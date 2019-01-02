Українка Яремчук посіла друге місце на італійських змаганнях із бігу

Українка посіла друге місце на змаганнях із бігу в Італії. Фото:

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Racurs.ua

Українська спортсменка Софія Яремчук стала призеркою міжнародних змагань із бігу по шосе Atleticom We Run Rome 10 km, що тривали в Італії.

Українка подолала дистанцію за 33,34 хв., поступившись лише ізраїльтянці Лоні Чемтай Салпетер, яка подолала 10 км за 31,46 хв., повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Третє місце серед жінок посіла італійка Марія Кьяра Каскавілья, яка фінішувала через 48 сек. після нашої співвітчизниці.

Серед чоловіків найшвидше 10-кілометрову дистанцію подолав італієць Даніеле Меуччі. Йому знадобилось лише 29,05 хв. Також у змаганнях брав участь чемпіон Європи із бігу з перешкодами Меідін Мехіссі. Проте йому вдалося посісти лише п’яте місце.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українка Дар’я Білодід очолила рейтинг найсильніших дзюдоїсток світу в 2018 році.