Украинка возглавила мировой рейтинг сильнейших дзюдоисток (ФОТО, СПИСОК)

Украинка возглавила мировой рейтинг сильнейших спортсменок. Фото: instagram

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Racurs.ua

Международная федерация дзюдо сегодня обновила мировой рейтинг сильнейших спортсменов. Среди взрослых в весовой категории до 48 кг первое место заняла украинская спортсменка Дарья Билодид.

Согласно рейтингу, украинка получила 6485 баллов и обогнала свою ближайшую соперницу Уранцецег Мунхбат из Монголии на 17 очков. Об этом сообщается на странице Украинской федерации дзюдо в Facebook.

В федерации поздравили украинскую спортсменку и ее тренеров с достойным завершением года и пожелали новых побед.

Также в федерации отметили, что это уже третий раз, когда украинский спортсмен становится сильнейшим по итогам года. Впервые звание лучшего завоевал Георгий Зантарая в 2009 году, и второй раз — в 2015 году. В том же году Георгий занял седьмое место среди сильнейших спортсменов мира в весовой категории до 66 кг.

Отметим, что по результатам 2018 года еще одна украинка вошла в десятку сильнейших в мире. В весовой категории свыше 78 кг десятое место заняла спортсменка Елизавета Каланина.

Как ранее сообщал «Ракурс», украинский дзюдоист Олег Вередиба завоевал бронзовую медаль на III летних юношеских Олимпийских играх, которые состоялись в Аргентине в октябре этого года.