Температурні рекорди: кліматологи назвали місяць-рекордсмен 2018 року

Кліматологи назвали місяць-рекордсмен 2018 року

https://racurs.ua/ua/n116381-temperaturni-rekordy-klimatology-nazvaly-misyac-rekordsmen-2018-roku.html

Racurs.ua

Минулий рік став одним з найтепліших у Києві за всю історію спостережень, оскільки середньорічна температура торік в українській столиці становила +9,5°С, що на 1,8°С перевищує кліматичну норму. Про це інформує прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

«2018 рік поділив 7−8 сходинку серед найтепліших років з 1881 року», — йдеться у повідомленні.

Середньомісячні температури більшості місяців 2018 року суттєве перевищували кліматичні норми, за виключенням березня та листопада, які, навпаки, виявилися холоднішими.

Найхолодніше було 26 лютого, коли температура повітря знизилася до -16,0°С, а найспекотніше — 15 серпня. Того дня у затінку стовпчик термометра показував +32,8°С.

Загалом торік у Києві було зафіксовано 28 температурних рекордів. Місяцем-рекордсменом став травень, який побив 12 рекордів.

Кількість опадів торік становила 92% кліматичної норми.

Нагадаємо, погода в Україні у четвер, 3 січня, буде похмурою. На території майже всіх областей, за винятком центральних і південно-східних, пройде сніг.