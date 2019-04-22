Кому не положена субсидия. Фото: Ракурс

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Ракурс

В конце декабря прошлого года Кабмин принял постановление о монетизации субсидий. Жилищные субсидии — самые популярные в нашей стране: тарифы «кусаются», и для многих, особенно для бюджетников, они наносят все более ощутимый удар по семейным финансам. Процесс монетизации жилищных субсидий уже начался, и проходить он будет в три этапа.

Всем, кто уже обратился за жилищной субсидией с 1 января нынешнего года, она выплачивается по-новому. Те, кому субсидия была назначена раньше, до конца отопительного сезона получают старые платежки, однако после выключения батарей они должны заново переоформить жилищные субсидии. Отсюда вывод: с мая в Украине ожидается бум обращения в социальные службы.

Мы решили еще раз подробно напомнить нашим читателям о том, как рассчитываются и оформляются жилищные субсидии, а также рассказать о новых механизмах их выплат. Сегодня мы остановимся на том, кто имеет право на получение жилищной субсидии.

Кто имеет право на субсидию?

Право на субсидию имеют те семьи, в которых расходы на услуги ЖКХ превышают размер обязательного процента платежа. Проще говоря, требовать от государства субсидию на жилье могут семьи, у которых коммунальные платежи превышают 15% совокупного месячного дохода (о том, как рассчитывается субсидия, мы расскажем позже).

Люди, снимающие квартиру и заключившие договор аренды, тоже имеют право на субсидию. Жители частных домов могут получать субсидии наличными, чтобы приобретать топливо. Следует учитывать, что если в доме есть, например, угольный и газовый котлы, то субсидия предоставляется на приобретение только одного вида топлива.

А вот на том, в каких случаях вам могут отказать в получении субсидии, следует остановиться отдельно.

Не имеют права на субсидию:

Семьи, которые в течение года совершили единовременную покупку стоимостью более 50 прожиточных минимумов (сейчас это около 58 тыс. грн), или получили наследство свыше этой суммы, или приобрели право собственности на земельный участок, квартиру, дом, транспортное средство (это может быть не только покупка, но и наследование или получение имущества по дарственной).

Семьи, у которых есть новая машина, не старше пяти лет со дня выпуска.

Арендодатели, не задекларировавшие доходы от сдачи имущества в наем.

Владельцы больших квартир площадью свыше 120 кв. м и домов свыше 200 кв. м (подчеркнем: речь идет об отапливаемой площади!). Жить в больших помещениях и получать субсидии могут только детские дома семейного типа и многодетные семьи (трое и больше детей).

…А дальше три очень интересных пункта, на которые хочется обратить особое внимание:

Субсидия не назначается при наличии долга по оплате услуг ЖКХ на сумму более 340 грн. Для того чтобы оформить субсидию, нужно в первую очередь предоставить платежки без долгов. То есть если вы не платили за квартиру, а потом вдруг решили оформить субсидию, ничего не выйдет.

Вам не оформят субсидию, если в семье есть совершеннолетние, которые не имеют доходов или получают среднемесячный доход меньше минимальной зарплаты и не платят в течение трех месяцев единый социальный взнос (на особенностях начисления субсидий физлицам-предпринимателям мы остановимся в следующий раз). Совершеннолетний не работающий человек должен либо учиться на стационаре, либо быть зарегистрированным в службе занятости в качестве безработного — получать пособие, а по истечении срока пособия учиться в центрах профтехобразования Государственной службы занятости. Проще говоря, лежать дома на диване и на этом основании требовать субсидию не получится.

Не выйдет оформить субсидию, если в составе семьи есть алиментщики, у которых более трех месяцев долга. Однако обстоятельства могут быть разными, и нет правил без исключений.

Исключения из правил назначения субсидий

Итак, если в семье есть человек, задолжавший по уплате алиментов, но он болен алкогольной или наркотической зависимостью (о чем имеется соответствующее заключение врача), то социальные службы могут назначить специальную комиссию и рассмотреть вопрос о назначении субсидии такой семье. Если алиментщик-должник по решению суда считается без вести пропавшим или по суду признан безвестно отсутствующим, субсидия тоже может быть начислена.

Снова-таки, по решению комиссии, созданной исполнительными органами местных советов, субсидия может быть начислена, если не работающий член семьи ухаживает за стариками или инвалидами, не может работать в связи с болезнью (это необходимо подтвердить документами). Наконец, если он находится под домашним арестом или в местах лишения свободы.

Если среднемесячная зарплата меньше минимальной или человек находится за границей, то семья имеет право на субсидию, если этот человек исправно платит единый социальный взнос (и может подтвердить это документально). Но опять же, этот вопрос решает комиссия.

Если семья совершила покупку на сумму более 50 прожиточных минимумов, но это — лекарства, в таком случае делается исключение.

Наконец, если у вас есть новенькая машина, но она выдана соцорганами, или вы купили новый мопед, на этом основании вам в оформлении субсидии не откажут.

Субсидия или льгота?

И еще один момент. Согласно постановлению Кабмина №319 от 27 апреля 2016 года, если у вас есть льготы на оплату услуг ЖКХ, но вы собираетесь оформить субсидию, то придется выбрать что-то одно — либо субсидию, либо льготу. Решая, что выгоднее, нужно принимать во внимание, что расчет субсидии будет делаться с учетом льгот на оплату услуг.

Вообще расчет размера субсидии — дело непростое, и каждый случай рассматривается индивидуально. Но все-таки в грубом приближении посчитать, насколько выгодным будет для вас оформление субсидии, можно. Об этом мы расскажем в одном из следующих материалов.