Все украинские моряки заявили в России о статусе военнопленных

Пленные украинские моряки, фото — "Крым.Реалии"

https://racurs.ua/n116211-vse-ukrainskie-moryaki-zayavili-v-rossii-o-statuse-voennoplennyh.html

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Все 24 захваченные российскими пограничниками украинские моряка заявили следствию, что являются военнопленными. Об этом 27 декабря сообщил в Фейсбук российский адвокат Николай Полозов.

«По состоянию на 27.12.2018 все 24 военнопленные украинские моряка заявили следствию, что являются военнопленными. Два раненых моряка — Андрей Эйдер и Андрей Артеменко — заявили об этом сегодня», — написал Полозов.

Вчера «Ракурс» сообщал, что российские тюремщики изъяли два письма, адресованные пленному капитану украинского буксира «Яны Капу» Олегу Мельничуку. Мельничук рассказал своему адвокату об условиях пребывания за решеткой.

Кроме того, российский суд в Крыму отказал в апелляции всем 24-м украинских военным.

Напомним, что российские пограничники 25 ноября захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.