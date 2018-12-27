Усі українські моряки заявили в Росії про статус військовополонених

Полонені українські моряки, фото — "Крим.Реалії"

https://racurs.ua/ua/n116211-usi-ukrayinski-moryaky-zayavyly-v-rosiyi-pro-status-viyskovopolonenyh.html

Racurs.ua

Усі 24 захоплені російськими прикордонниками українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Про це 27 грудня повідомив у Фейсбук російський адвокат Микола Полозов.

«Станом на 27.12.2018 усі 24 військовополонені українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Два поранених моряків — Андрій Ейдер і Андрій Артеменко — заявили про це сьогодні», — написав Полозов.

Вчора «Ракурс» повідомляв, що російські тюремники вилучили два листи, адресовані полоненому капітану українського буксира «Яни Капу» Олегу Мельничуку. Мельничук розповів своєму адвокату про умови перебування за ґратами.

Крім того, російський суд в Криму відмовив в апеляції усім 24-м українським військовим.

Нагадаємо, що російські прикордонники 25 листопада захопили в районі Керченської протоки український буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь», що прямували з Одеси до Маріуполя.