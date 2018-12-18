Как правильно оформить субсидию: используем депутата

Как оформить субсидию по квартплате. Иллюстрация: Григорий Мясоедов. Земство обедает, 1872

https://racurs.ua/2197-kak-oformit-subsidiu-ispolzuem-deputata.html

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Можно ли оформить субсидию по квартплате, если с вами прописаны работающие члены семьи, но живут они отдельно и хорошо зарабатывают, а ваши собственные доходы оставляют желать лучшего, при этом все коммунальные платежи оплачиваете вы? Оказывается, можно.

Для тех, кто любит бурчать, что, мол, «власть распроклятая сидит на шее и ничего не делает для людей», и воображает, что эта самая «власть» находится где-то на другой планете, скажу: на самом деле это не так. Другое дело, что многие из нас просто не знают, как использовать полномочия депутатов, особенно местных советов, для улучшения собственной жизни. А знаете ли вы, что депутатские полномочия — отличный механизм, которым нужно уметь пользоваться? Другой вопрос — как? Вот об этом мы вам и расскажем в новой рубрике «Ракурса», посвященной этим важным навыкам.

Квартплата: зачем платить больше?

Сегодня разберем одну из довольно часто встречающихся ситуаций. В наше время многие жители маленьких сел и местечек, особенно молодежь, уезжают в большие города — учиться и работать. И вот, скажем, дети уехали, немолодые родители или дедушки-бабушки остались. Дети (заметьте — работающие и снимающие жилье в другом городе) прописаны, естественно, у себя на родине. На плечи оставшихся дома членов семьи падают все расходы по квартплате. Однако они считают, что не имеют права на субсидию, ведь в квартире прописано много народу, а значит, совокупный доход получится приличным. Вот и платит какая-нибудь старушка из собственной небольшой пенсии полную квартплату.

Пристраиваем к делу депутата

«На самом деле эти люди могут обратиться за субсидией и получить ее в полном объеме, из расчета их доходов. Для этого как раз необходима помощь депутата местного совета, — поясняет Валентина Ситник, помощник депутата Ирпенского городского совета Марии Шевченко. — Человек обращается к депутату, и тот составляет акт, в котором зафиксировано, что часть членов семьи не проживает с ним в данный момент. Для этого депутат приходит на место, привлекает соседей в качестве свидетелей. Эти акты составляются в произвольной форме, специального шаблона нет». Но для оформления субсидии придется подключить и уехавших родственников.

Составляем акт по месту жительства родственников

«Еще в прошлом году для оформления субсидии было достаточно одного только этого акта. Но сегодня необходимо подключать и уехавших. Например, дети, живущие отдельно, должны тоже обратиться к депутату того района и города, в котором они живут, — продолжает Валентина Ситник. — Неважно, что они не прописаны там. Местный депутат все равно должен убедиться, что человек там постоянно живет (снова-таки обратившись к соседям как к свидетелям) и составить об этом акт, который отправляется семье. Зачем это делается?

К сожалению, бывали случаи, когда дружески настроенные соседи свидетельствовали, что родственники разъехались, а на самом деле все были на месте и довольно хорошо зарабатывали, но очень хотели поменьше платить за квартиру. Акт с места жительства уехавших родственников — это своего рода страховка от злоупотреблений. В нашем городе, например, очень много иногородних студентов, которые учатся в Университете Государственной фискальной службы Украины, да и просто приезжих из других регионов, и мы составляем для них эти акты, а они отсылают их своим родным».

Имея на руках эти два документа — акты, составленные депутатами по месту жительства членов семьи, — можно отправляться прямо в собес, в отдел субсидий.

Осведомленность о собственных правах — это выгодно

Помощник депутата, несколько лет проработавшая в депутатской приемной, рассказывает, что многие действительно не знают о такой возможности: «Они приходят часто совсем по другим вопросам, и уже в процессе разговора выясняется, что, оказывается, можно оформить субсидию. Недавно приходила пожилая женщина, говорит: «У меня внучка прописана, мне субсидия не положена». Была и женщина с двумя детьми. Она разведена, получает алименты, муж живет отдельно, но прописан в квартире. Она тоже не подозревала, что имеет право на субсидию».

От себя добавлю, что если избиратели знают, для чего, собственно, существуют выборные представители власти, как эти структуры должны работать на благо территориальных общин, то, возможно, стоило бы совсем по-другому относиться к выборам — как в местные советы, так и в Верховную Раду. А не сидеть в дни выборов на диванах, а потом ныть и жаловаться, что опять выбрали не тех. Кстати, сейчас, когда в Украине взят курс на децентрализацию власти, полномочия местных советов увеличиваются в разы, и кому как не нам этим нужно воспользоваться?