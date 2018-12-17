Політв’язень Станіслав Клих, ймовірно, хворий на рак. Фото: news.liga.net

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Українському політв’язню Станіславу Клиху, якого утримують у російській в’язниці, стало зле. Стан його здоров’я значно погіршився, є підозра, що він хворий на рак. Про це повідомила сьогодні, 17 грудня, в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Twitter.

За її словами, вона дізналася про це з листа, який Клих написав їй із в’язниці. Вона також повідомила, що політв’язень сподівається на обмін перед Новим роком та має намір знову розпочати голодування.

Раніше повідомлялося, що Клиха відвідала в російській в’язниці мати Тамара Клих. Вона розповіла, що її син виглядає трохи краще, але скаржиться на біль у серці, нирках і ногах. Окрім цього, вона наголосила, що умови у в’язниці жахливі: повсюди бруд, холодно, вода теж холодна.