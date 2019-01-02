Погода в Украине 3 января: снег ожидается почти на всей территории (КАРТА)

Погода в Украине 3 января: ожидается снег. Фото: Москва.Центр

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Погода в Украине в четверг, 3 января, будет пасмурной. На территории почти всех областей, за исключением центральных и юго-восточных, пройдет снег.

Столбики термометров будут показывать 2- 4° градуса тепла днем на юге страны и до 1−3° градуса мороза в северных областях. Ночью ожидается 1−5° градусов ниже нуля, ветер будет юго-западный 7−12 м/с, сообщают в Укргидрометцентре.

В Киеве завтра тоже ожидается снег. Температура воздуха ночью составит 1−3° градуса мороза, а днем до 1° тепла.

Во Львове 3 января будет пасмурно, пройдут осадки в виде снега. Температура воздуха ночью опустится до 5° мороза, днем будет 1−3° ниже нуля.

В Днепре в четверг также будет пасмурно. Ночью пройдет снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью будет 1−3° градуса мороза, днем от 1° мороза до 1° тепла.

Погода в Одессе 3 января будет пасмурной, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 1−3° мороза, а днем ожидается 2−4° тепла.

В Харькове завтра будет пасмурно, в течение суток будет идти снег. Температура воздуха ночью составит 1−3° мороза, днем будет 0−2° тепла.

Геомагнитная обстановка в Киеве 3 января будет спокойной, небольшие магнитные возмущения возможны только во второй половине дня.

Как сообщал «Ракурс», 4−5 января в Украине ожидаются метели, возможно осложнение движения на дорогах в восточных и южных областях.