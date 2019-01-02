Монетизация субсидий: Кабмин обнародовал новые правила

Монетизация субсидий / Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/n116385-monetizaciya-subsidiy-kabmin-obnarodoval-novye-pravila.html

Racurs.ua

Монетизация субсидий в Украине стартовала с 1 января 2019 года. Согласно постановлению, обнародованному на сайте правительства, с первого дня нового года субсидии будут монетизированы для тех, кто впервые обратится за помощью.

С 1 мая 2019 года будет проведена монетизация субсидий для всех получателей за неотапливаемый сезон, а с октября монетизация охватит 100% получателей. Уполномоченным банком для монетизации выбран «Ощадбанк».

В мае получатели субсидий должны подать заявление на монетизацию и декларацию о доходах в управление социальной защиты населения. В «Ощадбанке» на каждого получателя субсидий будет автоматически открыт персональный аккаунт.

В документе сказано, что для реализации механизма предоставления жилищных субсидий в денежной форме управления соцзащиты населения, Минсоцполитики, «Ощадбанк» и управляющие многоквартирного дома будут обмениваться электронными документами.

«По итогам отопительного сезона суммы неиспользованных средств перечисляются со счета для выплаты жилищных субсидий на текущие счета получателей жилищной субсидии в АО» Ощадбанк"", — говорится в сообщении.

После окончания отопительного сезона остатки средств на счете для выплаты субсидии, которые образовались по состоянию на 1 июня, выплачиваются получателям жилищных субсидий. «Ощадбанк» об этом будет информировать с помощью смс-сообщений.

Напомним, Министерство социальной политики рекомендовало перечислять средства для монетизации субсидий на счета в «Ощадбанке».