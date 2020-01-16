Новий Трудовий кодекс України. Фото: CC0 Public Domain / Max Pixel

https://racurs.ua/ua/2526-novyy-trudovyy-kodeks-jahiv-ne-bude.html

Ракурс

На початку січня на сайті Верховної Ради з'явився нарешті текст законопроекту №2708 «Про працю». Прямо скажемо, і чверть століття не минуло, як наші законодавці героїчно зважилися замінити радянське трудове законодавство на щось сучасніше і розробити новий Трудовий кодекс України.

Між іншим, радянські трудові норми хвалили за те, що вони нібито твердо стоять на сторожі інтересів пролетаріату... пардон, найманих працівників. Навколо підготовлюваного нового Трудового кодексу лунало безліч страшних чуток: він, мовляв, дозволить викидати на вулицю найнятий персонал, включно з інвалідами, вагітними і матерями, що годують, а решту співробітників змусять працювати по 12 годин і нещадно звільнятимуть тільки за те, що їхні фізіономії не подобаються начальству.

Найсвіжіші чутки базувалися, зокрема, на словах голови Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової про те, що новий Трудовий кодекс буде вкрай ліберальним до роботодавців. Тим часом міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов стверджував, що права найманих працівників ущемлені не будуть.

Що ж, він не збрехав — нічого жахливого в кабмінівському законопроекті немає. Скоріше, проект нового Трудового кодексу легалізує і нормує давно існуючі форми співпраці роботодавців і найманого персоналу.

Тому давайте уважно почитаємо документ і докладно зупинимося на новаціях, які надалі можуть вплинути на наші з вами шкурні інтереси — неважливо, роботодавець ви чи найманий співробітник.

Трудові відносини за новим Трудовим кодексом

Одна з головних новацій проекту нового Трудового кодексу — в ньому чітко прописано те, що таке «трудові відносини». Ознак трудових відносин всього шість:

Людині регулярно виплачується винагорода за роботу, як грошима, так і в натуральній формі. (Якщо винагорода була разовою, то відносини все одно можуть вважатися трудовими, але для цього необхідно встановити наявність інших ознак.) Особисте виконання особистої роботи або надання послуг за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням і під контролем того, в чиїх інтересах виконується робота, або уповноваженої особи. Робота виконується на робочому місці з правилами дотримання трудового розпорядку. Працівник робить те ж саме, що і штатні співробітники роботодавця. Роботодавець забезпечує організацію умов праці, надає засоби виробництва. Тривалість робочого часу і відпочинку встановлюється роботодавцем або уповноваженою особою.

Навіть з вільного переказу змісту статті 13 законопроекту видно, що йдеться про роботу, яка виконується, головним чином, на території роботодавця. Однак сьогодні дедалі більше людей віддає перевагу віддаленій роботі, фрілансу, разовим замовленням і роботі відразу на декількох роботодавців. І ці новації враховані в законопроекті.

Сім варіантів договору

Проект Трудового кодексу України передбачає укладення трудового договору, і форм цього договору буде цілих сім. З революційних новацій можна відзначити те, що працівник зможе укладати договори відразу з кількома роботодавцями і легально працювати на всіх.

Тепер розглянемо види трудових договорів. Вони можуть бути безстроковими, строковими, короткостроковими, сезонними, з нефіксованим робочим часом, учнівські та трудові договори з домашнім працівником. З безстроковим все зрозуміло, тепер про решту. Отже:

Строковий договір — укладений на певний строк або на час виконання певної роботи, але не більш як на п'ять років.

Короткостроковий договір — договір, укладений на строк до двох місяців.

Сезонний договір — договір, укладений на виконання сезонних робіт на строк не більш як вісім місяців поспіль.

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом — обов'язок виконувати роботу виникає з появою роботи, але роботодавець не гарантує співробітникові, що ця робота надаватиметься постійно. Тут є деталі. Наприклад, кількість трудових договорів з нефіксованим робочим часом не може перевищувати однієї десятої від загальної кількості трудових договорів, укладених роботодавцем, мінімальний робочий час становить вісім годин на місяць. Є й інші нюанси, і тут тих, хто цікавиться, ми відішлемо безпосередньо до документа, точніше, до статті 22 законопроекту.

Учнівський трудовий договір — особлива форма договору, яка передбачає об'єднання трудових обов'язків з навчанням на робочому місці. Це стало актуальним з розвитком дуальних форм освіти. В учнівському договорі є деякі обмеження, що стосуються, наприклад, часу роботи, неприпустимості ставити учня на шкідливу або небезпечну роботу.

Трудовий договір з домашнім працівником — це не про віддалену роботу, як можна було б подумати, а про домашню прислугу. Він передбачає, зокрема, умови про нефіксований робочий час, можливість надання роботодавцем житла своєму домашньому працівникові. До речі, домашній працівник має бути зайнятий щонайменше 80 годин на місяць, інакше така робота не вважається «домашньою».

