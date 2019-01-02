Монетизація субсидій: Кабмін оприлюднив нові правила

Монетизація субсидій / Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/ua/n116385-monetyzaciya-subsydiy-kabmin-opryludnyv-novi-pravyla.html

Racurs.ua

Монетизація субсидій в Україні стартувала з 1 січня 2019 року. Згідно з постановою, оприлюдненою на сайті уряду, з першого дня нового року субсидії будуть монетизовані для тих, хто вперше звернеться за допомогою.

З 1 травня 2019 року будуть монетизуватися субсидії для всіх одержувачів за неопалювальний сезон, а з жовтня монетизація охопить 100% одержувачів. Уповноваженим банком для монетизації є «Ощадбанк».

У травні отримувачі субсидій повинні подати заяву на монетизацію та декларацію про доходи до управління соціального захисту населення. В «Ощадбанку» на кожного одержувача субсидій буде автоматично відкрито персональний аккаунт.

У документі сказано, що для реалізації механізму надання житлових субсидій у грошовій формі управління соцзахисту населення, Мінсоцполітики, «Ощадбанк» та управителі багатоквартирного будинку будуть обмінюватися електронними документами.

«За підсумками опалювального сезону суми невикористаних коштів перераховуються з рахунка для виплати житлових субсидій на поточні рахунки одержувачів житлової субсидії в АТ „Ощадбанк“», — йдеться у повідомленні.

Після закінчення опалювального сезону залишки коштів на рахунку для виплати житлової субсидії, які утворилися станом на 1 червня, виплачуються одержувачам житлових субсидій. «Ощадбанк» про це інформуватиме за допомогою смс-повідомлень.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики рекомендувало перераховувати кошти для монетизації субсидій на рахунки в «Ощадбанку».