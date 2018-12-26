У полоненого капітана буксира «Яни Капу» російські тюремники вилучили адресовані йому листи

Російські тюремники вилучили два листи, адресовані капітану буксира «Яни Капу», фото: sputnik.by

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Російські тюремники вилучили два листи, адресовані полоненому капітану українського буксира «Яни Капу» Олегу Мельничуку.

Про це він розповів своєму адвокатові Едему Семедляєву, повідомляє видання «Крим.Реалії».

Також, за словами Семедляєва, Мельничук розповів йому про умови перебування за ґратами. За словами адвоката, в камері його підзахисного тепло, також йому вистачає грошей.

Сьогодні контрольований Росією так званий Верховний суд Криму розглядав апеляційну скаргу захисту Мельничука. Суддя фейкового суду Тетяна Мельник відмовила в задоволенні скарги. Таким чином, окупанти залишили Мельничука за ґратами до 24 січня 2019 року.

Семедляєв під час засідання заявляв про відвід складу суду, оскільки ця справа непідсудна громадянському суду, проте Мельник відмовилася розглядати відвід.

Сьогодні у фейковому кримському суді також розглядали апеляцію Богдана Небилиці, капітана ще одного захопленого росіянами корабля — катера «Нікополь».

Під час судового засідання Небилиця нагадав фейковому суду, що на нього та інших українських військовослужбовців розповсюджується Женевська конвенція щодо поводження з військовополоненими. Однак суддя Олексій Послєдов, який розглядав цю апеляцію, заявив, що не вважає Небилицю військовополоненим.

У задоволенні його апеляції фейковий суд, очікувано, також відмовив.

Нагадаємо, 25 листопада в акваторії Керченської протоки росіяни захопили три кораблі ВМС України, які прямували до портів Азовського моря.