Температурные рекорды: климатологи назвали месяц-рекордсмен 2018 года

Климатологи назвали месяц-рекордсмен 2018 года

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Прошлый год стал одним из самых теплых в Киеве за всю историю наблюдений, поскольку среднегодовая температура в украинской столице в 2018 году составила + 9,5°С, что на 1,8°С превышает климатическую норму. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

«2018 год разделил 7−8 место среди самых теплых лет, начиная с 1881 года», — говорится в сообщении.

Среднемесячные температуры большинства месяцев 2018 года существенное превышали климатические нормы, за исключением марта и ноября, которые, наоборот, оказались холоднее.

Самым холодным днем климатологи считают 26 февраля, когда температура воздуха снизилась до -16,0°С, а самым жарким — 15 августа. В тот день в тени столбик термометра показывал +32,8°С.

Всего в прошлом году в Киеве было зафиксировано 28 температурных рекордов. Месяцем-рекордсменом стал май, который побил 12 рекордов.

Количество осадков в прошлом году составило 92% от климатической нормы.

Напомним, погода в Украине в четверг, 3 января, будет пасмурной. На территории почти всех областей, за исключением центральных и юго-восточных, пройдет снег.