Новый Трудовой кодекс Украины. Фото: CC0 Public Domain / Max Pixel

https://racurs.ua/2526-novyy-trudovoy-kodeks-ujasov-ne-budet.html

Ракурс

В начале января на сайте Верховной Рады появился наконец текст законопроекта №2708 «О труде». Прямо скажем, и четверть века не прошло, как наши законодатели героически решились заменить советское трудовое законодательство на что-то более современное и разработать новый Трудовой кодекс Украины.

Между прочим, советские трудовые нормы хвалили за то, что они якобы твердо стоят на страже интересов пролетариата… пардон, наемных работников. Вокруг готовящегося нового Трудового кодекса ходило множество страшных слухов: он-де позволит вышвыривать на улицу нанятый персонал, включая беременных и кормящих матерей и инвалидов, а прочих сотрудников заставят трудиться по 12 часов и будут нещадно увольнять только за то, что их физиономии не нравятся начальству.

Самые свежие слухи базировались, в частности, на словах председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой о том, что новый Трудовой кодекс будет крайне либеральным к работодателям. Тем временем министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов утверждал, что права наемных сотрудников ущемлены не будут.

Что ж, он не соврал — ничего ужасного в кабминовском законопроекте нет. Скорее, проект нового Трудового кодекса легализует и нормирует давно существующие формы сотрудничества работодателей и наемного персонала.

Поэтому давайте внимательно почитаем документ и подробно остановимся на новшествах, которые в дальнейшем могут повлиять на наши с вами шкурные интересы — неважно, работодатель вы или наемный сотрудник.

Трудовые отношения по новому Трудовому кодексу

Одно из главных новшеств проекта нового Трудового кодекса — в нем четко прописано то, что такое «трудовые отношения». Признаков трудовых отношений всего шесть:

Человеку регулярно выплачивается вознаграждение за работу, как деньгами, так и в натуральной форме. (Если вознаграждение было разовым, то отношения все равно могут считаться трудовыми, но для этого необходимо установить наличие других признаков.) Личное выполнение личной работы или предоставление услуг по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем того, в чьих интересах выполняется работа, или уполномоченного лица. Работа выполняется на рабочем месте с правилами соблюдения трудового распорядка. Работник делает то же, что и штатные сотрудники работодателя. Работодатель обеспечивает организацию условий труда, предоставляет средства производства. Продолжительность рабочего времени и отдыха устанавливается работодателем или уполномоченным лицом.

Даже из вольного пересказа содержания статьи 13 законопроекта видно, что речь идет о работе, выполняемой, главным образом, на территории работодателя. Однако сегодня все больше и больше людей предпочитает работу «на удаленке», фриланс, разовые заказы и работу сразу на нескольких работодателей. И эти новшества учтены в законопроекте.

Семь вариантов договора

Проект Трудового кодекса Украины предусматривает заключение трудового договора, и форм этого договора будет целых семь. Из революционных новшеств можно отметить то, что работник сможет заключать договоры сразу с несколькими работодателями и легально работать на всех.

Теперь рассмотрим виды трудовых договоров. Они могут быть бессрочными, срочными, краткосрочными, сезонными, с нефиксированным рабочим временем, ученические и трудовые договоры с домашним работником. С бессрочным все понятно, теперь об остальных. Итак:

Срочный договор — заключенный на определенный срок или на время выполнения определенной работы, но не более чем на пять лет.

Краткосрочный договор — договор, заключенный на срок до двух месяцев.

Сезонный договор — договор, заключенный на выполнение сезонных работ на срок не более восьми месяцев подряд.

Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем — обязанность исполнять работу возникает с появлением работы, но работодатель не гарантирует сотруднику, что эта работа будет предоставляться постоянно. Тут есть детали. Например, количество трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем не может превышать одной десятой от общего количества трудовых договоров, заключенных работодателем, минимальное рабочее время составляет восемь часов в месяц. Есть и другие нюансы, и тут интересующихся мы отошлем непосредственно к документу, точнее, к статье 22 законопроекта.

Ученический трудовой договор — особая форма договора, которая предусматривает объединение трудовых обязанностей с обучением на рабочем месте. Это стало актуальным с развитием дуальных форм образования. В ученическом договоре есть некоторые ограничения, касающиеся, например, времени работы, недопустимости ставить ученика на вредную или опасную работу.

Трудовой договор с домашним работником — это не о работе «на удаленке», как можно было бы подумать, а о домашней прислуге. Он предусматривает, в частности, условия о нефиксированном рабочем времени, возможность предоставления работодателем жилья своему домашнему работнику. Кстати, домашний работник должен быть занят не менее 80 часов в месяц, иначе такая работа не считается «домашней».

