Метели 4-5 января приведут к усложнению движения на востоке и юге — «Укравтодор». Фото: Полтава365

https://racurs.ua/n116374-meteli-4-5-yanvarya-privedut-k-uslojneniu-dvijeniya-na-vostoke-i-uge-ukravtodor.html

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Ситуация на дорогах Украины ухудшится в пятницу, 4 января. В Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях ожидается мокрый снег с дождем, метели, налипание снега и гололедица. Прогнозируется усиление ветра до 15−20 м/с, в Приазовье — до 25 м/с.

Из-за сложных погодных условий в пресс-службе «Укравтодора» предупредили о возможном первом уровне опасности на дорогах в указанных регионах.

Согласно прогнозам, после обеда 5 января непогода прекратится: уменьшится количество осадков и стихнет ветер.

Ранее сегодня «Ракурс» сообщал, что на территорию Украины надвигается циклон. На сегодня синоптики предупреждают о гололедице и метелях по всей стране, кроме южной части. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, а видимость на дорогах будет ограничена.