрозуміло, воно давно потребує змін. Якщо захотіти, то в цій законодавчій базі можна знайти свої плюси, особливо в частині захисту прав найманих працівників.

Навколо очікуваних нових законів про працю наразі ходять лише розмови, і час від часу з’являються страшилки про те, що нове трудове законодавство захищатиме інтереси власників, а найманих працівників можна буде змусити працювати понаднормово або виставити на вулицю в будь-який момент.

Правда це чи ні, ми незабаром дізнаємося. 23 грудня міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив у фейсбуці про те, що новий проект закону «Про підвищення зайнятості» ще допрацьовується, але найближчим часом документ з'явиться на сайті Мінекономіки. У соцмережах Милованов розвінчує основні міфи щодо нових норм трудового законодавства.

Міф №1: закон дозволить звільняти вагітних, інвалідів, пенсіонерів

Міністр запевняє, що це неправда. Навпаки, зміни в трудовому законодавстві нададуть цим категоріям можливість працювати дистанційно і за гнучким графіком, маючи всі соціальні та інші гарантії. Такий підхід, на думку Милованова, допоможе врегулювати баланс між материнством і кар'єрою, а пенсіонерам та інвалідам — знайти свою нішу на ринку праці.

Міф №2: вводячи поняття тимчасового договору, закон позбавляє українців впевненості в завтрашньому дні

За словами Милованова, у трудовому законодавстві залишиться поняття безстрокового договору, вибір — за роботодавцем і найманим співробітником. Зате в договорі найманий працівник може зафіксувати штраф і компенсації на випадок порушення роботодавцем його умов.

Міф №3: після змін до трудового законодавства роботодавець зможе змусити найманого працівника працювати понаднормово

Милованов стверджує у своєму пості, що в новому трудовому законодавстві залишилася норма робочого тижня в 40 годин. Але тепер роботодавець і працівник можуть домовлятися про гнучкий графік роботи, про можливість працювати віддалено, вибираючи і тривалість робочого дня, і пропорційну оплату. Єдина жорстка умова — час відпочинку між двома робочими змінами не повинен бути менший за 12 годин.

Міф №4: нові норми трудового законодавства вводять обов'язковий випробувальний строк

«Частина так званих пільг для певних категорій працівників, серед них і відсутність випробувального строку, робить їх небажаними для роботодавців і часто не дає працевлаштуватися офіційно, — пояснює міністр. — Новий закон позбавляється від застарілих дискримінаційних норм, а випробувальний строк і для працівника стане можливістю придивитися до майбутньої роботи, колективу, керівництва».

Міф №5: новий закон скасовує всі пільги для окремих категорій

Закон залишає пільги для бійців АТО/ООС, вагітних і тих, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, інвалідів, неповнолітніх. За мобілізованими в армію зберігається робоче місце і виплати на час служби.

Міф №6: нове трудове законодавство знищує профспілки

Тимофій Милованов стверджує, що профспілки будуть працювати і, більше з тим, отримають ширші можливості домовлятися з роботодавцями та найманими працівниками. На його думку, профспілки зараз працюють неефективно, обмежуючись роздаванням путівок і подарунків або організацією страйків. Тому роботу профспілок варто регулювати окремим законом, проект якого незабаром буде розроблено.

Міф №7: закон дозволяє за копійки наймати тимчасових співробітників

Дійсно, у проекті нового трудового законодавства є поняття нефіксованого робочого часу, і це легалізує наймання тимчасового персоналу. Це і так відбувається, тільки зазвичай така тимчасова «ліва» робота робиться в тіні. А з ухваленням закону людина зможе абсолютно легально працювати відразу на кількох роботах.

Міф №8: Нові норми трудового законодавства дозволять використовувати працю неповнолітніх

Цей пункт якраз міфом можна назвати з натяжкою. У законопроекті, за словами Милованова, дійсно вводяться поняття учнівських, тимчасових та інших гнучких форм договорів, і учні та студенти отримають легальну можливість знайти роботу й отримати підтвердження того, що вони вже мають трудовий стаж, навіть якщо вчаться вони на денній формі навчання.

Міф №9: закон скасує трудові книжки, і українці втратять страховий стаж

Трудові ніхто не скасовує, пояснює міністр, вони переводяться у цифрову форму. Просто пред'являти трудову книжку за місцем працевлаштування не буде потреби, всі дані про трудовий стаж уже з 2000 року зберігаються в електронних реєстрах. Ті ж, хто бажає і далі користуватися трудовими книжками, зможуть це робити. А ті, хто почав трудовий стаж у 2000-му і пізніше, можуть не заводити паперову трудову.

Міф №10: після змін до трудового законодавства працівників звільнятимуть без пояснень

«Роботодавці, насправді, на ділі давно знайшли лазівки для незаконного звільнення працівників, — пояснює Тимофій Милованов. — Маніпуляції з реорганізацією, фіктивні скорочення уже нікого не дивують — це тільки ширма для незаконних звільнень та тиску на працівників. За новим законодавством в разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця той повинен виплатити грошову компенсацію, розмір якої залежить від строку попередньої співпраці з працівником». Крім того, звільнитися за власним бажанням можна буде без обов'язкового відпрацювання двох тижнів.

Але поки нові закони не ухвалені, до чинних вносяться точкові правки. Такі, наприклад, як зменшення штрафних санкцій за порушення трудового законодавства для малого і середнього бізнесу. А нещодавно в Раду було внесено законопроект про нові умови звільнення співробітників. І якщо його ухвалять, роботодавцю буде де розгулятися. Та про це ми розповімо в наступному матеріалі.