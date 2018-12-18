Реклама Украины за 15 млн: Мининфраструктуры будет пиарить наше государство на CNN

Реклама Украины на CNN. Фото: Телеканал 24

https://racurs.ua/n115806-reklama-ukrainy-za-15-mln-mininfrastruktury-budet-piarit-nashe-gosudarstvo-na-cnn.html

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Министерство информационной политики заказало рекламу Украины на CNN International, которая обойдется нашей стране в 15 млн грн. 50% роликов будут показывать в прайм-тайм. Тендер на заказ рекламы выставлен на «Прозорро».

Из него стало известно, что Мининфраструктуры заказало 580 показов роликов об Украине длиной 30 секунд каждый. Показать их на CNN должны до конца декабря.

Заказчиком рекламы в системе указано госпредприятие «Центр защиты информационного пространства Украины». Тендер выиграло общество «CFC Consulting», которое принадлежит Геннадию Курочке. Именно оно теперь будет заниматься размещением рекламных роликов об Украине на CNN.

Стоимость сделки более чем на треть ниже ожидаемой стоимости закупки в 26 млн грн. В 15 млн грн также входит интернет-кампания на сайте CNN, то есть 500 показов баннера.

Напомним, как пиарили Украину на CNN в прошлом году.