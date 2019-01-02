Украинка Яремчук заняла второе место на итальянских соревнованиях по бегу

Ракурсhttps://racurs.ua
Украинка заняла второе место на соревнованиях по бегу в Италии. Фото:
Украинка Яремчук заняла второе место на итальянских соревнованиях по бегуhttps://racurs.ua/n116383-ukrainka-zanyala-vtoroe-mesto-na-sorevnovaniyah-po-begu-v-italii.htmlRacurs.ua
Украинская спортсменка София Яремчук стала призером международных соревнований по бегу по шоссе Atleticom We Run Rome 10 km, проходивших в Италии.
Украинка преодолела дистанцию за 33,34 мин., уступив лишь израильтянке Лоне Чемтай Салпетер, которая преодолела 10 км за 31,46 мин., сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.
Третье место среди женщин заняла итальянка Мария Кьяра Каскавилья, которая финишировала через 48 сек. после нашей соотечественницы.
Среди мужчин быстрее всех 10-километровую дистанцию преодолел итальянец Даниэле Меуччи. Ему понадобилось всего 29,05 мин. Также в соревнованиях участвовал чемпион Европы по бегу с препятствиями Меидин Мехисси. Однако ему удалось занять лишь пятое место.
Напомним, ранее стало известно, что украинка Дарья Билодид возглавила рейтинг сильнейших дзюдоисток мира в 2018 году.