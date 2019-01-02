Независимость Тайваня: Китай угрожает острову насильственным присоединением

Китай угрожает острову насильственным присоединением Фото: bazaistoria.ru

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Racurs.ua

Китай угрожает Тайваню насильственным присоединением с использованием военной силы. Это заявление обнародовал глава Китая Си Цзиньпин. Он не исключил применения армии для возвращения острова под свой контроль.

«Воссоединение Китая является неизбежным», — заявил он сегодня во время выступления в парламенте Пекина, передает «ВВС Украина».

По его словам, независимость Тайваня «противоречит ходу истории и заведет в тупик». Си Цзиньпин убежден, что присоединение острова «пойдет на благо жителям Тайваня».

В Пекине обсуждают мирный сценарий объединения по принципу «одна страна — две системы», однако не исключают применения военной силы. В Тайване этот принцип отвергают.

В среду президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что остров никогда не согласится на воссоединение с Китаем на условиях Си Цзиньпина.

«Я хочу повторить, что Тайвань никогда не согласится на формулу „одна страна — две системы“», — заявила она.

Напомним, Тайвань является самоуправляемым и де-факто независимым от Китая, но свою суверенность он никогда официально не объявлял. Пекин рассматривает остров как свою провинцию и стремится ее вернуть.

Например, в США с 1979 года действует закон об отношениях с Тайванем. Документ закрепляет сотрудничество США и Тайваня во многих сферах, но обходит вниманием общепринятые дипломатические отношения. В то же время Дональд Трамп в 2016 году нарушил запрет на прямые контакты с лидерами Тайваня, что возмутило Пекин.