Ще одна цікава деталь, прописана в законопроекті: пропонується доповнити закон про житлово-комунальні послуги такою умовою — якщо суд встановить факт виконання робіт без укладення трудового договору, працівник, який порушив це правило, позбавляється права на пільги і субсидії.

Вагітних не випробовують

Ще законопроектом про новий Трудовий кодекс передбачена можливість випробувального строку (не більш як три місяці) при прийманні на роботу, який, втім, не можна встановлювати з неповнолітнім, з вагітною, з інвалідом, якого спрямували на роботу за рекомендацією медико-соціальної експертизи.

У документі багато цікавих деталей, що стосуються зміни умов договору, його призупинення, але всі вони прописані з урахуванням інтересів найманих працівників. Так, наприклад, роботодавець не має права змінювати умови роботи і розміри оплати, він зобов'язаний надати співробітникові легшу роботу на підставі медичного висновку.

А тепер про найцікавіше — про звільнення.

За власним бажанням

Дію трудового договору згідно з новим Трудовим кодексом може бути призупинено з кількох причин, таких, наприклад, як закінчення терміну дії, згода сторін, різні форс-мажорні обставини. Але нас найбільше цікавлять умови розірвання договору з ініціативи працівника і за бажанням роботодавця.

Детальна процедура розірвання трудового договору з ініціативи працівника описана у статтях 33 і 34 законопроекту «Про працю». Коротко скажемо тільки, що він має право в будь-який час звільнитися, тобто припинити дію договору, письмово або за допомогою електронних засобів зв'язку попередивши роботодавця за два тижні. Однак у договорі можуть бути передбачені поважні причини, що дають працівникові право розірвати договір одномоментно, або обумовлені інші строки попередження про звільнення.

Якщо ж роботодавець порушив умови трудової угоди, співробітник має право не тільки розірвати договір, а й отримати компенсацію.

Перейдімо до роботодавця. Він теж має право розірвати договір за власною ініціативою, але тут умови складніші. Попередити співробітника про звільнення потрібно:

не пізніше ніж за 15 днів, якщо сума періодів його роботи становить не більш як півроку;

не пізніше ніж за 30 днів, якщо сума періодів роботи становить від півроку до п'яти років;

не пізніше ніж за 60 днів, якщо сума періодів роботи становить понад п'ять років;

не менше ніж за 120 днів, якщо сума періодів роботи становить понад 10 років.

За бажанням сторін ці строки можуть бути замінені грошовою компенсацією, яка розраховується з урахуванням середнього денного заробітку працівника за кожний день.

Скільки днів можна прогуляти за новим Трудовим кодексом

Чи може роботодавець за власною ініціативою звільнити співробітника? Так. Причин для цього в новому Трудовому кодексі України прописано чотири.

Якщо співробітник порушить умови трудового договору двічі протягом 180 календарних днів (тобто півроку). Умови ці прописані в договорі, а роботодавець повинен довести факт порушень. Цікаво, що невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі до переліку цих умов не входить. Роботодавець може позбутися співробітника через невідповідність займаній посаді тільки в період випробувального строку (який, нагадаємо ще раз, заборонено встановлювати вагітним, неповнолітнім, інвалідам). Роботодавець має право звільнити співробітника, якщо той не з'являється на роботі понад чотири місяці поспіль або 150 днів за рік через тимчасову непрацездатність. Але тут теж є нюанси. Вагітних і жінок, які народили дитину, на цій підставі звільняти не можна. Як, втім, не можна чіпати і тих, хто дістав непрацездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійними захворюваннями. У цьому разі за хворим співробітником зберігається його місце аж до одужання або встановлення інвалідності. Якщо співробітник був відновлений на роботі за рішенням суду, роботодавець мусить запропонувати йому нову посаду або виплатити компенсацію в розмірі щонайменше 20 середніх зарплат за день (це, напевно, найбільш «ліберальна до роботодавця» умова). Нарешті, роботодавець може розірвати договір з власної ініціативи у зв'язку з відсутністю працівника на роботі і відсутністю інформації про причини відсутності (тобто за прогул) понад 10 днів. До речі, про причини відсутності співробітник може повідомити в будь-який спосіб, прописаний у трудовому договорі.

Наостанок знову повернімося до вагітних і матерів, які годують, а також до татусів у декреті, опікунів дитини до трьох років. Їх за новим Трудовим кодексом звільняти не можна взагалі! Виняток — ліквідація юрособи-роботодавця або припинення ФОП функцій роботодавця. Тобто, простіше кажучи, якщо підприємство припинить своє існування.

У законопроекті ще багато цікавих речей, що стосуються робочого часу, відпусток, правил виплати зарплати. Про них ми поговоримо наступного разу.