Еще одна любопытная деталь, прописанная в законопроекте: предлагается дополнить закон о жилищно-коммунальных услугах интересным условием — если суд установит факт выполнения работ без заключения трудового договора, нарушивший это правило работник лишается права на льготы и субсидии.

Беременных не испытывают

Еще законопроектом о новом Трудовом кодексе предусмотрена возможность испытательного срока (не более трех месяцев) при приеме на работу, который, впрочем, нельзя устанавливать с несовершеннолетним, с беременной, с инвалидом, которого направили на работу по рекомендации медико-социальной экспертизы.

В документе много интересных деталей, касающихся изменения условий договора, его приостановления, но все они прописаны с учетом интересов наемных сотрудников. Так, например, работодатель не имеет права изменять условия работы и размеры оплаты, он обязан предоставить сотруднику более легкую работу на основании медицинского заключения.

А теперь о самом интересном — об увольнениях.

По собственному желанию

Действие трудового договора согласно новому Трудовому кодексу может быть приостановлено по нескольким причинам, таким, например, как окончание срока действия, согласие сторон, различные форс-мажорные обстоятельства. Но нас больше всего интересуют условия расторжения договора по инициативе сотрудника и по желанию работодателя.

Подробная процедура расторжения трудового договора по инициативе сотрудника описана в статьях 33 и 34 законопроекта «О труде». Коротко скажем только, что он имеет право в любое время уволиться, то есть прекратить действие договора, письменно или с помощью электронных средств связи предупредив работодателя за две недели. Однако в договоре могут быть предусмотрены уважительные причины, дающие работнику право разорвать договор одномоментно, или оговорены другие сроки предупреждения об увольнении.

Если же работодатель нарушил условия трудового соглашения, сотрудник имеет право не только расторгнуть договор, но и получить компенсацию.

Перейдем к работодателю. Он тоже имеет право расторгнуть договор по собственной инициативе, но тут условия сложнее. Предупредить сотрудника об увольнении нужно:

не менее чем за 15 дней, если сумма периодов его работы составляет не более полугода;

не менее чем за 30 дней, если сумма периодов работы составляет от полугода до пяти лет;

не менее чем за 60 дней, если сумма периодов работы составляет более пяти лет;

не менее чем за 120 дней, если сумма периодов работы составляет более 10 лет.

По желанию сторон эти сроки могут быть заменены денежной компенсацией, которая рассчитывается с учетом среднего дневного заработка работника за каждый день.

Сколько дней можно прогулять по новому Трудовому кодексу

Может ли работодатель по собственной инициативе уволить сотрудника? Да. Причин для этого в новом Трудовом кодексе Украины прописано четыре.

Если сотрудник нарушит условия трудового договора дважды на протяжении 180 календарных дней (то есть полугода). Условия эти прописаны в договоре, а работодатель должен доказать факт нарушений. Интересно, что несоответствие занимаемой должности или выполняемой работе в перечень этих условий не входит. Работодатель может избавиться от сотрудника из-за несоответствия занимаемой должности только в период испытательного срока (который, напомним еще раз, запрещено устанавливать беременным, несовершеннолетним, инвалидам). Работодатель имеет право уволить сотрудника, если тот не появляется на работе более четырех месяцев подряд или 150 дней за год из-за временной нетрудоспособности. Но здесь тоже есть нюансы. Беременных и родивших на этом основании увольнять нельзя. Как, впрочем, нельзя трогать и тех, кто получил нетрудоспособность в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональными заболеваниями. В этом случае за заболевшим сотрудником сохраняется его место вплоть до выздоровления или установления инвалидности. Если сотрудник был восстановлен на работе по решению суда, работодатель должен предложить ему новую должность или выплатить компенсацию в размере не менее 20 средних зарплат за день (это, пожалуй, самое «либеральное к работодателю» условие). Наконец, работодатель может расторгнуть договор по собственной инициативе в связи с отсутствием сотрудника на работе и отсутствием информации о причинах отсутствия (то есть за прогул) более 10 дней. Кстати, о причинах отсутствия сотрудник может сообщить любым способом, прописанным в трудовом договоре.

Напоследок снова вернемся к беременным и кормящим, а также к папам в декрете, опекунам ребенка до трех лет. Их по новому Трудовому кодексу увольнять нельзя вообще! Исключение — ликвидация юрлица-работодателя или прекращение ФЛП функций работодателя. То есть, проще говоря, если предприятие прекратит свое существование.

В законопроекте еще много интересных вещей, касающихся рабочего времени, отпусков, правил выплаты зарплаты. О них мы поговорим в следующий раз.