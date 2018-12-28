ФСБ России оградила забором оккупированный Крым от материковой Украины

На админгранице с Крымом появился забор

https://racurs.ua/n116212-fsb-rossii-ogradila-zaborom-okkupirovannyy-krym-ot-materikovoy-ukrainy.html

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Забор на севере оккупированного Крыма установила российская Федеральная служба безопасности.

Как сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на так называемое крымское пограничное управление Федеральной службы безопасности России, масштабное инженерное заграждение достроили и ввели в эксплуатацию. Сам забор возведен в районе Перекопского перешейка.

Построенное заграждение — это несколько типов сооружений длиной более 60 км. На заборе оккупанты установили сотни датчиков различного типа действия — вибрационные датчики и радиолучевые датчики. Благодаря первым ФСБ РФ получает сигнал тревоги, вторые включают видеокамеры с функцией ночного видения.

Впервые российская спецслужба заявила о намерении оградить оккупированный Крым от материковой Украины забором в 2017 году. Оккупанты заявляли о заборе протяженностью 50 км, контракт на строительство которого заключила ФСБ.

Напомним, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона № 6777 об обустройстве и содержании государственной границы. В законопроекте предлагается внести изменения в Водный и Земельный кодексы Украины и закона Украины о госгранице с целью улучшения инженерно-технического обустройства государственной границы Украины.