Пить или не пить: медики дали рекомендации по алкоголю на Новый год

Какой алкоголь безопасно пить на Новый год. Фото:wine-street.livejournal.com

https://racurs.ua/n115788-mediki-rasskazali-kakoy-alkogol-luchshe-vsego-pit-na-novyy-god.html

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Врачи вообще не рекомендуют употреблять спиртные напитки, поскольку их воздействие негативно отражается на организме человека.

Но, поскольку грядут затяжные новогодние праздники, медики решили поделиться информацией о том, какой напиток все же будет более безопасным для здоровья. Об этом сообщается на сайте MedikForum.

Психиатр-нарколог Евгений Брюн уверяет, что в новогоднюю ночь лучше всего пить белое сухое вино, поскольку оно достаточно легко воспринимается печенью. При этом специалист акцентирует внимание на том, что употребление алкоголя, особенно в ночное время суток, вызывает сильный токсикоз. Чем больше человек выпил, тем выше риск его получить.

Также, по словам врача, сладкий алкоголь сильнее сказывается на печени. Это связано с тем, что алкоголь с сахаром хуже перерабатывается организмом и дольше оказывает свое воздействие на него.

На Новый год эксперт категорически не советует пить крепленые и крепкие напитки, а тем более — превышать норму: например, порядка 100−150 мл водки за один вечер.

Еще медики рассказали, как именно можно смешивать алкоголь и в каких дозах его правильно пить.

Шампанское, которое традиционно называют новогодним напитком, относят к аперитивам — группе легкого алкоголя, который пробуждает аппетит (принято пить перед застольем). Его рекомендуют употреблять в количестве не более 150 мл, поскольку это считается нормой, а если выпить больше, то алкоголь пойдет во вред. Если человеку по вкусу водка, то этот алкоголь нельзя мешать с шампанским и коньяком, зато можно с виски и настойками.

Хотя лучше всего, согласно рекомендациям медиков, не смешивать алкогольные напитки.

Ранее сообщалось, что с октября в Украине подорожал весь алкоголь, и со следующего года он снова прибавит в стоимости.