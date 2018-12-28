Забор на Перекопском перешейке, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n116240-zabor-na-severe-okkupirovannogo-kryma-raspolojen-vdali-ot-administrativnoy-granicy-s-ukrainoy.html

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Забор, о строительстве которого на севере оккупированного Крыма в районе Перекопского перешейка недавно заявила Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, не расположен на административной границе.

Это инженерное сооружение расположено вглубь оккупированных территорий и с материковой части Украины его не заметно, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на помощника председателя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

Точное местоположение этого забора Слободян пока указать не может.

В ФСБ причиной сооружения заграждений на севере Крыма называли намерения защититься он возможных попыток «диверсионно-разведывательных групп» попасть на оккупированные территории.

Слободян отметил, что у него есть сомнения в эффективности нового забора.

На это обращает внимание и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, который отмечает, что, кроме места, где установили забор, к полуострову есть еще «огромное количество подходов».

Напомним, оккупанты заявляют, что длина забора на Перекопском перешейке составляет 60 км, на нем установлены сотни датчиков и видеокамеры с функцией ночного видения.