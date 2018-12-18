Ракета-носій Falcon 9 виведе на орбіту перший супутник GPS третього покоління (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Ракета-носій Falcon 9 / Фото: fx-rss.com

https://racurs.ua/ua/n115805-raketa-nosiy-falcon-9-vyvede-na-orbitu-pershyy-suputnyk-gps-tretogo-pokolinnya-translyaciya.html

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Сьогодні приблизно о 16.30 відбудеться фінальна, 21-ша за 2018 рік, місія приватної американської космічної компанії SpaceX Ілона Маска. Ракета-носій Falcon 9 виведе на орбіту перший супутник глобальної системи позиціонування (GPS) третього покоління.

Супутник GPS III SV01 (Navstar 74, Vespucci) вважається найпотужнішим GPS-супутником з коли-небудь розроблених для ВПС США. Інформація про запуск ракети оприлюднена на офіційному сайті SpaceX.

ОНОВЛЕНО: Запуск перенесено на ранок 19 грудня.

Супутник призначений для Військово-повітряних сил США. Його розробила компанія Lockheed Martin Corp за 529 млн дол. Маса новітнього супутника становить 3,68 т.

Після того, як ракета-носій Falcon 9 виведе цей супутник на середню-навколоземну орбіту висотою 20,2 тис. км, він прослужить 15 років.

Вартість запуску становить 82,7 млн дол.

У порівнянні зі своїми попередниками, супутники GPS III матимуть сильніший військовий сигнал, який важче заблокувати, — це поліпшення стало дуже актуальним після того, як Норвегія звинуватила Росію в перешкоджанні прийому сигналів GPS під час військових навчань НАТО восени цього року.

GPS III також забезпечить новий цивільний сигнал, сумісний з навігаційними супутниками інших країн, такими як система Євросоюзу «Галілео».

Нагадаємо, у серпні в Пентагоні заявили про плани створити альтернативу системі GPS.