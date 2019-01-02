Подозрение на рак у Клыха и прединсультное состояние Дудки: РФ уверяет, что их самочувствие удовлетворительное

У политзаключенного Станислава Клыха, удерживаемого в российской психбольнице, подозревают рак. Фото: 24tv.u

https://racurs.ua/n116382-podozrenie-na-rak-u-klyha-i-predinsultnoe-sostoyanie-dudki-rf-uveryaet-chto-ih-samochuvstvie.html

Racurs.ua

Украинские политзаключенные Станислав Клых (содержится в психушке) и Владимир Дудка (находится в СИЗО в прединсультном состоянии) имеют удовлетворительное состояние здоровья, уверяет Москва.

Ответ об удовлетворительном самочувствии Клыха и Дудки поступил от омбудсмена Татьяны Москальковой на запрос ее украинской коллеги Людмилы Денисовой касательно их состояния здоровья, который она посылала еще в сентябре.

По данным Денисовой, Дудке, которого сейчас удерживают в СИЗО оккупированного Симферополя, грозит инсульт. А мать Клыха сообщала о значительном ухудшении его состояния после принудительного «лечения» в психиатрической тюремной больнице. Кроме того, сам Клых в декабре написал открытое письмо о своем критическом состоянии — возможной гангрене и подозрении на рак.

Однако российский омбудсмен отметила в письме, ссылаясь на данные тюремщиков, что состояние обоих пленников Кремля удовлетворительное.

Владимир якобы находится под диспансерным наблюдением и получает нужные лекарства.

Станислав же находится под наблюдением врача-психиатра и получает лечение в филиале психиатрической больнице. Но никаких дополнительных обследований ему проводить не будут, потому что он в них не нуждается, утверждает Москалькова.

Традиционно, никаких официальных документов, которые бы подтвердили заявления российской чиновницы, предоставлено не было.

Напомним, ранее Денисова требовала расследовать факты пыток Дудки электрическим током в оккупированном Крыму. Мужчину задержали там еще в ноябре 2016 года, россияне вменяют ему планирование диверсий на полуострове.