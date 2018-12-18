Українка очолила світовий рейтинг найсильніших дзюдоїсток (ФОТО, СПИСОК)

Українка очолила світовий рейтинг найсильніших спортсменок. Фото: instagram

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Racurs.ua

Міжнародна федерація дзюдо сьогодні оновила світовий рейтинг найсильніших спортсменів. Серед дорослих у ваговій категорії до 48 кг перше місце посіла українська спортсменка Дар’я Білодід.

Згідно з рейтингом, українка отримала 6485 балів і обігнала свою найближчу суперницю Уранцецег Мунхбат із Монголії на 17 очок. Про це повідомляється на сторінці Української федерації з дзюдо у Facebook.

У федерації привітали українську спортсменку та її тренерів із гідним завершенням року й побажали нових перемог.

Також у федерації зазначили, що це вже втретє український спортсмен стає найсильнішим за підсумками року. Вперше звання кращого завоював Георгій Зантарая в 2009 році, а вдруге — в 2015 році. Того ж року він посів сьоме місце серед найсильніших спортсменів світу у ваговій категорії до 66 кг.

Відзначимо, що за підсумками 2018 року ще одна українка увійшла до десятки найсильніших у світі. У ваговій категорії понад 78 кг десяте місце посіла спортсменка Єлизавета Каланіна.

Як раніше повідомляв «Ракурс», український дзюдоїст Олег Вередиба завоював бронзову медаль на ІІІ літніх юнацьких Олімпійських іграх, які відбулись в Аргентині в жовтні цього року.