У пленного капитана буксира «Яны Капу» российские тюремщики изъяли адресованные ему письма

Российские тюремщики изъяли два письма, адресованные капитану буксира «Яны Капу», фото: sputnik.by

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Российские тюремщики изъяли два письма, адресованные пленному капитану украинского буксира «Яны Капу» Олегу Мельничуку.

Об этом он рассказал своему адвокату Эдема Семедляеву, сообщает издание «Крим.Реалии».

Также, по словам Семедляева, Мельничук рассказал ему об условиях пребывания за решеткой. По словам адвоката, в камере его подзащитного тепло, также ему хватает денег.

Сегодня контролируемый Россией так называемый Верховный суд Крыма рассматривал апелляционную жалобу защиты Мельничука. Судья фейкового суда Татьяна Мельник отказала в удовлетворении жалобы. Таким образом, оккупанты оставили Мельничука за решеткой до 24 января 2019 года.

Семедляев во время заседания заявлял об отводе состава суда, поскольку это дело неподсудно гражданскому суду, однако Мельник отказалась рассматривать отвод.

Сегодня в фейковом крымском суде также рассматривали апелляцию Богдана Небылицы, капитана еще одного захваченного россиянами корабля — катера «Никополь».

Во время судебного заседания Небылица напомнил фейковому суду, что на него и других украинских военнослужащих распространяется Женевская конвенция об обращении с военнопленными. Однако судья Алексей Последов, который рассматривал эту апелляцию, заявил, что не считает Небылицу военнопленным.

В удовлетворении его апелляции фейковый суд, ожидаемо, также отказал.

Напомним, 25 ноября в акватории Керченского пролива россияне захватили три корабля ВМС Украины, которые направлялись в порты Азовского моря.