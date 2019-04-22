Житлова субсидія. Фото: Ракурс

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Ракурс

Наприкінці грудня минулого року Кабмін ухвалив постанову про монетизацію субсидій. Житлові субсидії — найпопулярніші в нашій країні: тарифи «кусаються», і для багатьох, особливо для бюджетників, вони завдають все більш відчутного удару по сімейних фінансів. Процес монетизації житлових субсидій вже розпочався, і проходитиме він у три етапи.

Всім, хто вже звернувся по житлову субсидію з 1 січня нинішнього року, вона виплачується по-новому. Ті, кому субсидію було призначено раніше, до кінця опалювального сезону отримують старі платіжки, проте після вимкнення батарей вони повинні заново переоформити житлові субсидії. Звідси висновок: з травня в Україні очікується бум звернення до соціальних служб.

Ми вирішили ще раз докладно нагадати нашим читачам про те, як розраховуються й оформлюються житлові субсидії, а також розповісти про нові механізми їх виплат. Сьогодні ми зупинимося на тому, хто має право на отримання житлової субсидії.

Хто має право на субсидію?

Право на субсидію мають ті сім'ї, в яких витрати на послуги ЖКГ перевищують розмір обов'язкового відсотка платежу. Простіше кажучи, вимагати від держави субсидію на житло можуть сім'ї, в яких комунальні платежі перевищують 15% сукупного місячного доходу (про те, як розраховується субсидія, ми розповімо пізніше).

Люди, які орендують квартиру й уклали договір оренди, теж мають право на субсидію. Мешканці приватних будинків можуть отримувати субсидії готівкою, щоб купувати паливо. Слід враховувати, що якщо в будинку є, наприклад, вугільний і газовий котли, то субсидія надається на придбання тільки одного виду палива.

А ось на тому, в яких випадках вам можуть відмовити в отриманні субсидії, слід зупинитися окремо.

Не мають права на субсидію:

Сім'ї, які протягом року здійснили одноразову покупку вартістю понад 50 прожиткових мінімумів (зараз це близько 58 тис. грн), або отримали спадщину понад цієї суми, або придбали право власності на земельну ділянку, квартиру, будинок, транспортний засіб (це може бути не лише купівля, а й успадкування чи отримання майна за дарчою).

Сім'ї, у яких є нова машина, не старше п'яти років з дня випуску.

Орендодавці, які не задекларували доходи від здачі майна в оренду.

Власники великих квартир площею понад 120 кв. м і будинків понад 200 кв. м (підкреслимо: йдеться про опалювальну площу!). Жити у великих приміщеннях й отримувати субсидії можуть тільки дитячі будинки сімейного типу та багатодітні сім'ї (троє і більше дітей).

...А далі три дуже цікавих пункти, на які хочеться звернути особливу увагу:

Субсидія не призначається за наявності боргу по оплаті послуг ЖКГ на суму понад 340 грн. Для того щоб оформити субсидію, потрібно в першу чергу надати платіжки без боргів. Тобто якщо ви не платили за квартиру, а потім раптом вирішили оформити субсидію, нічого не вийде.

Вам не оформлять субсидію, якщо в сім'ї є повнолітні, які не мають доходів або отримують середньомісячний дохід, менший за мінімальну зарплату, і не платять протягом трьох місяців єдиний соціальний внесок (на особливостях нарахування субсидій фізособам-підприємцям ми зупинимося наступного разу). Повнолітня людина, яка не працює, має або вчитися на стаціонарі, або бути зареєстрованою у службі зайнятості як безробітна — отримувати допомогу, а після закінчення строку допомоги вчитися в центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості. Простіше кажучи, лежати вдома на дивані і на цій підставі вимагати субсидію не вийде.

Не вийде оформити субсидію, якщо у складі сім'ї є аліментники, в яких понад три місяці боргу. Однак обставини можуть бути різними, і немає правил без винятків.

Винятки з правил призначення субсидій

Отже, якщо в сім'ї є людина, яка заборгувала по сплаті аліментів, але вона хвора на алкогольну чи наркотичну залежність (про що є відповідний висновок лікаря), то соціальні служби можуть призначити спеціальну комісію і розглянути питання про призначення субсидії такій сім'ї. Якщо аліментник-боржник за рішенням суду вважається безвісти зниклим або судом визнаний безвісно відсутнім, субсидія теж може бути нарахована.

Знову-таки, за рішенням комісії, створеної виконавчими органами місцевих рад, субсидія може бути нарахована, якщо член сім'ї, який не працює, доглядає за старими або інвалідами, не може працювати у зв'язку з хворобою (це необхідно підтвердити документами). Нарешті, якщо вона перебуває під домашнім арештом або в місцях позбавлення волі.

Якщо середньомісячна зарплата менша за мінімальну або людина перебуває за кордоном, то сім'я має право на субсидію, якщо ця людина справно сплачує єдиний соціальний внесок (і може підтвердити це документально). Але знову ж таки, це питання вирішує комісія.

Якщо сім'я зробила покупку на суму понад 50 прожиткових мінімумів, але це — ліки, в такому разі робиться виняток.

Нарешті, якщо у вас є нова машина, але вона видана соцорганами, або ви купили новий мопед, на цій підставі вам в оформленні субсидії не відмовлять.

Субсидія або пільга?

І ще один момент. Згідно з постановою Кабміну №319 від 27 квітня 2016 року, якщо у вас є пільги на оплату послуг ЖКГ, але ви збираєтеся оформити субсидію, то доведеться вибрати щось одне — або субсидію, або пільгу. Вирішуючи, що вигідніше, потрібно брати до уваги, що розрахунок субсидії буде робитися з урахуванням пільг на оплату послуг.

Взагалі розрахунок розміру субсидії — справа непроста, і кожен випадок розглядається індивідуально. Але все-таки у грубому наближенні порахувати, наскільки вигідним буде для вас оформлення субсидії, можна. Про це ми розповімо в одному з наступних матеріалів.