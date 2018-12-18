Пити чи не пити: медики дали рекомендації щодо алкоголю на Новий рік

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Який алкоголь безпечно пити на Новий рік. Фото: wine-street.livejournal.com
Пити чи не пити: медики дали рекомендації щодо алкоголю на Новий рікhttps://racurs.ua/ua/n115788-medyky-rozpovily-yakyy-alkogol-naykrasche-pyty-na-novyy-rik.htmlRacurs.ua
Лікарі взагалі не рекомендують вживати спиртні напої, оскільки їх вплив негативно позначається на організмі людини.
Але, оскільки наближаються затяжні новорічні свята, медики вирішили поділитися інформацією про те, який напій все ж буде безпечнішим для здоров’я. Про це повідомляється на сайті MedikForum.
Психіатр-нарколог Євген Брюн запевняє, що в новорічну ніч найкраще пити біле сухе вино, оскільки воно досить легко сприймається печінкою. При цьому фахівець акцентує увагу на тому, що вживання алкоголю, особливо в нічний час доби, викликає сильний токсикоз. Чим більше людина випила, тим вище ризик його отримати.
Також, за словами лікаря, солодкий алкоголь сильніше позначається на печінці. Це пов’язано з тим, що алкоголь із цукром гірше переробляється організмом і довше чинить свій вплив на нього.
На Новий рік експерт категорично не радить пити кріплені та міцні напої, а тим паче — перевищувати норму: наприклад, близько 100−150 мл горілки за один вечір.
Ще медики розповіли, як саме можна змішувати алкоголь і в яких дозах його правильно пити.
Шампанське, яке традиційно називають новорічним напоєм, відносять до аперитиву — групи легкого алкоголю, який пробуджує апетит (зазвичай вживають перед застіллям). Його рекомендують вживати у кількості не більше 150 мл, оскільки це вважається нормою, а якщо випити більше, то алкоголь піде на шкоду. Якщо людині до смаку горілка, то цей алкоголь не можна змішувати з шампанським і коньяком, зате можна з віскі та настоянками.
Хоча найкраще, за рекомендаціями медиків, не змішувати алкогольні напої.
Раніше повідомлялося, що з жовтня в Україні подорожчав весь алкоголь, і з наступного року він знову додасть у вартості.