Ракета-носитель Falcon 9 выведет на орбиту первый спутник GPS третьего поколения (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Ракета-носитель Falcon 9 / Фото: fx-rss.com

https://racurs.ua/n115805-raketa-nositel-falcon-9-vyvedet-na-orbitu-pervyy-sputnik-gps-tretego-pokoleniya-translyaciya.html

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Сегодня примерно в 16.30 состоится финальная, 21-я за 2018 год, миссия частной американской космической компании SpaceX Илона Маска. Ракета-носитель Falcon 9 выведет на орбиту первый спутник глобальной системы определения местоположения (GPS) третьего поколения.

Спутник GPS III SV01 (Navstar 74, Vespucci) считается самым мощным GPS-спутником из когда-либо разработанных для ВВС США. Информация о запуске ракеты обнародована на официальной сайте SpaceX.

ОБНОВЛЕНО: запуск перенесен на утро 19 декабря.

Спутник предназначен для Военно-воздушных сил США. Его разработала компания Lockheed Martin Corp за 529 млн долл. Масса новейшего спутника составляет 3,68 т.

После того, как ракета-носитель Falcon 9 выведет спутник на среднюю-околоземную орбиту высотой 20,2 тыс. км, он прослужит там 15 лет.

Стоимость запуска составляет 82,7 млн долл.

По сравнению со своими предшественниками, спутники GPS III будут иметь более сильный военный сигнал, который труднее заблокировать, — это улучшение стало очень актуальным после того, как Норвегия обвинила Россию в препятствовании приему сигналов GPS во время военных учений НАТО осенью этого года. GPS III также обеспечит новый гражданский сигнал, совместимый с навигационными спутниками других стран, такими как система Евросоюза «Галилео».

Напомним, в августе в Пентагоне заявили о планах создать альтернативу системе GPS.