Циклон надвигается на Украину, возможны метели и гололедица на дорогах (КАРТА)

Сложные погодные условия в Украине

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Racurs.ua

В Украине ухудшатся погодные условия. По данным украинского Гидрометцентра, утром 2 января в Украине, кроме южной части, порывы ветра 15−20 м/с, метели.

Утром 2 января в Карпатах и ​​Прикарпатье ожидается юго-западный ветер 25−30 м/с.

В Киеве и Киевской области 2 января также прогнозируют метель, порывы ветра 15−20 м/с, а на дорогах гололед.

«Укравтодор» сообщил, что утром 2 января местами небольшой снег идет в Киевской, Сумской, Черниговской, Винницкой, Кировоградской и Черновицкой областях, снег с дождем на Тернопольщине. Местами небольшой туман фиксировался в Днепропетровской области. На юге и востоке без осадков.

Особо осторожными водителям надо быть и в Карпатах. Здесь на перевалочных участках дорог идет снег, выпало до 20 см. На Закарпатье выпало 7 см снега, в Львовской и Ивано-Франковской областях — 5 см.

Напомним, что в первый день 2019 года в Украине произошли две страшные аварии. В Винницкой области в результате лобового столкновения погибли три человека, в том числе младенец, а на Николаевщине в ДТП погибли сразу восемь человек.