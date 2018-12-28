Прогноз погоды на январь: 20-градусные морозы ожидаются в центральных и восточных областях

Прогноз погоды на январь: ожидаются 20-градусные морозы. Фото: СуперОмск

https://racurs.ua/n116241-prognoz-pogody-na-yanvar-na-vostoke-strany-ojidautsya-20-gradusnye-morozy.html

Racurs.ua

Прогноз погоды на январь 2019 года дали украинские синоптики. Средняя температура воздуха будет составлять 1−6 ° мороза, а в горах и на востоке Украины 7−8 ° ниже нуля.

В течение января ожидаются и сильные морозы. Отметки столбиков могут опуститься до 23−37° ниже нуля в центральных и восточных областях страны, в Карпатах термометры покажут 38−39° мороза, сообщают в Укргидрометцентре.

Максимальные отметки температуры воздуха в январе могут достигать 7−14° тепла на Прикарпатье и в южных областях страны.

В третьей декаде января синоптики прогнозируют снегопады. Высота снежного покрова на территории Украины составит около 8−15 см, максимальной она будет в восточных и северных областях — 20−27 см.

В январе на территории страны выпадет около 27−56 мм осадков, на Закарпатье и в Карпатах до 55−155 мм, что в пределах многолетней нормы.

Как сообщал «Ракурс», в Карпатах не прекращаются снегопады, местами образовались снежные заносы высотой больше метра.