Украинка Яремчук заняла второе место на итальянских соревнованиях по бегу

Украинка заняла второе место на соревнованиях по бегу в Италии. Фото:

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Racurs.ua

Украинская спортсменка София Яремчук стала призером международных соревнований по бегу по шоссе Atleticom We Run Rome 10 km, проходивших в Италии.

Украинка преодолела дистанцию ​​за 33,34 мин., уступив лишь израильтянке Лоне Чемтай Салпетер, которая преодолела 10 км за 31,46 мин., сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Третье место среди женщин заняла итальянка Мария Кьяра Каскавилья, которая финишировала через 48 сек. после нашей соотечественницы.

Среди мужчин быстрее всех 10-километровую дистанцию ​​преодолел итальянец Даниэле Меуччи. Ему понадобилось всего 29,05 мин. Также в соревнованиях участвовал чемпион Европы по бегу с препятствиями Меидин Мехисси. Однако ему удалось занять лишь пятое место.

Напомним, ранее стало известно, что украинка Дарья Билодид возглавила рейтинг сильнейших дзюдоисток мира в 2018 году.