Политзаключенный Станислав Клих, вероятно, болен раком. Фото: news.liga.net

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Украинскому политзаключенному Станиславу Клыху, которого удерживают в российской тюрьме, стало плохо. Состояние его здоровья значительно ухудшилось, есть подозрение, что он болен раком. Об этом сообщила сегодня, 17 декабря, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Twitter.

По ее словам, она узнала об этом из письма, которое Клых написал ей из тюрьмы. Она также сообщила, что политзаключенный надеется на обмен перед Новым годом и намерен вновь начать голодовку.

Ранее сообщалось, что Клыха посетила в российской тюрьме мать Тамара Клых. Она рассказала, что ее сын выглядит немного лучше, но жалуется на боль в сердце, почках и ногах. Кроме этого, она подчеркнула, что условия в тюрьме ужасные: повсюду грязь, холодно, вода тоже холодная.