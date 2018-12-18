Як правильно оформити субсидію: використовуємо депутата

Як оформити субсидію на квартплату. Ілюстрація: Григорій Мясоєдов. Земство обідає, 1872

https://racurs.ua/ua/2197-yak-oformyty-subsydiu-vykorystovuiemo-deputata.html

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Чи можна оформити субсидію на квартплату, якщо з вами прописані члени сім'ї, які працюють, але живуть окремо і добре заробляють, а ваші власні доходи залишають бажати кращого, при цьому всі комунальні платежі сплачуєте ви? Виявляється, можна.

Для тих, хто полюбляє бурчати, що, мовляв, «влада проклята сидить на шиї й нічого не робить для людей», і уявляє, що ця сама «влада» перебуває десь на іншій планеті, скажу: насправді це не так. Інша річ, що багато хто з нас просто не знає, як використовувати повноваження депутатів, особливо місцевих рад, для покращення власного життя. А чи знаєте ви, що депутатські повноваження — чудовий механізм, яким треба вміти користуватися? Інше питання — як? Ось про це ми й поговоримо в новій рубриці «Ракурса», присвяченій цим важливим навичкам.

Квартплата: навіщо платити більше?

Сьогодні розберемо одну з ситуацій, що зустрічається вельми часто. У наш час багато мешканців маленьких сіл і містечок, особливо молодь, їдуть у великі міста — вчитися й працювати. І от, скажімо, діти поїхали, немолоді батьки чи дідусі-бабусі лишилися. Діти (зауважте — вони працюють і винаймають житло в іншому місті) прописані, природно, у себе на батьківщині. На плечі членів сім'ї, які лишилися вдома, падають всі витрати з квартплати. Однак вони вважають, що не мають права на субсидію, адже в квартирі прописано багато народу, а значить, сукупний дохід вийде пристойним. Ось і платить якась бабуся з власної невеличкої пенсії повну квартплату.

Залучаємо до справи депутата

«Насправді ці люди можуть звернутися по субсидію й отримати її в повному обсязі, з розрахунку їхніх доходів. Для цього якраз потрібна допомога депутата місцевої ради, — пояснює Валентина Ситник, помічник депутата Ірпінської міської ради Марії Шевченко. — Людина звертається до депутата, і той складає акт, в якому зафіксовано, що частина членів сім'ї наразі з ним не проживає. Для цього депутат приходить на місце, залучає сусідів як свідків. Ці акти складаються у довільній формі, спеціального шаблону немає». Але для оформлення субсидії доведеться залучити і тих родичів, які виїхали.

Складаємо акт з місця проживання родичів

«Ще минулого року для оформлення субсидії було достатньо одного лише цього акту. Але сьогодні необхідно залучати й тих, хто виїхав. Наприклад, діти, які живуть окремо, повинні також звернутися до депутата того району і міста, в якому вони мешкають, — продовжує Валентина Ситник. — Неважливо, що вони не прописані там. Місцевий депутат однаково має переконатися, що людина там постійно живе (знову-таки звернувшись до сусідів як до свідків) і скласти про це акт, який надсилається сім'ї. Навіщо це робиться?

На жаль, траплялися випадки, коли дружньо налаштовані сусіди свідчили, що родичі роз'їхалися, а насправді всі були на місці й непогано заробляли, але дуже хотіли менше платити за квартиру. Акт з місця проживання родичів, які виїхали, — це свого роду страховка від зловживань. У нашому місті, наприклад, дуже багато студентів з інших міст, які навчаються в Університеті Державної фіскальної служби України, та й просто приїжджих з інших регіонів, і ми складаємо для них ці акти, а вони надсилають їх своїм рідним».

Маючи на руках ці два документи — акти, складені депутатами за місцем проживання членів сім'ї, — можна вирушати просто в соцзабез, у відділ субсидій.

Обізнаність щодо власних прав — це вигідно

Помічник депутата, яка кілька років пропрацювала в депутатській приймальні, розповідає, що багато хто справді не знає про таку можливість: «Вони приходять часто зовсім з інших питань, і вже в процесі розмови з'ясовується, що, виявляється, можна оформити субсидію. Нещодавно приходила літня жінка, каже: «У мене внучка прописана, мені субсидію не призначать». Була і жінка з двома дітьми. Вона розлучена, отримує аліменти, чоловік живе окремо, але прописаний у квартирі. Вона теж не підозрювала, що має право на субсидію».

Від себе додам, що якщо виборці знають, для чого, власне, існують виборні представники влади, як ці структури повинні працювати на благо територіальних громад, то, можливо, варто було б зовсім по-іншому ставитися до виборів — як до місцевих рад, так і до Верховної Ради. А не сидіти у дні виборів на диванах, а потім нити й скаржитися, що знову обрали не тих. До речі, зараз, коли в Україні взято курс на децентралізацію влади, повноваження місцевих рад збільшуються в рази, і кому як не нам цим потрібно скористатися?